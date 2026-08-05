La aparición de un dron con explosivos obliga a cerrar un aeropuerto de Alemania clave para la guerra en Ucrania

BERLÍN.– El hallazgo de un dron que contenía un artefacto explosivo y de un objeto sospechoso cerca de una de las pistas del aeropuerto alemán de Leipzig/Halle, un centro estratégico para la carga aérea y clave en la logística de la guerra en Ucrania, obligó a suspender durante varias horas las operaciones durante la noche del martes al miércoles.

Imágenes de agencias de prensa grabadas de noche mostraron vehículos de policía, de bomberos y un robot de desactivación de bombas circulando por la pista, muy cerca de un avión de la compañía ucraniana de carga Antonov Airlines y no muy lejos de un aparato de carga alemán DHL.

Aunque parte del tráfico aéreo se restableció horas después, una de las pistas permanecía cerrada el miércoles por la mañana mientras continuaba la investigación.

El embajador ucraniano en Alemania señaló a Moscú desde la primera hora del incidente en una entrevista con la cadena de televisión Welt TV.

“¿Quién más podría ser aparte de Rusia?”, lanzó Oleksii Makeiev.

Técnicos forenses de la policía trabajan cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, donde se encontró un dron con un artefacto explosivo y se extrajo el detonador del objeto, en Schkeuditz, Alemania Hendrik Schmidt - DPA

La policía informó que varios vuelos, entre ellos uno de pasajeros, tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos después de que se detectara un objeto volador cerca del aeródromo poco antes de la medianoche.

Las autoridades desplegaron el robot antiexplosivos para inspeccionar un objeto localizado junto a la pista sur del aeropuerto, aunque no ofrecieron detalles sobre su naturaleza.

Las operaciones en la pista norte se reanudaron poco antes de las 2 de la madrugada, mientras que la pista sur continuó fuera de servicio varias horas después. El operativo de seguridad mantuvo restringida la actividad en una de las principales terminales de carga de Alemania.

El vocero del Ministerio del Interior alemán, Leonard Kaminski, confirmó que las autoridades encontraron un dron dentro del aeropuerto, pero evitó aportar más información porque la investigación permanece abierta.

Técnicos forenses de la policía trabajan cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle, donde se encontró un dron con un artefacto explosivo y se extrajo el detonador del objeto, en Schkeuditz, Alemania Hendrik Schmidt - DPA

Kaminski también indicó que un avión que tenía previsto aterrizar en Leipzig/Halle interrumpió la maniobra de aproximación y después chocó contra un objeto en el aire. Luego aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Hannover, situado unos 200 kilómetros al noroeste, que también es utilizado por el Ejército alemán y la OTAN.

El aeropuerto de Leipzig/Halle ocupa un lugar central en la red logística alemana. Además de ser uno de los principales centros de carga del país, alberga aeronaves de transporte para Ucrania y cumple un papel importante en el movimiento de mercancías con destino a ese país, en el marco del apoyo occidental frente a la invasión rusa iniciada en febrero de 2022.

Técnicos forenses de la policía trabajan cerca de un avión ucraniano en el aeropuerto de Leipzig/Halle Hendrik Schmidt - dpa DPA

El incidente se produjo, además, en un contexto de creciente preocupación de las autoridades alemanas por posibles actos de sabotaje contra infraestructuras críticas.

Alemania y otros países europeos han advertido en los últimos meses sobre la presencia de drones cerca de aeropuertos, bases militares e instalaciones industriales, mientras los servicios de seguridad investigan diversas operaciones atribuidas a potencias extranjeras hostiles, especialmente Rusia.

Uno de esos antecedentes ocurrió en 2024, cuando un dispositivo incendiario se activó en un centro logístico del aeropuerto de Leipzig/Halle y destruyó un contenedor de carga.

Las agencias de seguridad occidentales sospecharon entonces que el hecho formó parte de un complot organizado por la inteligencia rusa. El vuelo en el que debía viajar ese cargamento sufrió una demora.

Un avión de Qatar Airways despega del aeropuerto de Leipzig/Halle, 18 de julio de 2025, Sajonia, Schkeuditz Jan Woitas - DPA

Ese episodio reforzó las medidas de vigilancia en el aeropuerto.

Consultado sobre una posible relación entre aquel antecedente y el operativo desplegado durante la noche del martes, Leonard Kaminski sostuvo que por el momento no existe ningún elemento que permita establecer una conexión directa.

Agencias AFP y AP