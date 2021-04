Alarma en Chile: están ocupadas el 97% de las camas de terapia intensiva

SANTIAGO, Chile- El 97% de las camas en terapia intensiva en Chile están ocupadas, en su mayoría por pacientes con coronavirus, lo que encendió las alertas por un inminente colapso sanitario. Las cifras diarias de contagios suman entre 6000 y 8000 nuevos positivos, de los cuales alrededor de 800 necesitarán de un ventilador para seguir respirando, según informaron las autoridades en el día de hoy.

“La pandemia continúa causando estragos y mucho dolor”, lamentó el ministro de Salud, Enrique Paris, quien afirmó que la situación del país es “difícil en relación a la ocupación de camas de UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”.

Chile recibe diariamente entre 40 y 50 nuevos pacientes con coronavirus en las unidades de cuidados intensivos, y ha cuadruplicado las camas con respirador desde que comenzó la pandemia, con 4158 camas esta semana y sólo 135 disponibles.

El 70% de los nuevos contagiados que se encuentran en cuidados intensivos tienen entre 20 y 59 años y en su mayoría no están vacunados, confirmó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Por su parte las personas de 70 años en la UCI muestran “una baja sostenida” que se atribuye a que la mayor parte de los adultos mayores ya fueron inoculados con la vacuna china de Sinovac.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Hospital Metropolitano donde se presentó el plan de vacunación chileno en diciembre de 2020 Marcelo Hernandez - Getty Images South America

El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, informó en rueda de prensa que en el día de hoy hubo más de 6000 contagiados y 137 fallecidos, lo que eleva el total de infectados a más de un millón y el número de decesos a más de 24.000.

El jueves próximo Chile reforzará las restricciones para frenar los contagios y el 90% de los chilenos volverá a una cuarentena total o parcial. Además, cerrará sus fronteras y restringirá la venta de productos no esenciales.

Ministro @DrEnriqueParis



"Debemos transmitir un mensaje de unidad, claro y directo a todos".



"Además de seguir con el proceso de vacunación, tenemos que mantener el autocuidado, con el uso correcto de la mascarilla, lavado de manos y respeto de medidas sanitarias". pic.twitter.com/Z9D3s3dOX3 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) April 12, 2021

El presidente Sebastián Piñera afirma que el país logrará la inmunidad de rebaño hacia fines de junio, habiendo vacunado al 80% de la población de 19 millones de chilenos para ese entonces.

La afirmación no estuvo exenta de críticas. El ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que “nunca” se podrá alcanzar una inmunidad masiva y que apenas en septiembre se podría lograr una “inmunidad de seguridad”. Mientras, el secretario del Colegio Médico de Chile, José Miguel Bernucci, dijo que “lo más probable, en el mejor de los casos y con mucha gente vacunada, esto no va a ser antes de final de año”.

``Para mantener la esperanza debemos estar unidos, no polemizar, y avanzar en ambos campos: cuidados y vacunación, y mantener muy firme el tratamiento de aquellos pacientes que requieren ser hospitalizados’', respondió el ministro Paris.

Agencia AP

