CIUDAD DE MÉXICO.– Ráfagas de disparos, camiones incendiados y enfrentamientos de los militares con pistoleros sacudieron la ciudad de Guasave, en el violento estado de Sinaloa, en medio de un cruento operativo que culminó con la captura de uno de los narcos más peligrosos de México y con once muertos.

La extracción de Fausto Isidro Meza Flores, alias el “Chapo Isidro” y jefe de la banda de los Beltrán Leyva, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, recién se concretó horas después de su detención, la noche del viernes, durante las que los civiles debieron buscar resguardo desesperados en comercios y otros locales.

⚠️ SINALOA | ¡CAE EL CHAPO ISIDRO!



No sabían ni de dónde les llegaban los ‘plomazos’ e imploraban alto al fuego, así sucedió con esta camioneta blindada utilizada por los sicarios.



Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave y único mexicano en la lista de los 10… pic.twitter.com/cSk6zeoCZt — PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) November 21, 2026

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto. Según la ficha del FBI, Meza Flores es acusado de traficar al menos una tonelada de distintas drogas como metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana, y de portación de armas.

El FBI además ⁠definió al grupo que conducía Meza Flores como “sumamente violento y fuertemente armado que ha recurrido a enfrentamientos armados, secuestros, asesinatos, torturas ‌y extorsiones para mantener el control de su territorio” y que controla importantes rutas de transporte ⁠de drogas, así como laboratorios de producción y centros de cultivo.

El gobierno mexicano indicó este sábado que información de inteligencia del gobierno de Donald Trump ayudó a las autoridades a capturarlo, pero dio pocos detalles sobre cómo se coordinaron con Estados Unidos para la detención.

Un bus incendiado bloquea la carretera en Navolato, Sinaloa JOSE ITURRALDE - AFP

El “Chapo Isidro” ascendió en las filas del Cartel de los Beltrán Leyva hasta dirigir la organización, y más tarde se convirtió en líder de su propio grupo. Era además aliado de una facción del Cartel de Sinaloa conocida como Los Mayos, designada como organización terrorista por el gobierno de Trump.

Meza Flores había aumentado su poder en los últimos años, aprovechando el desgaste de las otras dos facciones del Cartel de Sinaloa, en guerra desde hace dos años. Entrevió el descuido de las dos bandas en puga para agrandar su propio espacio en la economía criminal de la región.

La captura del “Chapo Isidro” y su segundo desató una ola de violencia que solo se fue diluyendo bien entrado este sábado, cuando volvió la calma, aunque al mediodía todavía había autos calcinados bloqueando las rutas.

Se informa que, derivado de la coordinación entre organismos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los E.U.A., realizada en el marco de la cooperación bilateral con ese país, el 20 de noviembre del presente año, Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional… pic.twitter.com/Q4AFwIeOzU — @Defensamx (@Defensamx1) November 21, 2026

Imágenes de la ciudad mostraban a civiles gritando mientras huían de disparos durante un partido de béisbol, autos y negocios en llamas, y helicópteros que sobrevolaban en círculos disparando contra personas. Este tipo de demostraciones de fuerza por parte de los cárteles son comunes tras la captura o muerte de sus líderes.

Del sigilo al fuego abierto

Las autoridades mexicanas señalaron que utilizaron el sigilo y la sorpresa para capturar al capo, al establecer un perímetro de seguridad alrededor del edificio donde se encontraba.

Tras ser atacados con armas y explosivos, presuntamente por operadores del cártel, los efectivos de las fuerzas de seguridad ingresaron a una vivienda y lo detuvieron. Posteriormente fue trasladado en una aeronave a la Ciudad de México para comparecer ante la fiscalía.

Fausto Isidro Meza, alias "Chapo Isidro" (C), y otros miembros de su cártel tras su llegada al hangar del Aeropuerto Benito Juárez, en la Ciudad de México HANDOUT - Mexican Secretariat of National

Los narcos opusieron una seria resistencia y recién a las cuatro de la mañana (hora local) el Ejército mexicano y fuerzas especiales de la Guardia Nacional pudieron extraerlo de Guasave, según relató un funcionario federal.

