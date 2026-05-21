La sesión de fotos más descontracturada y divertida de la reina Máxima con su marido y sus hijas

Como todos los años, la realeza de los Países Bajos hizo su tradicional sesión de fotos de primavera. La reina Máxima y el rey Guillermo se reunieron con sus tres hijas, las princesas Amalia, Alexia y Ariane, para posar juntos en el parque Clingendael, un jardín holandés ubicado en la localidad de Wassenaar, a pocos kilómetros de La Haya. Como de costumbre, los cinco se mostraron cómplices, divertidos y relajados y, como era de esperarse, deslumbraron con sus looks, los cuales reflejaron sus estilos y personalidades: mientras la monarca nacida en la Argentina optó por un conjunto total red, la heredera a la corona eligió un pantalón de jean.

Este jueves 21 de mayo, la familia real posó para la prensa en un jardín creado en el siglo XX e inspirado en el arte de jardín del siglo XVI. Hicieron fotos grupales e individuales en las que se mostraron cómplices y divertidos. El rey posó con su esposa y también con su primogénita, y la reina se fotografió junto a sus tres hijas. Paralelamente, las princesas tuvieron sus fotos individuales. Sin embargo, el gran ausente fue su perro Mambo, quien dijo presente en la mayoría de las producciones familiares que realizaron a lo largo de los años.

La realeza de los Países Bajos hizo su clásica sesión de fotos de primavera (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

En cuanto a los looks, el monarca llevó una camisa celeste sin corbata, un saco beige, un pantalón de vestir azul marino con un cinturón marrón y zapatos azules. La reina Máxima Zorreguieta, en tanto, optó por un estilo formal y monocromático. Lució una blusa roja de manga francesa de Natan Couture, su firma de cabecera, con un pantalón de tiro alto tipo palazzo. Para complementarlo, eligió una de sus joyas preferidas: unos aros colgantes en forma de tulipán, la flor de los Países Bajos con detalles brillosos en color verde, combinados con bordó y blanco de la casa madrileña Luz Camino.

La producción fue en el jardín Clingendael (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La princesa Ariane, la reina Máxima, el rey Guillermo, la princesa de Orange y la princesa Alexia nuevamente juntos (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Por su parte, la heredera al trono lució elegante y canchera con una chaqueta de tweed color amarillo pastel que combinó con un pantalón de jean claro corte recto que le aportó un toque más descontracturado. Se dejó el cabello rubio suelto y sumó aros dorados, zapatos celestes altos en punta y una cartera blanca.

La reina se lució con un set de blusa y pantalón en color rojo y el rey con una camisa celeste, saco color beige y pantalón azul (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La princesa Ariane lució una blusa durazno y un pantalón rayado, la princesa Alexia un vestido midi verde y la princesa de Orange una chaqueta de tweed y un pantalón de jean (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

La princesa Alexia eligió un vestido midi drapeado de satén color verde de una sola manga y le sumó accesorios en marrón: un cinturón para marcar la cintura, botas altas de gamuza, un chal con flecos y un clutch. Al cabello lo llevó recogido en una colita baja para destacar los aros dorados. Por último, la princesa Ariane optó por un estilo más similar al de su madre: una camisa manga larga de satén en color durazno por fuera de un pantalón a rayas rosa y blanco con zapatillas.

El imponente accesorio de moda de Máxima Zorreguieta que causó furor

Esta semana la reina Máxima eligió vestirse en la misma gama de colores. El martes 19 de mayo realizó una visita regional a los municipios de Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen y Roermond con el rey Guillermo y optó por un look monocromático en bordó. Llevó un vestido midi de manga larga con transparencias, ceñido a la cintura y con una falda corte A hasta debajo de las rodillas de Natan y lo complementó con una pashmina con un delicado bordado en tonos ocre, guantes, un clutch y un par de stilettos rojos.

Durante su visita a la región de Limburgo Central, la reina se lució con un vestido color bordó que combinó con una pashmina y un imponente sombrero (Foto: Instagram @koninklijkhuis)

Pero sin duda, la pieza central del outfit fue su pamela, una opción ideal para proteger su cabello del viento y resguardarse del sol. La reina es fanática de llevar accesorios en la cabeza, desde tocados de tul o con plumas hasta alguna vincha. En esa oportunidad optó por un imponente diseño bordó con detalles en rojo de Maison Fabienne Delvigne, la casa belga que siempre confecciona sus sombreros.