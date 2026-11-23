FRÁNCFORT.- Escuelas de Alemania y Dinamarca recibieron amenazas de bomba ‌por correo electrónico ‌este ⁠lunes por la mañana, informaron las fuerzas de seguridad locales, en el episodio más reciente de una ​oleada de ⁠alertas ⁠similares en Europa.

“Por el momento, no hay indicios de ​que las escuelas contactadas hasta ahora afronten una ‌amenaza concreta”, dijo en un comunicado ​la policía de Friburgo, ​en el suroeste de Alemania, y añadió que 450 escuelas se habían visto afectadas en todo el país. Según ese texto, la fuerza de seguridad hizo “un llamamiento a la calma” e invitó a las escuelas a informarla de cualquier amenaza.

Según la agencia Reuters, con información del medio local Bild, el correo electrónico enviado a las escuelas reza: “La muerte los espera”. Según la policía regional de Erfurt, se registraron amenazas de bomba en escuelas de las ciudades de Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Graz, en Turingia. Otras regiones, como Baja Sajonia, también se vieron afectadas, según confirmó la policía de Hannover a la agencia DPA.

La Policía del ​estado de Turingia dijo que había indicado a las ⁠escuelas que continuaran con normalidad porque la intención aparente de los ‌autores era sembrar el miedo sin pasar a la acción. “En estos correos, idénticos en su mayoría, los autores, aún desconocidos, afirman haber colocado artefactos explosivos en edificios escolares y amenazan con hacerlos explotar”, explicó la Policía de Renania-Palatinado en un comunicado.

En tanto, la Policía danesa dijo que investigaba amenazas de bomba dirigidas contra varias escuelas de Dinamarca y señaló también que, por el momento, no había motivos de preocupación.

Recientemente, una ‌serie de falsas alarmas y ciberataques afectó a ⁠escuelas, supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico ‌aéreo y emisoras de radio y televisión ⁠en toda Europa, alterando la vida ⁠cotidiana. La semana pasada, más de diez instituciones educativas de España fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico. También se realizaron operativos en colegios de Italia a ‌principios de este mes después ​de que miles de centros recibieran amenazas de bomba por correo electrónico.

Agencia Reuters y AFP