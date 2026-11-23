BRASILIA.– Un mes después de la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el mercado brasileño volvió a mostrar este lunes cuánto desconfía del curso de las cuentas públicas.

El dólar superó por la mañana la barrera psicológica de los 6 reales por primera vez en 19 meses, la Bolsa de San Pablo operó toda la jornada en baja y las tasas de largo plazo siguieron subiendo, mientras las miradas apuntaban a Brasilia.

El real, la moneda brasileña Shutterstock

En la capital, la Cámara de Diputados tenía previsto empezar la votación del paquete de ajuste fiscal con el que el gobierno intenta empezar a calmar a los inversores antes del inicio del cuarto mandato de Lula, que comienza el 5 de enero.

A media mañana, el dólar llegó a 6 reales, tras seis jornadas consecutivas de alza. Por la tarde se dio vuelta y pasó a operar en leve baja, después de que trascendiera que el equipo económico busca perfiles bien vistos por el mercado para cargos vacantes en el directorio del Banco Central. Al cierre, el dólar marcó una leve baja de 0,15%, a 5,92 reales, y el Ibovespa perdió 0,95%.

El deterioro viene arrastrándose las últimas semanas. Desde el balotaje del 25 de octubre el dólar acumula una suba de más de 17% frente al real, la mayor depreciación entre las 20 monedas más negociadas del mundo.

El foco del malestar es centralmente fiscal. La deuda bruta cerraría 2026 en 83,7% del PIB, el nivel más alto en cinco años y unos 12 puntos por encima del registrado al comienzo del actual mandato de Lula, el 1 de enero de 2023. Con la tasa básica de interés, la Selic, en 13,75%, los inversores exigen premios cada vez más altos para financiar al Tesoro.

El paquete de ajuste a ser tratado por Diputados, conocido como “Plan Moretti” por la autoría del ministro de Planificación y Presupuesto, Bruno Moretti, fue armado en menos de tres semanas tras la elección y aprobado por el Senado el miércoles pasado, por 69 votos a 2. El gobierno calcula su impacto en un ahorro de entre 7800 y 9500 millones de dólares en 2027. El ministro de Hacienda, Dario Durigan, lo definió este lunes como un primer paso para “retomar el grado de inversión”.

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El texto crea un gatillo automático: si las proyecciones indican que no se alcanzará el piso de la meta fiscal, el gasto pasa a crecer como máximo 2% por encima de la inflación, en lugar de 2,5%. También permite congelar partidas hoy blindadas, como el seguro agrícola o el subsidio a pescadores en veda, aunque jubilaciones, salud y educación siguen protegidas.

Por el lado de los ingresos, duplica de 10% a 20% el recorte de exenciones impositivas a empresas y sectores y habilita a limitar el uso de créditos tributarios con los que las compañías pagan otros impuestos. Además, excluye de la meta de este año hasta 1770 millones de dólares en subsidios al diésel.

Para los analistas, se trata apenas de un primer parche, todavía insuficiente. Cerca de dos tercios del esfuerzo vendría de mayor recaudación y no de recortes, y unos 1700 millones de dólares servirán para acomodar promesas de campaña, como el aumento del programa Bolsa Familia.

Estabilizar la deuda, sostienen, exigiría cambios estructurales, como limitar las subas reales del salario mínimo o revisar la vinculación del gasto en salud y educación a la recaudación. La Institución Fiscal Independiente (IFI), del Senado, ve el paquete más como un seguro que como un ajuste y reclamó a Lula un plan de vuelo “consistente, sólido y creíble”. Advirtió además que “la deuda pública describe una curva de fuerte crecimiento”.

Desde la oposición, el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, dijo que el plan “no ataca la raíz del problema” y que solo busca cerrar el presupuesto de 2027.

En paralelo, la indefinición sobre el próximo ministro de Hacienda suma ruido. Suenan el vicepresidente Geraldo Alckmin, el gobernador de Piauí, Rafael Fonteles, Moretti y el propio Durigan.

Y el presidente sumó su cuota de tensión las últimas horas. El sábado, en una transmisión en vivo junto al diputado André Janones, cargó contra el “bando de yuppies de la Faria Lima”, la avenida financiera paulista, a los que acusó de pensar solo en ganar dinero.

“No es el sistema financiero el que me va a enseñar a dirigir el país”, dijo en tono de provocación.

En la misma charla defendió el ajuste, se presentó como el presidente que más superávit primario logró y aseguró que no habrá recortes en salud, educación ni salario mínimo, porque el esfuerzo recae sobre todo en beneficios tributarios y créditos fiscales de las empresas. Ese doble mensaje, disciplina fiscal en el discurso y confrontación en el tono, es lo que el mercado no termina de digerir. Analistas dudan de que las promesas de responsabilidad se traduzcan en medidas concretas.

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El presidente de la Cámara, Hugo Motta, convocó una sesión extraordinaria para este lunes día en que habitualmente no se vota. El relator del proyecto, Mauro Benevides Filho, mantuvo intacto el texto del Senado para que, si se aprobaba, fuera directo a sanción.

Tanto el pedido de urgencia como el proyecto necesitaban 257 votos, la mayoría absoluta. Los partidos del “Centrão” União Brasil y Republicanos anticiparon apoyo, mientras que el partido Novo votaría en contra. El PL del expresidente Jair Bolsonaro intentaría reflotar enmiendas para endurecer el tope de gasto.

Las proyecciones económicas también empeoraron al comienzo de esta semana. Según el último boletín Focus del Banco Central, se espera una inflación de 5,15% este año, 0,65 puntos por encima del techo de la meta, y de 5,12% en 2027, contra 4,34% hace apenas un mes.

El propio Ministerio de Hacienda elevó este lunes su previsión de inflación para 2026 a 5,3% y bajó la de crecimiento para 2027 de 2,3% a 1,8%. La secretaria de Política Económica, Débora Freire, admitió que un dólar a 6 reales “preocupa” por su traslado a los precios.