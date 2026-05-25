Un analista internacional advirtió sobre el ataque de Putin contra Ucrania con un misil hipersónico: “El mundo nunca estuvo más cerca de una guerra nuclear”

Tras un nuevo ataque de Moscú sobre Kiev, Andrés Repetto explicó en LN+ el alcance del misil Oreshnik y advirtió sobre la creciente normalización de las amenazas atómicas en medio del conflicto
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El conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a encender las alarmas internacionales tras un nuevo ataque sobre Kiev que, según expertos y autoridades europeas, incluyó el uso del misil hipersónico Oreshnik, un arma con capacidad para transportar cargas nucleares.
En LN+, el analista internacional Andrés Repetto analizó el episodio y sostuvo que el empleo de este tipo de armamento envía un mensaje político y estratégico que excede el campo de batalla. “Todos los países europeos están criticando y advirtiendo la escalada que ha realizado Moscú en estas últimas horas”, señaló.
Qué es el misil Oreshnik y por qué preocupa
Durante la entrevista, Repetto explicó que el Oreshnik es un misil hipersónico con capacidad para transportar múltiples ojivas, tanto convencionales como nucleares. Según indicó, se trata de un arma utilizada en contadas ocasiones y cuyo despliegue coincide con una serie de ejercicios nucleares realizados recientemente por Rusia y Bielorrusia.
“Es un arma letal. Tiene varias ojivas y en el mismo misil podría llevar varias convencionales o varias nucleares”, detalló.
La preocupación internacional no se limita al ataque en sí, sino al contexto en el que ocurrió. Apenas días antes, Moscú había exhibido maniobras militares conjuntas con armamento nuclear, submarinos y distintos sistemas de misiles. Para varios gobiernos europeos, la secuencia constituye una señal de endurecimiento de la postura rusa.
La advertencia sobre una guerra nuclear
Uno de los puntos más contundentes del análisis de Repetto estuvo vinculado al riesgo de una confrontación atómica.
“Hay un reloj que se llama el reloj del juicio final, elaborado por científicos y expertos, que mide cuán cerca está la humanidad de una guerra nuclear. Nunca antes el mundo estuvo más cerca que hoy de una guerra nuclear”, afirmó.
El especialista sostuvo que el escenario actual resulta incluso más delicado que algunos de los momentos más tensos de la Guerra Fría. “Estamos en una situación mucho más cercana incluso que la crisis de los misiles de 1962”, aseguró.
El factor que más inquieta a los especialistas
Consultado sobre las diferencias entre el contexto actual y las crisis nucleares del pasado, Repetto destacó que hoy existen más países con capacidad atómica y sistemas de armas significativamente más avanzados.
Sin embargo, consideró que el elemento más preocupante es otro: la creciente naturalización de las referencias al uso de armamento nuclear por parte de líderes políticos y militares. “Hay un mensaje de una liviandad y de una demostración constante de las armas nucleares como hace mucho tiempo no se ve”, concluyó.
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