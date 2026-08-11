Andrés Folguera, geólogo: “Los terremotos de Colombia, Venezuela y Ecuador nos hacen poner en alerta, y pueden pasar también en la Argentina”

Tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia y abarcó los distritos de Pereira, Manizales, Buenaventura y Cali, los ciudadanos debieron abandonar sus viviendas tras oír las alarmas por la mañana.

En este contexto, el geólogo, Andrés Folguera profundizó en diálogo con LN+, en las causas del fenómeno natural y la magnitud de la emergencia: “Fue un sismo muy profundo, de 100 kilómetros de profundidad”.

Catastrofe en Colombia

Para explicar cómo se produce el movimiento sísmico profundo, sostuvo: “Cuando ocurre un sismo hay varias ondas que se emiten. Las ondas van a diferentes velocidades, por lo tanto, si vos estás más lejos del sismo, la diferente velocidad de las ondas hace que lleguen más separadas las ondas”.

“Entonces el tiempo de llegada de todas esas ondas es más largo. Cuanto más largo está el sismo, se separan más las ondas que miren aquí. Entonces por eso ahora hubo una serie de ondas que duraron entre dos y tres minutos, porque el sismo es muy lejano”, detalló el especialista.

El derrumbe de los edificios tras el terremoto en Colombia

Las autoridades locales advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, una cifra que aumenta con el correr de las horas.

Al ser consultado por las diferentes edificaciones de las zonas afectadas, Folguera explicó: “Los edificios viejos en general son dañados. Porque los edificios viejos no están construidos con estándares antisísmicos”.

Según el geólogo, en general no se cumple la norma “sismo resistente”: “Entonces lo que está mostrando son las falencias en la construcción en forma previa. Igual, muy diferente al caso de Venezuela, ¿no? En Venezuela hubo cientos de edificios colectados”.

El terremoto en Colombia causó más de 100 muertos LUIS ACOSTA - AFP

Las relaciones con el terremoto en Venezuela

En relación con el último terremoto que sacudió a Venezuela, el experto remarcó que los científicos aún estudian el vínculo entre ambos fenómenos: “Probablemente en las próximas semanas y meses se empiecen a publicar trabajos científicos en los cuales se discuta esa relación. Hasta el momento es una hipótesis, pero podría ser. Podría ser y podría ser que no también”.

“Tuvimos la casualidad de tener tres terremotos grandes, muy grandes en dos países, una casualidad que nos hace ponernos a todos en guardia, a los científicos y al ciudadano común, porque llama mucho la atención”

Por otra parte, subrayó que la naturaleza es terriblemente violenta y destructiva por momentos y que es necesario atenderla. “Hay que atenderla con planes civiles, con planes de educación, con planes de construcción adecuados, porque esto puede pasar en nuestro territorio también”, cerró.