Una inusual “cúpula de calor” para mayo genera alarma en Europa y deja siete muertos

PARÍS.- Un ola de altas temperaturas arrasa con varios países de Europa, donde se registran records impulsados por una “cúpula de calor”, muy por encimas de las normas estacionales habituales para esta época del año en el continente. En Francia, ya se vincularon al menos siete muertes al fénomeno meteorológico.

El repunte se produce tras un lunes de récord, con temperaturas claramente superiores a 30 grados. Francia registró el día más caluroso de mayo desde que hay registros, según su agencia meteorológica, y el Reino Unido reportó también máximas sin precedentes.

El Gobierno de Francia señaló que se han reportado al menos siete muertes relacionadas “directa o indirectamente” con las altas temperaturas, incluidas cinco por ahogamiento y dos fallecimientos en competiciones deportivas, tras darse a conocer que la costa atlántica francesa emitió un alerta de emergencia por oleaje.

“Lo que puedo decir hoy es que habría siete fallecimientos relacionados directa o indirectamente con el calor”, declaró la portavoz del gobierno, Maud Bregeon, en el canal TF1.

Como buena parte de Europa, Francia registró el lunes un récord de temperatura para un mes de mayo, indicó el Instituto Nacional de Meteorología (Météo-France), que pronostica para este este martes más calor.

Ola de calor en varios países de Europa (AP/Gregorio Borgia) Gregorio Borgia - AP

“El lunes fue el día más caluroso registrado en el mes de mayo desde que comenzaron las mediciones” en Francia, indicó el servicio de meteorología.

“Este martes por la tarde, (habrá) temperaturas máximas de 33 a 36°C en los departamentos bajo alerta naranja por ola de calor“, señaló el organismo sobre las extremas temperaturas que golpean también al Reino Unido, Italia, España, e Irlanda, principalmente.

“Cúpula de calor”

Una “cúpula de calor” de aire cálido procedente del norte de África, atrapada bajo un sistema de altas presiones sobre Europa occidental, está detrás de estas altas temperaturas, que normalmente no se observan sino en pleno verano, que empieza el 21 de junio.

El fenómeno obligó a que se impusieran restricciones al trabajo al aire libre en partes de Italia, las playas del suroeste de Francia se llenaron antes de lo habitual y los agricultores informaron de cosechas adelantadas, ya que las temperaturas superaron los 30 grados en toda la región.

Una mujer se resguarda del sol con una guía turística en el centro de Roma, mientras se espera que las temperaturas alcancen los 32 grados, el martes 26 de mayo de 2026 (AP/Gregorio Borgia) Gregorio Borgia - AP

Los científicos señalan que el cambio climático inducido por el ser humano está intensificando estos fenómenos meteorológicos extremos como olas decalor, sequías e inundaciones, lo que se traduce en récords de temperatura que ocurren con más frecuencia.

El meteorólogo de la Met Office Greg Dewhurst declaró a la AFP que el aumento de las temperaturas extremas es “una buena indicación del cambio climático en acción” y que es más probable que se convierta en “la nueva normalidad”.

Incedios forestales

La situación encedió las alarmas ante posibles incendios forestales. Tal es el caso de Escocia, donde los bomberos trabajaron durante la noche para sofocar una quema de pastos que envió columnas de humo desde Arthur’s Seat, la colina rocosa que se alza sobre Edimburgo.

En tanto, la Agencia de Seguridad Sanitaria británica emitió una alerta sanitaria naranja para gran parte del país hasta la mañana del miércoles, advirtiendo de un posible riesgo para la salud, particularmente entre los ancianos, en las horas más calurosas del día.

Reino Unido está acostumbrado a temperaturas moderadas, y muchas viviendas, escuelas y negocios no tienen aire acondicionado.

La ola de calor temprana ha golpeado antes del periodo anual de verano en el que los socorristas vigilan a los bañistas en las playas populares, lo que incrementa los riesgos.

Turistas se resguardan del sol bajo una sombrilla, con la torre comúnmente conocida como "Big Ben" de fondo, en el centro de Londres, el 26 de mayo de 2026, mientras la ola de calor se extendía por partes del sureste de Inglaterra y Londres (Adrian Dennis / AFP) ADRIAN DENNIS - AFP

En España, la agencia de meteorología (Aemet) también previno por “temperaturas extraordinariamente altas para la época del año” que continuarán en todo el país durante toda la semana, excepto en las islas Canarias, en el océano Atlántico.

Además, advirtió de “noches tropicales” -cuando la temperatura no desciende de los 20 grados- en el suroeste de España a partir del miércoles, con temperaturas máximas de entre 36°C y 38°C desde el miércoles hasta el viernes, según publicó en X.

Europa es el continente que ha experimentado el calentamiento más rápido desde 1990, seguido de cerca por Asia, con América del Norte en tercer lugar, según datos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Agencias AP y AFP