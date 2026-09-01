Ariane, la hija menor de la reina Máxima, sorprendió con un look descontracturado en su primer día de universidad

Esta semana, la Casa de Orange-Nassau hizo un importante anuncio referido a la tercera princesa en la línea de sucesión al trono. Ariane, la hija menor del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima, comenzó oficialmente sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en una universidad neerlandesa. Desde las redes sociales de la corona compartieron las postales de su primer día de clases, donde dejaron entrever su outfit e informaron que su periodo académico se mantendrá privado.

“La princesa Ariane comienza sus estudios de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (Delft University of Technology / TU Delft)”, celebraron y aclararon que “la etapa de la princesa como estudiante se considera un asunto privado”. En las imágenes se pudo ver a la joven de 19 años con una radiante sonrisa en la puerta de la institución y también en el interior. Para su primer día de clases, optó por un look canchero y relajado de camisa blanca, un colorido pantalón rayado, unas zapatillas urbanas azules y una cartera marrón de cuero.

La princesa Arine comenzó sus estudios en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Técnica de Delft (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La hija menor de los reyes decidió ir por el mismo camino que su hermana Alexia (21), que cursa la licenciatura en Ingeniería Civil en la University College de Londres. Sin embargo, a diferencia de ella, optó por quedarse cerca de casa. Su institución está ubicada en la ciudad de Delft, en Holanda Meridional. Fundada en 1842, es una de las más prestigiosas de Europa y se especializa en ingeniería, tecnología y ciencias exactas. La Licenciatura en Ingeniería Aeroespacial que comenzó a cursar la princesa tiene una duración de 36 meses.

Para su primer día de clases, la princesa optó por una camisa blanca, pantalones rayados, zapatillas y una cartera marrón (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Durante los últimos años, la joven princesa estuvo íntegramente enfocada en su formación académica. En 2023, finalizó su paso por el Instituto Christelijk Gymnasium Sorghvliet de La Haya y decidió continuar sus estudios secundarios en el Colegio del Mundo Unido del Adriático (United World College of the Adriatic), ubicado en la ciudad italiana de Duino.

Al igual que su hermana Alexia, la princesa decidió estudiar ingeniería (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

A pesar de la distancia, durante su período en Italia viajó varias veces a Países Bajos para reunirse con su familia. Sin embargo, durante su etapa final de estudios, para priorizar su calendario académico, se ausentó de varios eventos familiares, particularmente los festejos por el Día del Rey (Koningsdag) de 2025. Pero todo el esfuerzo, la dedicación y las largas horas de estudio rindieron sus frutos porque el 24 de mayo del mencionado año finalizó sus estudios secundarios y sus padres dijeron presente en su ceremonia de graduación.

Justo antes de comenzar su vida universitaria, Ariane hizo su debut en un acto oficial. Fue en el Palacio Real de Ámsterdam durante un banquete de Estado en honor al emperador de Japón Naruhito y la emperatriz Masako de Japón, al que también asistieron sus padres y su hermana mayor, la princesa Amalia.

En junio, la princesa hizo su debut en un acto oficial en el Palacio Real de Ámsterdam (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Para este importante evento, se lució con un elegante y sofisticado vestido largo al cuerpo color rojo de un solo hombro con un diseño drapeado en la parte superior de la firma británica Safiyaa. Asimismo, lució la Orden de la Preciosa Corona y también usó por primera vez una tiara de su colección familiar. Llevó una de diamantes que perteneció a su tatarabuela, la reina Emma, y la combinó con pendientes del set y un brazalete.