Trump lanza un ultimátum a Irán y amenaza: “48 horas para que el infierno se apodere de ellos”
El presidente de Estados Unidos se refirió al estrecho de Ormuz, que es un paso clave para el petróleo y el suministro energético mundial
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TEHERÁN (AFP).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este sábado a Irán para llegar a un acuerdo sobre la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y aseguró que, de no acceder, la república islámica se enfrentará a un “infierno”.
“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Ormuz? El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, escribió en su cuenta de la red social Truth.
El 21 de marzo, el republicano había amenazado con “aniquilar” las centrales eléctricas de Irán -comenzando por la más grande del país- si Teherán “no abría totalmente, sin amenazas” el estrecho en un plazo de 48 horas.
Sin embargo, dos días después, declaró que Washington estaba manteniendo “conversaciones muy buenas y productivas” con las autoridades iraníes y que había pospuesto por cinco días cualquier ataque contra las centrales eléctricas. Posteriormente, volvió a prorrogar el plazo, fijando su vencimiento para el martes.
Las amenazas se contradicen con el mensaje que Trump brindó el pasado viernes, cuando aseguró que la potencia norteamericana podría fácilmente “abrir” de nuevo el estrecho de Ormuz y “tomar el petróleo” con “un poco más de tiempo”. Durante el viernes Estados Unidos recrudeció sus ataques y apuntó contra un puente en construcción de Irán que sería el más alto de Medio Oriente. Incluso difundió el video de la embestida.
Tras ello, Irán amenazó con ataques “más aplastantes, más amplios y más destructivos” y lanzó misiles sobre Israel. También derribó un avión de caza F-15E de Estados Unidos. Luego, el Ejército de Teherán aseguró haber alcanzado otro avión, un aparato de apoyo aéreo A-10 Thunderbolt II, que posteriormente se estrelló en el Golfo y cuyo piloto fue rescatado sano y salvo.
En tanto, en las últimas horas, los ataques desde Washington apuntaron a una zona cercana a la planta nuclear de Bushehr; los bombardeos mataron a un guardia y obligaron a Rusia a desalojar a 198 trabajadores de su nacionalidad.
Tanto la cancillería rusa como el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) condenaron energéticamente lo ocurrido. El jefe de la OIEA advirtió que las plantas de energías nucleares y sus áreas cercanas “nunca deben ser atacadas”, y expresó su “profunda preocupación” por el bombardeo.
Por su parte el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que la continua violencia contra instalaciones del Golfo y del sur de Irán podrían provocar una lluvia radioactiva que terminaría “con la vida en las capitales del Consejo de Cooperación del Golfo, no en Teherán”.
Estrecho de Ormuz
La vía marítima es crucial para la economía global, ya que por allí transita un quinto del suministro global de petróleo; actualmente se encuentra bloqueada por Irán.
Desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, casi seis de cada diez travesías eran de buques procedentes de Irán o con destino a este país, una proporción que sube a 64% cuando llevan carga.
El estrecho, que tiene una anchura de entre 34 y 90 kilómetros y no supera los 60 metros de profundidad, aloja rutas comerciales por las que pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier medida que afecte las operaciones en este área provoca que los precios del petróleo se disparen y desatan una reacción en cadena a nivel económico.
En 2024 alrededor de 20 millones de barriles de crudo transitaban diariamente por él y también lo hacía aproximadamente una quinta parte del comercio mundial de gas natural licuado, principalmente desde Qatar.
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