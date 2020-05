Aguas peligrosas: el aterrador momento en que un tiburón ataca a un surfer

El momento en el que un turista francés es atacado por un tiburón Crédito: Captura TV

11 de mayo de 2020

Un surfista sobrevivió al ataque de un tiburón a golpes de puños en Bells Beach, en la región de Melbourne, Australia , y solo sufrió algunas heridas en una de sus piernas.

Se trata de Dylan Nacass, un turista francés que, mientras esperaba una ola, no pudo ver que un tiburón se le acercaba.

En uno de los videos que se difundieron, se ve al tiburón cerca de dos hombres. "Le metí un puñetazo y se quedó en mis piernas. Lo hice dos veces y se fue. Lo vi cuando me rodeó. Me asusté mucho porque cuando le vi la cara supe que quería matarme", dijo Nacass, según reveló Nine News.

Dylan Nacass no pudo ver que un tiburón lo perseguía Crédito: Nine News

Matt Sedunary, un vecino de la zona, explicó que corrió al agua para ayudar al surfista cuando vio que estaba en dificultades. "Comenzó a gritar, honestamente al principio pensé que bromeaba con sus amigos. Pero no podía dejarle solo, cualquiera hubiera hecho lo mismo", señaló.

Graham Blade fue quien se encargó de grabar toda la secuencia y avisó que se dio cuenta de que se trataba de un tiburón: "Le vi aparecer por detrás de él y sabía lo que era".

Para sorpresa, Nacass solo tuvo algunos arañazos y recibió puntos de sutura sobre la herida. A pesar del mal momento que le tocó vivir, se mostró desafiante y aseguró: "Realmente quiero volver pronto a surfear. Cuando mi pierna esté bien, voy a volver".

Australia es uno de los países donde los ataques de tiburones son más habituales. Por ejemplo, el último año fueron 27, según indica el zoológico de Taronga, en Sydney. Los fallecimientos son más infrecuentes. En 2019 no hubo, pero ya van dos en 2020.