Andy Burnham reemplaza a Starmer y asume como primer ministro del Reino Unido

LONDRES.– El rey Carlos III nombró este lunes primer ministro británico al nuevo líder del Partido Laborista, Andy Burnham, y le encomendó la formación de un nuevo gobierno tras la renuncia del último líder de centroizquierda Keir Starmer, según anunció el Palacio de Buckingham en un comunicado.

Burnham, de 56 años, exalcalde del Gran Mánchester, acudió al Palacio de Buckingham acompañado por su esposa, la neerlandesa Marie–France Van Heel, donde fue recibido por el monarca, antes de dirigirse al número 10 de Downing Street, residencia oficial londinense del primer ministro británico.

El primer ministro británico, Andy Burnham, y su esposa, Marie-France van Heel, abandonan el Palacio de Buckingham, en Londres Aaron Chown - Pool PA

Después de semanas como primer ministro británico en espera, Burnham aceptó formalmente una invitación del rey para tomar las riendas del gobierno y dar paso así a una fluida coreografía que contrasta con la turbulencia política en la que se encuentra el país, que ha tenido seis cambios de primer ministro desde el referéndum del Brexit de 2016.

El Palacio de Buckingham difundió una foto del rey y el nuevo premier estrechándose la mano en la ceremonia conocida como “besamanos”, que marca el traspaso de poder.

La ceremonia de transición

Starmer pronunció un breve discurso de despedida fuera de la residencia del primer ministro en el 10 de Downing Street. “Mi trabajo está hecho”, aseguró.

El dirigente saliente, obligado a dimitir por su propio partido, afirmó que Reino Unido es ahora “más fuerte y más justo que hace dos años”, cuando asumió el cargo.

“Me voy con buen talante, me voy con una sonrisa y me voy orgulloso de todo lo que hemos logrado”, dijo Starmer antes de dirigirse al Palacio de Buckingham para presentar su dimisión al rey. Fue una oferta que “Su Majestad tuvo a bien aceptar”, dijo el palacio en un comunicado.

El rey Carlos III recibió a Andy Burnham en una audiencia en el Palacio de Buckingham Aaron Chown - PA Wire DPA

Después fue Burnham quien acudió al palacio, dónde Carlos le pidió que formase un gobierno. El papel del rey se remonta a una época en la que el monarca ejercía el poder supremo y elegía a un primer ministro para dirigir el gobierno.

Hoy, el rey no tiene poder político, pero el monarca aún ofrece oficialmente el cargo al líder del partido que puede obtener una mayoría en la Cámara de los Comunes. A pesar de lo que indica el nombre de la ceremonia, no hay beso en la mano de por medio.

La democracia parlamentaria británica permite que los partidos gobernantes cambien de líder y, por tanto, de primer ministro, sin necesidad de una elección general. La próxima votación nacional no tiene por qué celebrarse hasta 2029, aunque Burnham puede convocarla antes si así lo desea.

Los desafíos de Burnham

Desde el palacio, Burnham se dirigió a Downing Street, donde pronunciará su primer discurso como primer ministro.

Un portavoz dijo que Burnham dirá que es “plenamente consciente” de cuántos cambios de líder ha atravesado el país en la última década, y se comprometerá a restablecer la estabilidad.

Starmer dijo prácticamente lo mismo cuando asumió el cargo hace dos años. El mes pasado anunció que dimitiría tras tropiezos y errores de juicio que erosionaron su posición ante su partido y el público.

El recién confirmado líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, llega para reunirse con representantes locales y simpatizantes del partido, en Kent, Inglaterra Gareth Fuller - PA Wire DPA

Burnham fue el único candidato en la contienda para convertirse en el nuevo líder del partido, asegurando nominaciones de 379 de los 403 diputados laboristas en la Cámara de los Comunes.

El exalcalde del Gran Manchester se ha comprometido a hacer que la política sea “menos tóxica”, mejorar el nivel de vida en todo el país y “recuperar la esperanza que a todos nos ha estado faltando”.

“Trabajaré para construir una nueva política”, dijo después de convertirse en líder laborista el viernes. “El país lo está reclamando a gritos”, agregó el dirigente.

El recién confirmado líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, conversa con actores locales y simpatizantes del partido en el condado de Kent, Inglaterra Gareth Fuller - PA Wire DPA

Tanto críticos como partidarios pronto exigirán detalles de cómo planea Burnham cumplir sus promesas.

“Fundamentalmente, sólo funcionará si se puede generar un crecimiento económico significativo, porque es la falta de crecimiento lo que realmente está frenando al país”, dijo Joshi Herrmann, quien ha seguido la carrera de Burnham como fundador del sitio de noticias de Manchester The Mill.

El recién confirmado líder del Partido Laborista británico, Andy Burnham, conversa con actores locales y simpatizantes del partido en el condado de Kent, Inglaterra Gareth Fuller - PA Wire DPA

La atención se centrará rápidamente en a quién nombrará Burnham para su gabinete. Se espera que haga cambios en el equipo principal de Starmer, especialmente en los cargos más importantes de jefe del Tesoro y secretarios de Exteriores e Interior.

En su primer discurso como líder laborista, Burnham elogió los logros de Starmer, diciendo que “construiría sobre los cimientos colocados” por su predecesor.

La despedida de Starmer

Starmer se convirtió en líder laborista en 2020 tras una de las peores derrotas electorales del partido, y lo llevó a una victoria aplastante cuatro años después. Pero pronto se vio superado por los desafíos de gobernar.

En su última sesión de preguntas al primer ministro en el Parlamento el miércoles, Starmer defendió el historial de su gobierno en el escenario internacional –especialmente su apoyo a Ucrania– y sus logros de política interna.

El primer ministro saliente de Reino Unido, Keir Starmer, llega para ofrecer una declaración frente al número 10 de Downing Street, en Londres Gareth Fuller - PA Wire DPA

Mencionó protecciones más fuertes para los trabajadores, una reducción de la pobreza infantil, una ley diseñada para detener los encubrimientos oficiales tras tragedias, y un mayor gasto en defensa.

“En seis años y medio, llevé a nuestro partido de una derrota histórica en 2019, lo cambié para que estuviera en condiciones de presentarse ante el país y gané una victoria aplastante en las elecciones generales de 2024”, dijo Starmer en sus últimas palabras antes de salir de Downing Street, de la mano de su esposa Victoria.

“Desde entonces, ha sido el privilegio de mi vida servirles a ustedes y a este gran país como primer ministro. Estoy seguro de que Reino Unido es ahora más fuerte y más justo que hace dos años”, aseguró el exmandatario.

Agencias AP y AFP