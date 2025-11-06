Aparecen esvásticas pintadas con sangre humana en autos y casas de una ciudad alemana

HANAU, Alemania.- La policía en Alemania dijo el jueves que estaban investigando la aparición de esvásticas pintadas con sangre humana en docenas de autos, algunos buzones y fachadas de edificios en la ciudad central de Hanau.

El vocero de la policía, Thomas Leipold, afirmó que los agentes fueron alertados la noche del miércoles cuando un hombre dijo haber visto la forma de una esvástica aplicada con un líquido rojizo en el capó de un auto estacionado.

La policía dijo que casi 50 autos habían sido marcados de manera similar.

Una prueba especial reveló rápidamente que la sustancia era sangre humana.

Los restos, aún visibles, del dibujo de una esvástica sobre el capó de un auto

La exhibición de emblemas nazis, incluida la esvástica, es ilegal en Alemania.

La legislación alemana, diseñada para prevenir la propagación de ideologías extremistas, permite excepciones en la representación de imágenes nazis únicamente con fines artísticos, educativos o históricos.

“El contexto es completamente incierto”, señaló Leipold, y añadió que los investigadores no sabían si las marcas se habían realizado en autos, buzones y edificios específicos o si las esvásticas se dibujaron al azar.

Indicó que también había varios otros mensajes garabateados en autos y edificios de los que no pudo dar más datos.

No había indicios de quién está detrás de esto o de dónde provino la sangre, señaló Leipold. Añadió que las autoridades no estaban al tanto de ninguna lesión en relación con los incidentes.

Por ahora, la policía está investigando daños a la propiedad y el empleo de símbolos de organizaciones inconstitucionales.

La esvástica está ampliamente considerada como un símbolo de odio que evoca el trauma del Holocausto y los horrores de la Alemania nazi.

Los supremacistas blancos, grupos neonazis y vándalos han continuado usándola después del final de la II Guerra Mundial, para sembrar miedo y odio.

Después de un rápido examen, se determinó que el líquido rojo era sangre humana

Hanau fue noticia hace cinco años cuando un atacante alemán disparó y mató a nueve personas con raíces inmigrantes en un ataque a un bar de narguile en la ciudad, en uno de los peores casos de terrorismo doméstico desde la II Guerra Mundial.

El alcalde de la ciudad, Claus Kaminsky, expresó su conmoción por el incidente.

“Especialmente en nuestra ciudad, que fue profundamente afectada por el ataque racista del 19 de febrero de 2020, tal acto causa una profunda consternación”, dijo, añadiendo que la ciudad había presentado una denuncia penal, informó la agencia de noticias alemana DPA.

“Lo que sucedió aquí cruza todos los límites de la decencia y la humanidad”, dijo Kaminsky.

“Las esvásticas no tienen lugar en Hanau. No permitiremos que esa clase de símbolos siembre miedo o división”.

Además, Omid Nouripour, vicepresidente del Bundestag, la cámara baja del parlamento alemán, también expresó su horror ante el último incidente. “Me deja sin palabras”, escribió Nouripour en X.

“Este acto atenta contra el corazón mismo de la ciudad de Hanau y reabre las heridas del atentado terrorista de extrema derecha de hace cinco años. Debe resolverse cuanto antes”.

La mayoría de la población alemana está preocupada por el extremismo de derecha.

Según un nuevo estudio realizado por la Fundación Friedrich Ebert, vinculada al Partido Socialdemócrata (SPD), el 79% de los alemanes se describen a sí mismos como firmemente comprometidos con la democracia, un 6% más que hace cuatro años, consignó el medio DW.

Alrededor del 70% afirmó percibir el auge del extremismo de derecha como una amenaza para Alemania. Al mismo tiempo, el 22% opinó que los medios de comunicación estaban exagerando el problema.

Si bien el 88% de los encuestados afirmó que la dignidad y la igualdad para todos deberían ser una prioridad fundamental en cualquier democracia, el 25% señaló que se presta demasiada atención a las minorías.

Alrededor del 11% rechazó de plano la idea de que las minorías merezcan derechos fundamentales.

Agencia AP