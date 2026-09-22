Las revelaciones en el libro del hermano de Lady Di contra Carlos e Isabel II que reabren viejas heridas de la familia real

LONDRES.– El libro del hermano de Lady Di, Charles Spencer, sobre la vida de la princesa salió finalmente a la venta el martes, aunque la filtración de algunos extractos del texto ya suscitaron polémica con la familia real, en particular con el rey Carlos III, y una contundente respuesta del Palacio de Buckingham.

El canto del cisne: Diana, mi hermana (Swan Song: Diana, My Sister, en el inglés original) ofrece su visión de la vida de su hermana y de su infeliz matrimonio con el ahora monarca.

En el libro -que en español se publicará el 1° de octubre-, Spencer afirma que Carlos parecía “eufórico” tras ​la muerte ⁠de Diana en 1997, una afirmación ⁠que reabre un episodio doloroso para la familia real.

Ejemplares del libro de Spencer sobre su fallecida hermana, la princesa Diana, son sacados de sus cajas en una librería del centro de Londres HENRY NICHOLLS - AFP

Spencer, de 62 años, dijo que escribió el libro porque era su deber “como testigo presencial de la historia”, pero su versión de ​los hechos ha sido rechazada por el Palacio de Buckingham en términos inusualmente contundentes.

“El dolor de la pérdida de un hermano puede nublar la razón, afectar al juicio ‌y sesgar los recuerdos”, señaló la Casa Real, en un comunicado que al final sumó a la publicidad en torno al libro.

El ahijado de la reina Isabel II

Spencer nació en el seno de una familia aristocrática británica, ​con estrechos vínculos con la familia real. La difunta reina Isabel II, por ejemplo, era su madrina.

Tenía 17 años cuando su hermana, de 20 años –que se estaba convirtiendo rápidamente en la mujer más fotografiada del mundo–, se casó con el entonces príncipe Carlos en una boda de cuento de hadas en 1981. Spencer contó a la CNN en una entrevista unos años más tarde que, en aquel momento, su interés se centraba más en “los exámenes y practicar deporte en el colegio” que en aquel acontecimiento mundial.

El resto del mundo, sin embargo, quedó fascinado con la joven pareja, que tuvo dos hijos: Guillermo, en 1982, y Harry, dos años después. Pero, entre bastidores, la relación se fue desmoronando.

Un hombre sostiene un ejemplar del libro de Spencer sobre su fallecida hermana, la princesa Diana, mientras salen a la venta en una librería del centro de Londres HENRY NICHOLLS - AFP

“La verdad es que yo no comprendía del todo lo difícil que eran las cosas para ella a veces”, dijo Spencer en una entrevista en Good Morning America antes de que se publicara el libro.

“Esa es una ⁠de las cosas de las que me arrepiento. Ojalá hubiera podido hacer más para ayudarla”, agregó el hermano de Diana.

A principios de la década de 1990, la infelicidad de la princesa acaparaba los titulares de todo el mundo, y tanto ella como Carlos utilizaban a ‌los medios de comunicación para lanzarse acusaciones mutuas. Se divorciaron en 1996.

Un empleado coloca ejemplares del libro de Spencer sobre su fallecida hermana, la princesa Diana, en la vidriera de una librería del centro de Londres HENRY NICHOLLS - AFP

Un año más tarde, Diana falleció a los 36 años en un accidente de tráfico en París mientras era perseguida por fotógrafos. En el funeral, Spencer aprovechó su aclamado elogio fúnebre para decir a los aproximadamente 2000 millones de personas que lo veían en todo el mundo que, gracias a la “magia especial” de su hermana, “nunca se extinguiría en nuestras mentes”.

Sus palabras fueron aplaudidas por las decenas de miles de personas que las escuchaban a través de los altavoces en las calles de Londres, pero algunos de sus comentarios sobre cómo la bondad de Diana resultaba “amenazante” y cómo su “familia de sangre” tendría que proteger a sus hijos resultaron incómodos para la familia real.

Las acusaciones contra Carlos III

Cualquier buena voluntad que quedara entre las dos familias después de la muerte ‌de Diana probablemente se habrá perdido tras las nuevas acusaciones de Spencer sobre el rey Carlos, que han reavivado el debate sobre uno de los periodos más perjudiciales para la familia real ⁠de la historia moderna.

Según Spencer, el exesposo de Diana –entonces príncipe de Gales– parecía “de una jovialidad despreocupada”, como si “se hubiera ganado la lotería”, durante una conversación telefónica tras el fatal accidente del 31 de agosto de 1997.

Según su hermano, el heredero al trono veía en ese suceso la oportunidad de “casarse con la mujer que amaba”, Camila, hoy reina consorte.

