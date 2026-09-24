Arrestaron a un activista de ultraderecha acusador de tajear una lancha que rescata migrantes en el canal de la Mancha

LONDRES (AP).— Un activista de ultraderecha que encabezó protestas contra los inmigrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones fue arrestado por presuntamente dañar con un cuchillo una lancha neumática en el agua.

Un video publicado en redes sociales parece mostrar a Daniel Thomas, de 37 años, usando un cuchillo para cortar una embarcación inflable que no llevaba migrantes a bordo, pero sí a un integrante de los servicios de rescate. Mientras lo hacía, gritaba “estás en territorio inglés” y “salí del bote”. En otro tramo de la transmisión se lo escucha decir: “¡Traidores!”.

Unos 50 migrantes que habían viajado en ese barco desde Normandía ya habían sido trasladados a Dover para su procesamiento, publicó la BBC.

“Está en territorio inglés”, dice el activista sospechado de rajar un bote inflable en el canal de la Mancha

La policía de Hampshire y la Isla de Wight informó este jueves que había detenido la noche anterior a un hombre de 37 años por presuntos daños criminales con intención de poner en peligro la vida y delitos relacionados con la seguridad de una embarcación. El hombre continuaba bajo custodia.

La policía británica no identifica a los sospechosos por su nombre hasta que se les imputan cargos.

A su vez, el activista de extrema derecha Tommy Robinson compartió en redes sociales, a última hora del miércoles, un video de la detención de Thomas y afirmó que estaba relacionada con un intento de “detener la invasión del país”.

Según las primeras informaciones, el arresto fue grabado por el propio Thomas. Las imágenes lo muestran saliendo de un auto, que parecía estar bloqueado por otros vehículos, en una estación de servicio. Se lo escucha preguntarle a la Policía si podía usar su teléfono para hablar con sus hijos.

BREAKING: Danny Tommo has just been arrested for "criminal damage" and "recklessly endangering someone's life", in relation to him try to stop the invasion of our country! pic.twitter.com/iT0PDNxgp1 — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) September 23, 2026

“La información que me dieron es que usted estuvo involucrado en daños criminales poniendo en peligro imprudentemente la vida de alguien”, le dijo el agente mientras lo detenía.

Thomas, conocido por el apodo Danny Tommo y oriundo de Portsmouth, colabora desde hace tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson. Patriot Platform, un grupo fundado por Thomas, está detrás de las recientes protestas en las que hombres enmascarados y vestidos de negro intentaron impedir la llegada de migrantes al Reino Unido.

Las imágenes de decenas de hombres con pasamontañas de estilo paramilitar en Dover recuerdan a las registradas décadas atrás en Irlanda del Norte.

Además, suele hacer transmisiones en vivo para Youtube de su bote buscando lanchas de inmigrantes para que no pasen del lado francés al inglés. Esos videos son analizados por la Policía, en particular uno del martes de esta semana, donde se puede ver al hombre rajando el bote.

A principios de mes, manifestantes enmascarados bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, e intentaron impedir el desembarco de migrantes en Portsmouth, en la costa sur del país.

Los sucesivos gobiernos de Reino Unido tuvieron dificultades para impedir que miles de personas —más de 41.000 el año pasado— realicen el peligroso trayecto a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El asunto fue calificado de crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reform UK, y activistas contrarios a la inmigración lo utilizaron como motivo de movilización.

El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre Reino Unido y Francia ayudó a reducir en más del 40% el número de personas que cruzaron el canal en lo que va de este año frente a los datos de 2025.

Patriot Platform

El sitio web del grupo fundado por Thomas se registró el 18 de mayo pasado, dos días después de una gran marcha antiinmigración llamada “Unite the Kingdom” (Unir al Reino, en español) en Londres.

Los manifestantes son casi exclusivamente hombres; llegan en oleadas bien organizadas, en la parte trasera de camiones; no interactúan con los medios de comunicación y apenas hablan con los ciudadanos.

"Tommy Robinson" y "Danny Tommo" han promocionado juntos la llamada Plataforma Patriota. dannythomas/Instagram

El activista pasó el verano publicando más videos sobre el grupo y organizando reuniones en el noroeste de Inglaterra, Essex, Leicester y Kent. Afirmó que estaba intentando organizar un movimiento de “resistencia masiva”.

No está claro cuánto apoyo tiene Thomas. Partidos como Reform y Restore son muy conscientes del potencial poder que activistas como Thomas y Robinson pueden ejercer gracias a su gran número de seguidores en las redes sociales. En X, Robinson tiene dos millones de seguidores frente a los 2,3 millones de Farage, mientras que Thomas cuenta con casi 163.000.