Una sequía extrema en el río Danubio sacó a la luz barcos de la Segunda Guerra Mundial y restos de un mamut

La intensa sequía que afecta a gran parte de Europa continúa dejando consecuencias inéditas. Las altas temperaturas y la falta de precipitaciones provocaron un descenso impactante del caudal del río Danubio, un fenómeno que no solo complicó la navegación y el abastecimiento de agua, sino que también permitió descubrir restos arqueológicos e históricos ocultos durante décadas bajo el agua.

Uno de los descubrimientos más sorprendentes ocurrió cerca de la localidad búlgara de Ryahovo, donde un vecino observó varios huesos sobresalir del río y avisó a las autoridades. Especialistas del Museo de Historia Regional de Ruse se trasladaron hasta el lugar y confirmaron que los restos corresponderían a un antiguo mamut.

Según explicó el director del museo, Nikolay Nenov, los investigadores identificaron una mandíbula inferior, dos colmillos y posiblemente una costilla pertenecientes al animal. Ahora los restos serán sometidos a estudios para determinar con precisión su antigüedad y confirmar su origen. “No lo llamaría una sensación, pero cualquier descubrimiento de restos tan antiguos es muy importante para la ciencia”, señaló Nikolay Nenov.

Descubren los restos de un mammut en el río Danubio

Los especialistas creen que la zona donde aparecieron los huesos habría sido, hace miles de años, un pantano en el que el animal murió y quedó sepultado por sedimentos que jamás podrían haber quedado al descubierto sin que ocurriera un fenómeno natural como el de esta magnitud.

Los barcos nazis que salieron a la luz tras el descenso del agua en el río Danubio

Pero este no fue el único hallazgo fascinante. Cerca del puerto serbio de Prahovo, el retroceso del agua permitió ver nuevamente los cascos oxidados y los mástiles de decenas de embarcaciones pertenecientes a la Flota del Mar Negro de la Alemania nazi.

De acuerdo con los registros históricos, esos barcos fueron hundidos deliberadamente en septiembre de 1944 por las fuerzas alemanas durante su retirada, con el objetivo de dificultar el avance del Ejército soviético hacia los Balcanes. Se estima que hasta 200 buques fueron saboteados en esa operación militar, aunque muchos de ellos permanecieron ocultos bajo las aguas del Danubio durante más de ocho décadas.

Debido al desconocimiento sobre lo que contienen los buques en su interior, es que las autoridades se encuentran estudiando las mejores formas para sacarlos del lugar (Foto: AP)

Los expertos en navegación aseguran que estos restos de barcos son un terrible peligro para la navegación, ya que muchos de ellos contienen en su interior gran cantidad de municiones, proyectiles y explosivos. Mientras se estudian las formas más seguras para quitarlos del área, el tráfico de embarcaciones se encuentra detenido.

Esto es un duro golpe para el comercio. Según el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Serbia sufre pérdidas económicas anuales de aproximadamente 5,75 millones de dólares debido al bloqueo. En el año 2024, habían comenzado los intentos por retirar 21 naufragios a lo largo de un estrecho tramo de 5 kilómetros del Danubio.

Pero este proyecto es muy lento y peligroso, ya que no existe una forma de saber si alguno de los barcos alemanes aún contiene explosivos, que no solo puedan terminar con la vida de los trabajadores sino también que puedan llegar a realizar una contaminación sin precedentes sobre las aguas cristalinas del río.