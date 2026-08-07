Ana Lucía Pineda, la emprendedora que levantó junto a De la Espriella un emporio empresarial y ahora es primera dama de Colombia

La vida de la empresaria Ana Lucía Pineda ha sufrido un cambio radical en los últimos meses, gracias a la decisión de su esposo, el abogado Abelardo de la Espriella, de lanzarse a la presidencia de Colombia.

Pineda fue una pieza importante durante la campaña que terminó en una de las votaciones más altas de la historia del país y, desde este viernes, acompaña a De la Espriella en el camino de una presidencia que promete una diversidad de cambios y dificultades.

La nueva primera dama, de 38 años, es administradora de empresas de profesión oriunda de Monteria, la ciudad del noroeste del país donde se crio el mandatario, y fue allí donde se conocieron siendo niños.

Fue también donde se reencontraron muchos años después.

Hoy, después de más de 17 años de matrimonio, la pareja tiene cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

De La Espriella junto a Ana Lucía JAIME SALDARRIAGA - AFP

De tener una vida privada en la que fue una pieza clave para consolidar los diferentes negocios de su marido, Pineda pasa ahora a ser una figura destacada en la vida pública de Colombia como primera dama.

Planea usar su cargo para convertirse en “gestora social” para ayudar al bienestar de las mujeres, los niños y las personas de la tercera edad.

De la discreción a la campaña

Antes de la campaña, Pineda había mantenido un bajo perfil.

Creció en la ciudad de Montería y viajó a Bogotá a estudiar Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana.

Fue durante esta etapa que Pineda se reencontró con Abelardo de la Espriella, hijo de una familia amiga de Montería al que conocía de la niñez.

Según contó De la Espriella, él gestionó una reunión de su firma con la empresa con la que trabajaba Pineda para generar el reencuentro y, al poco tiempo, empezaron una relación sentimental.

En los más de 17 años de su matrimonio, Pineda ha usado sus conocimientos y experiencia en varios de los emprendimientos de De la Espriella, incluyendo su firma de abogados y varios restaurantes que el actual presidente tuvo en una época en EE.UU.

De la Espriella y su esposa Rodrigo Abd - AP

Con el lanzamiento de la campaña de su esposo a la presidencia, Pineda empezó a tener un rol más destacado, apareciendo con él en distintos eventos públicos.

Además usó las redes sociales para congregar a las seguidoras de De la Espriella en el movimiento que llamó “Tigresas de la Patria”, en referencia al apodo de “El Tigre” que asumió el candidato.

Sobre su rol como primera dama, ha dicho que prefiere el termino de “gestora social”, pues describe los que serán sus enfoques en el cargo.

“Yo quisiera ser una gestora social activa, que trabaje por la mujer y por los niños de Colombia”, le dijo Pineda a la Revista Semana en una entrevista de mayo.

Pineda tiene experiencia con labores humanitarias, luego de participar durante varios eventos de entrega de ayuda a los habitantes del departamento de Córdoba durante una serie de devastadoras inundaciones que dejaron más de 140 mil damnificados a principios de febrero.

También ha dicho que buscará enfocarse en facilitar procesos de adopción en Colombia, los cuales dijo se ven afectados por trámites que dejan a niños sin familias que los acojan.