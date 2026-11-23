Al menos 450 amenazas de bomba en colegios de Alemania y Dinamarca: “Intimidan con hacerlos explotar”
Los llamados se dan en el marco de una nueva oleada de falsas alarmas y ciberataques afectó recientemente a escuelas, supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y emisoras de radio y televisión en toda Europa
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FRÁNCFORT.- Escuelas de Alemania y Dinamarca recibieron amenazas de bomba por correo electrónico este lunes por la mañana, informaron las fuerzas de seguridad locales, en el episodio más reciente de una oleada de alertas similares en Europa.
“Por el momento, no hay indicios de que las escuelas contactadas hasta ahora afronten una amenaza concreta”, dijo en un comunicado la policía de Friburgo, en el suroeste de Alemania, y añadió que 450 escuelas se habían visto afectadas en todo el país. Según ese texto, la fuerza de seguridad hizo “un llamamiento a la calma” e invitó a las escuelas a informarla de cualquier amenaza.
Según la agencia Reuters, con información del medio local Bild, el correo electrónico enviado a las escuelas reza: “La muerte los espera”. Según la policía regional de Erfurt, se registraron amenazas de bomba en escuelas de las ciudades de Jena, Erfurt, Nordhausen, Gotha, Rudolstadt y Graz, en Turingia. Otras regiones, como Baja Sajonia, también se vieron afectadas, según confirmó la policía de Hannover a la agencia DPA.
La Policía del estado de Turingia dijo que había indicado a las escuelas que continuaran con normalidad porque la intención aparente de los autores era sembrar el miedo sin pasar a la acción. “En estos correos, idénticos en su mayoría, los autores, aún desconocidos, afirman haber colocado artefactos explosivos en edificios escolares y amenazan con hacerlos explotar”, explicó la Policía de Renania-Palatinado en un comunicado.
En tanto, la Policía danesa dijo que investigaba amenazas de bomba dirigidas contra varias escuelas de Dinamarca y señaló también que, por el momento, no había motivos de preocupación.
Recientemente, una serie de falsas alarmas y ciberataques afectó a escuelas, supermercados, bancos de sangre, sistemas de tráfico aéreo y emisoras de radio y televisión en toda Europa, alterando la vida cotidiana. La semana pasada, más de diez instituciones educativas de España fueron evacuadas tras recibir amenazas de bomba por correo electrónico. También se realizaron operativos en colegios de Italia a principios de este mes después de que miles de centros recibieran amenazas de bomba por correo electrónico.
Agencia Reuters y AFP