“Fue algo extraordinario sacarlo”, dijo el funcionario, que describió una intensa respuesta de integrantes del grupo criminal que mantuvieron al menos “diez bloqueos” con vehículos incendiados en las calles.

Un video difundido por las autoridades mostraba a hombres fuertemente armados, con camuflaje, escoltando a un hombre a través de una casa con poca iluminación y subiéndose luego a la parte de atrás de una camioneta.

El operativo dejó siete muertos del lado de los narcos y cuatro del lado de los uniformados, según indicó la Secretaría de Defensa en un comunicado en X. No se reportaron civiles muertos en la operación.

🇲🇽 | Tiroteo en pleno partido de béisbol en Sinaloa, México, desata el pánico.



Jugadores y aficionados corrieron para ponerse a salvo. pic.twitter.com/H569vmqLXM — Juan Pablo González 🇻🇪 (@Juanegron) November 21, 2026

La Secretaría de Defensa dijo además que la misión se saldó con la detención de ocho narcos, incluido el “Chapo Isidro”, y la captura de armas, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores y cartuchos, equipo táctico, droga y efectivo.

La prensa difundió imágenes de personas que pasaron la noche en supermercados, escuelas y gimnasios, que abandonaron recién durante la madrugada.

Paola Sánchez, miembro de los bomberos de Guasave, dijo que miles de personas se refugiaban aterrorizadas de los intensos tiroteos en locales comerciales y otros lugares abiertos. “Anoche había muchos comercios quemados… kioscos, farmacias, carros, camiones”, relató.

Los mismos bomberos debieron resguardarse en su estación y esperar hasta la mañana de este sábado órdenes de sus superiores para enviar las primeras cuadrillas a revisar si aún había negocios o vehículos en llamas.

Los bomberos sofocan el fuego de un camión incendiado entre las ciudades de Guamuchil y Guasave, en Sinaloa Martin Urista - AP

“Las fuerzas de seguridad, en coordinación con las distintas autoridades, están activas para restablecer la seguridad y movilidad segura, generando así las condiciones para que puedan regresar a sus hogares y reunirse con sus familias”, escribió en X la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo que las Fuerzas Armadas permanecerían desplegadas en el estado de Sinaloa para proteger a la población civil. Las autoridades de Estados Unidos y México celebraron el arresto.

“La captura del ‘Chapo Isidro’ asesta un golpe significativo a una despiadada organización criminal que ha utilizado la violencia extrema para traficar drogas mortales, incluido el fentanilo, designada como arma de destrucción masiva, hacia comunidades estadounidenses”, dijo la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en un comunicado. “Esta operación subraya la importancia crítica del intercambio de inteligencia para atacar a peligrosos líderes criminales”.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información sobre el Chapo Isidro FBI.gov

La detención de Meza Flores marca otra captura de alto perfil de un líder criminal, mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, enfrenta la presión de Trump para endurecer las acciones contra los carteles. Sheinbaum ha ido tras los grupos delictivos con mayor agresividad que sus predecesores, y los homicidios disminuyeron de forma significativa en sus dos años en el cargo.

El gobierno mexicano ha neutralizado a varios líderes criminales, entre ellos, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, quien fue abatido en febrero.

El analista de seguridad David Saucedo dijo que la captura de Meza Flores marcó otro caso en el que los gobiernos de México y Estados Unidos recurren cada vez más a una estrategia de seguridad de larga data, que, según algunos críticos, podría alimentar más violencia.

La llamada estrategia de “capos” se basa en centrarse en líderes como Meza Flores como una forma de combatir a los carteles. Pero, según los expertos, esto a menudo desencadena disputas violentas por el poder entre grupos, como la que ocurre actualmente en Sinaloa.

Agencias AP, AFP y Reuters