El rey Carlos III conversa con estudiantes durante una visita al puerto de Peterhead, en Aberdeenshire, Escocia Jane Barlow - Pool PA

En otro pasaje, retoma una disputa que tuvo con Carlos sobre la participación de los príncipes Guillermo y Harry en la procesión detrás del ataúd de su madre durante el funeral. Según el hermano de Diana, a ella no le hubiera gustado verlos sometidos a esa situación.

Acusa a Carlos de haber mostrado “desprecio” hacia Diana y de decir que ella sería “olvidada pronto”.

También afirma que Diana pensó en anular su matrimonio después de descubrir una pulsera que Carlos le compró a Camila -su actual mujer- y que la princesa de Gales, presa de pensamientos suicidas, manejó varias veces hasta Beachy Head, un acantilado al sur de Inglaterra.

Pero el amor que sentía por sus hijos “le impidió ir más lejos”, escribe su hermano.

En una entrevista con el Mail on Sunday, Spencer mantuvo sus señalamientos y reprochó al rey que ponga en duda su testimonio.

Isabel II tampoco salió indemne

Según Spencer, la reina Isabel II, fallecida en 2022, habría reaccionado en un primer momento con “irritación” al enterarse del accidente de Diana. La soberana habría dicho: “¿Qué ha hecho ahora?”, antes de darse cuenta de la gravedad de la situación.

Según el libro, tras la muerte de Lady Di, Isabel II propuso devolverle a la princesa su título de Alteza Real, que le había sido retirado tras su divorcio del príncipe Carlos en 1996. Una oferta que su hermano rechazó.

En ese momento, la reina fue criticada por su aparente frialdad, que contrastaba con la conmoción internacional que suscitó la muerte de la princesa.

La reina Isabel II y Lady Di en el Trooping the Colour de 1988

Spencer también relata en su libro que a Diana “no le caía bien Mohamed Al-Fayed”, padre de su pareja, Dodi Al-Fayed, quien falleció junto a ella en el accidente automovilístico.

La princesa le habría “contado con repugnancia que, al inicio de su romance con Dodi, Mohamed se le había acercado, había dejado que su mano se deslizara sobre sus glúteos y se los había pellizcado diciéndole en tono lascivo: ‘En Egipto, el suegro tiene la primicia’”.

El exdueño de las tiendas Harrods, fallecido en 2023, es acusado por decenas de mujeres de agresión sexual, violación y explotación sexual.

Indignación en Buckingham

Tras su reacción inicial a los comentarios dirigidos a Carlos III, Buckingham se mantuvo en silencio sobre el contenido del libro y las entrevistas concedidas por Spencer, en particular a la BBC.

Sin embargo, varios medios han citado fuentes cercanas al palacio que denuncian la “hipocresía” del hermano de Diana, a quien recriminan exponer la intimidad de la princesa al tiempo que acusa a la prensa sensacionalista de haberla acosado en vida.

En su conversación con la BBC transmitida el domingo, Spencer estableció además un paralelismo entre el trato que le dieron los tabloides a Diana y el que han sufrido en los últimos años su hijo menor, el príncipe Harry, y su esposa Meghan, quienes recientemente volvieron a vivir en Reino Unido.

Los dolientes dejaron decenas de ramos de flores, tarjetas y fotografías frente al Palacio de Kensington con motivo del funeral de Diana Ralf-Finn Hestoft - Getty Images

Lamentó “una influencia nociva” y un “veneno”, tal como lo hizo en su destacado discurso durante el funeral de su hermana.

Dijo estar preocupado por la seguridad del duque de Sussex, quien carece de protección policial desde que se retiró de la familia real, mientras las autoridades revisan ese asunto.

En sus declaraciones a la cadena británica, Spencer también dijo que conocía “muchas cosas sobre el rey” que decidió no incluir en el libro y señaló que el mismo sería su última palabra sobre el tema.

Un éxito en ventas

Tras estudiar Historia en la Universidad de Oxford a principios de la década de 1980, Spencer trabajó durante una década para la cadena estadounidense NBC News, presentando programas de estilo de vida y viajes.

Heredó la mansión ancestral de la familia, de 30 habitaciones, situada en el centro de Inglaterra, en 1992, cuando falleció su padre, y empezó a escribir libros de historia a finales de la década de 1990. Uno de ellos fue finalista de ‌un premio y muchos de ellos se convirtieron en éxitos de ventas.

El conde Charles Spencer ha sido crítico con la prensa británica por la cobertura y seguimiento a la princesa Diana durante su vida GETTY IMAGES

Su carrera editorial ha ​contribuido a financiar la restauración de la finca de Althorp, que pertenece a su familia desde hace cinco siglos y donde está enterrada Diana.

En 2024, publicó unas memorias, A Very Private School (Una escuela muy privada), en las que detallaba su experiencia de abuso sexual, abandono y aislamiento durante su estancia en un internado cuando era niño.

Agencias AFP y Reuters