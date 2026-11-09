Allanaron una de las casas de Santiago Peña en Paraguay y encontraron una bóveda oculta

ASUNCIÓN.- Una comitiva fiscal y policial ingresó este domingo a una de las residencia del expresidente de Paraguay Santiago Peña, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención. En el domicilio, ubicado en Ciervo Cua, Cordillera, a 50 kilómetros de Asunción, se encontró una bóveda oculta cuya puerta no pudieron abrir ya que posee una clave digital y reconocimiento facial.

Según informó el medio ABC Paraguay, durante el operativo, la comitiva encontró la puerta oculta en una de las habitaciones y documentó que se puede acceder a ella a través de un pasillo. Además, mostraron que está blindada y posee un sistema de seguridad de nivel 7, es decir, que para abrirla se necesitan al menos cuatro llaves diferentes: reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves multilock.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay, al momento de firmar su renuncia

El proceso se produjo en una casa cuya construcción costó 7700 millones de guaraníes que fueron financiados con préstamos de Ueno Bank, que fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes -la mitad de la población del país- quedaron sin acceso a sus depósitos. Actualmente, ocho de sus directivos están presos.

Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno Bank por unos 500.000 dólares para financiar su construcción, y, según la Fiscalía, las cuotas mensuales equivalían a unos 38 mil dólares, casi seis veces su salario como presidente.

La puerta oculta en la casa de verano de Peña

El allanamiento de la casa del exmandatario se da “por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor”, informó la fiscalía en un comunicado. El presidente, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

A su vez, si bien Peña fue destituido de la presidencia el viernes, este domingo aún había personal del Regimiento Escolta Presidencial ejerciendo la seguridad de su residencia de verano.

Así fue el allanamiento en la casa de Peña (ABC Paraguay)

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno Bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025. Al respecto, la Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

Este viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder. En tanto, el nuevo mandatario ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno “no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema”.

También informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a 158 millones de dólares, y está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

Con información de AFP.