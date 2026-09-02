Afirman que el exdictador cubano Raúl Castro se encuentra en grave estado de salud

MIAMI.– El dirigente cubano Raúl Castro, de 95 años, una de las figuras fundadoras del régimen revolucionario que encabezó su hermano Fidel, se encuentra en grave estado de salud, de acuerdo con el Diario Las Américas, en base a una fuente confidencial desde La Habana.

El diario con sede en Miami reportó este martes que el general del Ejército estaría “gravemente enfermo, asistido con equipos para mantenerlo con vida, afectado al parecer por un accidente cerebro vascular”.

De acuerdo con la información del diario, que desmintió rumores que circulaban sobre la muerte de Castro, “la realidad hasta este momento es que se encuentra muy delicado de salud, a partir de una información filtrada que no deja lugar a especulaciones”.

Pancartas con la imagen de Raúl Castro en una manifestación en La Habana en mayo pasado Ramon Espinosa - AP

El canal N+ Univision 23 Miami habló con Iliana Lavastida, la directora del Diario Las Américas, quien publicó la nota. “En la madrugada de hoy (martes) recibimos una información desde Cuba, de una fuente muy confidencial, pero muy fidedigna, que nos aseguró que Raúl Castro se encuentra en este estado que hemos reportado”, señaló.

Lavastida subrayó que habían circulado rumores sobre la muerte de Castro, lo cual responde a que, en Cuba, “cuando cualquiera de estas figuras que forman parte de la nomenclatura de la dictadura, alrededor de ellas ocurre algo significativo, siempre se producen movimientos de tropas, siempre hay cambios que dan lugar a que las personas que están al tanto de estas informaciones, puedan sospechar que algo está ocurriendo”.

Figura de poder

Raúl Castro asumió como presidente interino tras la designación hecha por su hermano Fidel Castro en 2006, y accedió oficialmente el cargo en 2008, hasta abril de 2018 que fue sucedido por Miguel Díaz-Canel.

Tras unos meses fuera de la vista del público, Castro reapareció el 13 de agosto en un acto en La Habana con motivo del centenario de Fidel.

Raúl Castro (centro) junto al presidente Miguel Díaz-Canel (izquierda) YAMIL LAGE - AFP

Vestido con su uniforme verde olivo, fue ovacionado al entrar al teatro Karl Marx, sede del acto del que también participaron Díaz-Canel y la cúpula del Partido Comunista. Ocupó una butaca al lado de la viuda de Fidel, Dalia Soto del Valle, quien rara vez se muestra en actos públicos.

Aunque no ocupa ningún cargo, Raúl Castro conserva un papel importante en las decisiones políticas y tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas. En junio, la presidencia dijo que había dado su visto bueno a un paquete de reformas económicas para hacer frente a la crisis.

La última aparición pública antes de eso había sido el 1 de mayo frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana, donde se lo vio frágil. Luego la televisión estatal lo mostró en dos actos en junio.

Castro fue acusado en mayo en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Entonces era ministro de Defensa.

Fidel y Raúl Castro (Archivo) Archivo

El nonagenario dirigente destaca por haber mantenido una vida familiar tradicional, a diferencia de su hermano Fidel, conocido por sus numerosas, variadas y secretas relaciones amorosas. Estuvo casado con Vilma Espín, otra revolucionaria a quien conoció en la guerrilla que derrocó al régimen de Fulgencio Batista y que murió de cáncer en 2007.

La pareja tuvo cuatro hijos, entre los que destacan Mariela Castro Espín – diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular– y Alejandro Castro Espín, director de inteligencia y contrainteligencia de Cuba.

Durante su mandato impulsó unas reformas económicas que, aunque muy limitadas, fueron las mayores desde el colapso de la Unión Soviética. Su gobierno amplió el espacio para pequeños negocios privados, autorizó la compraventa de viviendas y automóviles, flexibilizó algunas restricciones migratorias y promovió tímidas aperturas al mercado.

También redujo parte del enorme aparato estatal cubano y fomentó nuevas formas de trabajo por cuenta propia. Sin embargo, las reformas convivieron con la continuidad del sistema político de partido único instaurado tras la revolución de 1959.

Con Raúl Castro al mando, organizaciones internacionales de derechos humanos siguieron denunciando la falta de libertad de expresión y derechos civiles y políticos, así como la represión a opositores.