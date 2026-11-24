ASUNCIÓN.- El empresario paraguayo Francisco Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, fue detenido este lunes en el marco de la investigación del caso Ueno Bank por una trama de blanqueo de capitales de 3 millones de dólares. La orden de arresto fue emitida por la Fiscalía General a partir de elementos que apuntarían a su participación y la de su esposa, Rocío Caballero, en operaciones financieras bajo investigación.

La Fiscalía sostiene que ambos habrían intervenido en la adquisición de un terreno valuado en tres millones de dólares por cuenta del exmandatario, mediante la sociedad Peral SRL, de la que son propietarios, y con financiación de Ueno Bank.

Según informó el medio local ABC Paraguay, tras casi dos horas de permanecer en su residencia ante una orden de detención preventiva, Peña Palacios se entregó a la Policía este lunes y quedó detenido. Horas antes, un patrullero los interceptó cuando intentaba salir en una camioneta.

El momento de la detención de Francisco Peña Palacios

El comisario José Delgado, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado, detalló que la Policía Nacional actuó en cumplimiento de la orden de detención preventiva que emitió la Fiscalía e informó que, mientras las autoridades de seguridad realizaban una custodia a la espera de una orden de allanamiento, el abogado defensor decidió entregar a su representado.

En cuanto al presunto intento de fuga, Delgado indicó que aparentemente su salida de la vivienda se produjo para entregarse, aunque la persona que lo acompañaba en ese momento no era su abogado. Peña Palacios fue derivado en primer lugar a un centro asistencial para que se le haga un diagnóstico médico y, luego, fue trasladado a la sede de la Dirección contra el Crimen Organizado.

El caso se produce en medio de la crisis de la entidad financiera. El nuevo presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) estimó este domingo que el impacto del colapso de Ueno Bank sobre el conjunto del sistema financiero y productivo podría alcanzar los 1000 millones de dólares.

La investigación busca determinar las responsabilidades de los involucrados en las presuntas operaciones irregulares y esclarecer el alcance de las transacciones financieras vinculadas con la entidad.

Ueno Bank dejó un golpe fiscal de más de 1300 millones de dólares RODRIGO BUENDIA - AFP

La renuncia de Santiago Peña

El 6 de noviembre, tres días después de que se desate el escándalo del Ueno Bank, Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay, acorralado por la situación y las presiones de la oposición y los damnificados. El mandatario afirmó que enfrentará el juicio político en su contra y ejercerá su derecho a la defensa.

“Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República. Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, expresó en su cuenta de X.

Además, reclamó calma y aseguró que respetará el desenlace institucional. “Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución”, subrayó.

Con información de ANSA.