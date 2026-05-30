Miles de austríacos bloquearon una autopista clave para el comercio europeo

MATREI AM BRENNER, Austria.– Miles de residentes locales bloquearon el sábado la autopista austriaca del Brenner, un corredor vital para el comercio y el turismo europeo de que atraviesa los Alpes de norte a sur entre Alemania e Italia, en protesta por los camiones y turistas que constantemente congestionan sus carreteras.

La protesta fue encabezada por Karl Mühlsteiger, alcalde de Gries am Brenner, una de las localidades situadas a la sombra de la carretera que serpentea a través del estrecho y escarpado valle de Wipp sobre gigantescos pilotes de hormigón.

Hombres vestidos con trajes tradicionales marchan junto a miles de personas que se manifiestan a lo largo de la autopista A13 Brenner en dirección a Italia, durante una protesta y el bloqueo del túnel de base del Brenner contra el tráfico de tránsito cerca de la autopista A13 Brenner en dirección a Italia, el 30 de mayo de 2026, en la autopista tirolesa Brenner JOE KLAMAR - AFP

El problema del exceso de tráfico y la contaminación en el valle que conduce al paso del Brenner ha sido durante décadas motivo de tensión entre Austria y Alemania. Las autoridades locales del estado austriaco del Tirol han implementado diversas medidas para frenar el flujo, lo que a menudo ha provocado fuertes protestas al otro lado de la frontera.

“¡Estamos haciendo historia!“, citó la agencia de noticias austriaca APA a Mühlsteiger, quien se dirigió a una multitud de aproximadamente 3000 manifestantes que se congregaron en la autopista a la 1 de la tarde para bloquearla simbólicamente, horas después de que la policía acordonara ambos extremos del corredor. Los autos que llegaban allí daban la vuelta y se marchaban.

La propuesta es que se dé prioridad al transporte de mercancías por vía ferroviaria y que en el corredor del Brenner haya un peaje variable para el transporte de mercancías por carretera para distribuir mejor el tráfico en esa ruta habitualmente congestionada.

La masiva protesta en la autopista con un cartel que propone el transporte de las mercancías por vias férreas JOE KLAMAR - AFP

De hecho, el cierre de ocho horas a partir de las 11 de la mañana no provocó el caos que muchos temían, ya que los conductores acataron en gran medida las advertencias de mantenerse alejados o tomar rutas alternativas, incluso durante lo que en algunos estados alemanes, incluida la vecina Baviera, eran vacaciones escolares.

De todas maneras, los trenes que circulaban por la misma ruta iban abarrotados, según informaron los medios locales.

La carretera provincial que discurre de pueblo en pueblo junto a la autopista también fue cerrada a todos excepto a los residentes locales y al tráfico local.

En Italia, un presunto ataque incendiario contra unidades de control eléctrico interrumpió durante la noche el tráfico ferroviario entre Peri y Dolce, cerca de Verona, en la línea Verona Porta Nuova-Brenner.

Los investigadores estaban analizando posibles vínculos con grupos ecologistas radicales o anarco-insurgentes.

Agencia Reuters