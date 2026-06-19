Andy Burnham queda un paso más cerca de desplazar a Starmer, que se aferra al poder

LONDRES. – El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este viernes que no dará un paso al costado, tras la decisiva victoria electoral como diputado de su principal rival, Andy Burnham, que se posicionó para desbancarlo como líder no solo del laborismo sino también del país.

“Si hay una contienda me presentaré, y he dicho en repetidas ocasiones que no voy a dar marcha atrás", declaró Starmer a la prensa en Londres, en respuesta al aplastante triunfo de quien pretende arrebatarle el puesto.

Congratulations, @AndyBurnhamGM, Labour’s new MP for Makerfield.



Voters chose Labour’s campaign of hope and optimism over division and hate. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 19, 2026

Burnham logró un triunfo resonante para el Partido Laborista al conseguir un escaño parlamentario en el noroeste de Inglaterra, tras haber anticipado que lo utilizaría para presentarse a cualquier contienda destinada a sustituir a Starmer, cuya imagen se viene deslizando notablemente en la consideración del electorado.

El dirigente de 56 años obtuvo el 54,8% de los votos frente al 34,5% del candidato de Reform UK en las elecciones del jueves, reforzando su imagen de alguien capaz de frenar el rápido ascenso del partido del veterano defensor del Brexit, el ultranacionalista Nigel Farage.

Andy Burnham saluda a sus seguidores tras la victoria en el condado de Makerfield OLI SCARFF - AFP

Farage y su partido antiinmigración, gran ganador de las municipales de mayo en Gran Bretaña, esperaba convertir esta elección parcial en una demostración de fuerza de cara a las próximas elecciones legislativas de 2029. Reform UK se había impuesto en la circunscripción de Makerfield en las municipales de mayo, pero esta vez no pudo con la popularidad de Burnham.

A huge thanks to the people of the Makerfield constituency for your patience and good humour over the last five weeks. My thanks too to the many volunteers who came up to support my campaign. We ran a very positive one and can be proud of it! 🙏🏻 pic.twitter.com/2NN2mLxZ95 — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 18, 2026

Horas después de proclamar su victoria, Burnham expuso una visión sobre Gran Bretaña en lo que los diputados laboristas definieron como un discurso al estilo de un primer ministro.

“Hablé de la necesidad de cambiar el Partido Laborista y ahora tenemos que aprovechar este momento y dar respuesta a los retos que se nos han planteado”, dijo ante una multitud, señalando como objetivos la baja en el costo de vida, reducir las facturas de los servicios públicos e impulsar la reindustrialización.

Seguidores de Andy Burnham aguardan el discurso post-electoral luego de su victoria en Makerfield Jon Super - AP

“Es nuestra última oportunidad para cambiar, pero la vamos a aprovechar (…) y vamos a trazar un nuevo camino para Gran Bretaña”, agregó. Su victoria no solo le ha devuelto al Parlamento, desde donde puede presentar su candidatura a la presidencia del partido, sino que también ha reavivado las esperanzas de algunos diputados laboristas preocupados de poder ganar las elecciones generales de 2029.

Muchos creen que Starmer, que se enfrenta a uno de los peores índices de ⁠popularidad que ha tenido ningún líder británico, no podrá lograrlo.

El político más popular del país

Con posiciones más de izquierdia que Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular del país, según las encuestas. Ahora deberá buscar el apoyo del 20% de los diputados de su partido en el Parlamento, para forzar a una votación y desafiar al primer ministro.

Starmer ha prometido en repetidas ocasiones seguir luchando, a pesar de los escándalos, los cambios radicales de política y las ⁠acusaciones de indecisión, con el deseo de terminar su mandato de cinco años cumpliendo su promesa de resolver algunos de los problemas más acuciantes del país.

El primer ministro Keir Starmer dijo durante un recorrido en Londres que afrontará el desafío de Burnham Peter Macdiarmid/The Times - PA Wire DPA

Sin embargo, cerca de una cuarta parte de sus diputados lo instaron a dimitir desde que el Partido Laborista sufrió fuertes pérdidas en las elecciones de mayo, y cada vez son más los que se suman a esta petición. Varios colegas de alto rango, entre ellos los ministros de Defensa y Salud, han renunciado a sus cargos.

Algunos diputados laboristas afirmaron que el partido debería dar a Starmer el fin de semana para reflexionar y plantearse su dimisión.

No obstante, Starmer, que lideró una victoria electoral aplastante ​en 2024, afirmó este viernes que “no voy a irme” y enumeró una serie de medidas: estrechar los lazos con la Unión Europea (UE), estabilizar la economía y reducir los tiempos de espera en los servicios de salud.

Keir Starmer habla con residentes de un complejo de viviendas en el norte de Londres Peter Macdiarmid - Pool The Times

En una llamada con el personal del Partido Laborista de todo el país, les dijo que una campaña por el liderazgo podría resultar disruptiva. “Lo único que debemos ​evitar es sumir a nuestro partido y a nuestro país en el caos enfrentándonos entre nosotros y desgarrando nuestro partido", afirmó. “Eso nunca ha funcionado”.

Su resistencia a las crecientes peticiones para renunciar podría significar que el laborismo haga públicas sus divisiones en una contienda ⁠por el liderazgo. Eso mismo terminó socavando a los conservadores, que perdieron el poder tras cambiar de líder cinco veces en ocho años.

Una aliada de Burnham, la diputada laborista Louise Haigh, dijo que espera que “Andy y el primer ministro puedan hablar en los ‌próximos días”. “Queremos evitar una contienda por el liderazgo si es posible, y esperamos poder ponernos ​de acuerdo sobre el camino a seguir".

Un oficial custodia la sede del gobierno en 10 Downing Street Kin Cheung - AP

Otro de los rivales de Starmer, el exministro de Salud Wes Streeting, afirmó esta semana que forzará una contienda en breve si el primer ministro no anuncia cuándo dimitirá. Streeting afirmó que la victoria de Burnham es una prueba de que el Partido Laborista necesita cambiar.

Cualquiera que aspire a liderar a los laboristas y reemplazar a Starmer necesitará el apoyo de 81 representantes electos para forzar una votación entre los afiliados del partido.

El Daily Telegraph informó que los partidarios de Burnham estaban llamando a diputados laboristas para buscar el apoyo de 200 legisladores con el objetivo de disuadir a Starmer de seguir adelante en la contienda.

Agencias Reuters, AFP y ANSA