El castrismo cerró filas para defender a Raúl Castro y su hija prometió que “nadie lo va a secuestrar”

LA HABANA.– El régimen cubano organizó una movilización el viernes frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana para protestar contra la decisión de imputar al expresidente Raúl Castro, en un intento de mostrar unidad en momentos de máxima presión desde Washington.

La movilización, que comenzó a primera hora en el paseo marítimo de La Habana, se produjo mientras los funcionarios cubanos se unían esta semana en torno al mayor símbolo de la isla, de 94 años y hermano menor del fallecido Fidel Castro.

El régimen cerró filas tras la acusación de una corte en Miami por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996, cuando ejercía como ministro de Defensa, cargo que ocupó durante cinco décadas.

La manifestación reunió a miles de habaneros frente a la embajada de Estados Unidos ADALBERTO ROQUE - AFP

El legislador cubano Gerardo Hernández, exespía del régimen y considerado héroe nacional, transmitió un mensaje en el que Raúl Castro, que no pudo estar presente, agradecía al pueblo cubano y a los amigos de todo el mundo su solidaridad. “Mientras viva, permaneceré al frente de la Revolución, con un pie en el estribo”, citó Hernández.

Miles de cubanos ondearon banderas durante la concentración, que duró casi una hora, coreando “¡Viva Raúl!” y “¡Patria o Muerte!”.

El presidente Miguel Díaz-Canel y el primer ministro Manuel Marrero asistieron a la concentración, al igual que varios miembros de la familia de Castro, entre ellos su hija Mariela Castro, su hijo Alejandro Castro y su nieto Raúl Rodríguez Castro.

Conocido como “Raulito” o “El Cangrejo”, Rodríguez Castro suele ejercer de guardaespaldas de su abuelo y parece desempeñar un papel en las difíciles conversaciones en curso desde hace varios meses con Estados Unidos. La semana pasada se reunió en La Habana con el director de la CIA, John Ratcliffe.

El presidente Miguel Díaz-Canel se sumó a la marcha por Raúl Castro en La Habana Ramon Espinosa - AP

“A él nadie lo va a secuestrar, ni a él ni a nadie. Estamos preparados para combatir al imperialismo", declaró a periodistas Mariela Castro, en la primera reacción de un miembro de la familia sobre esa acusación penal. “No tengo temor porque sé que no lo van a hacer”, agregó.

Con el pie en el estribo

La sexóloga de 63 años precisó que no todavía no abordó con su padre el tema de la incriminación. “Pero cuando he escuchado que le han mencionado algo, se sonríe como viejo guerrillero que sabe que está seguro, con el pie en el estribo y que nadie lo va a secuestrar", señaló.

Respecto a la imputación, dijo que “no es posible ese proceso”, porque “viola todo lo establecido a nivel legal en Estados Unidos”, aunque “ellos hacen todo lo que quieren y violan hasta la Constitución”. La “táctica que ellos utilizan” es “mentir, crear incertidumbre, generar miedos”.

Raúl Castro no ocupa ningún cargo oficial en el gobierno ni en el Partido Comunista (el único permitido), pero conserva un papel importante en las decisiones políticas de la isla y tiene la lealtad de las Fuerzas Armadas.

Una pantalla gigante muestra un eslogan en respaldo del exlíder revolucionario Raúl Castro ADALBERTO ROQUE - AFP

Cuba sostiene que los cargos formulados contra Castro se basan en acusaciones “espurias” diseñadas para servir como pretexto para una invasión, mientras la administración del presidente Donald Trump presiona para derrocar al gobierno de la isla con un riguroso bloqueo petrolero.

Al mismo tiempo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó la imputación de Raúl Castro, una iniciativa que calificó de “acción política”.

Esto ocurrió “hace 30 años, imagínense”, dijo la presidenta en rueda de prensa. “¿Qué sentido tiene que en este momento acusen a una persona por algo que ocurrió hace 30 años?”.

“Ha habido históricamente una visión injerencista de los Estados Unidos, no es de ahora", indicó. “Es una visión de que pueden influir en otros países. Nosotros no estamos de acuerdo con esa visión del caso de Cuba”, dijo, tras aclarar que no busca “pelear” con Washington.

Banderas y fotos de Raúl Castro en la marcha en su favor frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana ADALBERTO ROQUE - AFP

Sheinbaum criticó así las “pretensiones de injerencia” de Washington en la política boliviana al calificar de “narcotraficantes” a los seguidores del expresidente boliviano Evo Morales.

Morales, acusado en su país de trata de personas por abusar de una adolescente, ha sido “el presidente con mejores resultados en la historia reciente de Bolivia, pues disminuyó la pobreza y la desigualdad y mejoró la vida de la mayoría" de sus compatriotas, afirmó.

México es uno de los últimos sostenes políticos de Cuba, sumida en una grave crisis marcada por la falta de combustible, electricidad, alimentos y otros productos básicos, entre las fallas del régimen y el bloqueo petrolero que rige desde enero.

El gobierno de Sheinbaum ha enviado al menos cinco cargamentos con toneladas de ayuda humanitaria y hace gestiones para reanudar sus envíos de petróleo sin ser sancionado por Estados Unidos.

Agencias AFP, AP y Reuters