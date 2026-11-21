HELSINKI.– Un buque de carga ruso se incendió este sábado tras ser alcanzado por drones en aguas internacionales del golfo de Finlandia y quedó posteriormente a la deriva en aguas territoriales finlandesas, en un incidente que elevó la tensión en el mar Báltico. Finlandia afirmó que Ucrania probablemente estuvo detrás del ataque y anunció restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo en la zona.

El buque, identificado como Sparta II, navegaba hacia el enclave ruso de Kaliningrado cuando fue alcanzado al oeste de la isla de Gogland, según informó la Fuerza de Defensa de Finlandia. La embarcación, de bandera rusa y 121 metros de eslora, sufrió daños y se incendió. Más tarde, echó anclas y las autoridades finlandesas comenzaron a evacuar a su tripulación.

Fotografía difundida por la Guardia Fronteriza de Finlandia que muestra humo que sale del buque de carga ruso Sparta II tras un ataque con drones en el golfo de Finlandia Lehtikuva/Finnish Border Guard

“Es probable que Ucrania (...) esté detrás [del ataque]”, declaró el portavoz de las Fuerzas Armadas finlandesas, Aki-Mauri Huhtinen, durante una conferencia de prensa. El funcionario agregó que todavía no estaba claro por qué el carguero había sido elegido como objetivo.

La Guardia Fronteriza de Finlandia informó que los equipos de rescate se encontraban en el lugar y que coordinaba las operaciones con los países vecinos. También aseguró que el incidente no representaba un peligro para el tráfico marítimo ni para la población.

El comandante de la Guardia Fronteriza finlandesa, Ilja Iljin, señaló que todavía no había información confirmada sobre la carga que transportaba el buque, aunque no descartó que pudiera llevar material militar.

El Sparta II está sujeto a sanciones de Estados Unidos y vinculado a la compañía naviera rusa Oboronlogistika, que, según su propio sitio web, presta servicios logísticos al Ministerio de Defensa de Rusia.

Fotografía difundida por la Guardia Fronteriza de Finlandia que muestra humo que sale del buque de carga ruso Sparta II tras un ataque con drones en el golfo de Finlandia Lehtikuva/Finnish Border Guard

El gobierno finlandés estableció restricciones temporales al tráfico aéreo y marítimo en el este del golfo de Finlandia para proteger a la población civil y permitir que las autoridades pudieran intervenir ante una eventual necesidad de interceptar drones.

“La guerra se está extendiendo a las zonas vecinas. Las autoridades finlandesas están gestionando la situación en el golfo de Finlandia, donde un ataque con drones alcanzó a un buque mercante ruso. Ucrania tiene derecho a defenderse del agresor”, escribió el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, en la red social X.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania no respondió de inmediato a un pedido de comentarios de Reuters. Tampoco lo hizo la embajada rusa en Helsinki.

En paralelo, el Ministerio de Defensa finlandés informó que sospechaba que un helicóptero ruso había violado el espacio aéreo del país durante la jornada. Según las autoridades, la aeronave habría penetrado hasta 4,1 kilómetros en territorio finlandés. El ministro de Defensa, Antti Häkkänen, consideró que la incursión podría estar relacionada con operaciones de rescate o vigilancia desplegadas tras los daños sufridos por el carguero.

Rusia denuncia ataques con drones

El gobernador de la región rusa de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, informó que el Sparta II había sido atacado por dos drones en aguas internacionales, a unos tres kilómetros náuticos de la frontera rusa. También aseguró que durante la noche habían sido derribados 80 drones sobre esa región, que rodea San Petersburgo y limita con Finlandia y Estonia.

La Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia indicó, por su parte, que la información preliminar apuntaba a que se habían producido explosiones a bordo del buque y que seguía de cerca la situación.

El gobernador de Kaliningrado, Alexei Besprozvannykh, afirmó que el incidente no representaba ninguna amenaza para el abastecimiento del enclave ruso, situado entre Polonia y Lituania.

Fotografía difundida por la Guardia Fronteriza de Finlandia que muestra humo que sale del buque de carga ruso Sparta II tras un ataque con drones en el golfo de Finlandia Lehtikuva/Finnish Border Guard

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, señaló que su gobierno seguía de cerca los acontecimientos y había ofrecido asistencia a Finlandia, aunque no precisó qué tipo de ayuda había puesto a disposición de Helsinki.

El episodio se produce en un contexto de creciente actividad militar en el entorno del golfo de Finlandia. La semana pasada, las Fuerzas Armadas finlandesas habían informado que detectaron un ataque contra un buque de guerra ruso en la misma zona, durante una oleada de incursiones con drones ucranianos contra la región de Leningrado.

El golfo de Finlandia es un brazo del mar Báltico que separa Finlandia de Estonia y se extiende hacia el este hasta San Petersburgo. Su posición estratégica lo convirtió en un área sensible para la seguridad regional desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022.

Rusia ha calificado anteriormente los ataques contra sus buques comerciales fuera de sus aguas territoriales como actos de terrorismo y piratería marítima.

Agencias AFP y Reuters