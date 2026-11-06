Arrestaron en EE.UU. al padre de Meghan Markle por cargos relacionados con posesión de material de abuso sexual infantil

FLORIDA.- Thomas Markle, padre de Meghan, la esposa del príncipe Harry, fue arrestado el viernes por la mañana por agentes federales en Florida bajo cargos relacionados con material de abuso sexual infantil, según informaron personas familiarizadas con el asunto.

El hombre, de 82 años, fue detenido cerca de Tampa, en Florida. El sitio online TMZ informó que agentes del FBI lo detuvieron en la residencia de adultos mayores donde residía.

Las personas que confirmaron su arresto no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la investigación y lo hicieron bajo condición de anonimato.

Thomas Markle padre de la actriz Meghan Markle

Meghan Markle declaró recientemente estar “profundamente consternada” por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua casa de su padre. También reveló que en 2018 se envió a la policía de Londres una carta con “acusaciones preocupantes” sobre él.

Meghan, ciudadana estadounidense que protagonizó la serie dramática de televisión estadounidense Suits, se casó con Harry en el Castillo de Windsor en 2018. Tienen dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet.

Su padre, un director de iluminación y fotografía de televisión jubilado, no asistió a la boda, lo que generó una amplia cobertura en los medios británicos sobre el distanciamiento de Meghan con él. Meghan afirmó que decidió alejarse de él para proteger a sus hijos.

Allanamientos

Esta semana, autoridades mexicanas allanaron un depósito en Rosarito, México, que alquilaba el padre de Markle como parte de la investigación por almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil.

La semana pasada la policía de Filipinas reportó el hallazgo de imágenes de abuso de niños en una antigua vivienda en el país asiático de Thomas Markle. Allí encontraron tres tarjetas de memoria y un teléfono celular entregados por el hijo de Thomas Markle que contenían material de abuso sexual infantil.

El hombre vivió en México antes de mudarse a Filipinas en 2025. Ahora, desde Estados Unidos, Markle rechaza las acusaciones en su contra.

El príncipe Harry y Meghan, los duques de Sussex, llegan a un evento durante una visita a Bondi Beach, Australia, el 17 de abril de 2026. Jonathan Brady - Pool PA

La fiscalía del estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos, dijo que recibió una denuncia anónima sobre la existencia de “material de pornografía infantil” en un depósito alquilado por el director de fotografía jubilado.

Según las investigaciones, el dueño del negocio dijo que Markle dejó de pagar el alquiler desde 2024 pero su unidad de almacenamiento permaneció bajo resguardo.

La autoridad refirió haber encontrado en el sitio “revistas de origen asiático” que datan de hace 20 años, sin especificar su contenido. También decomisó equipo de cómputo, que está en proceso de entrega a la fiscalía federal.

Tras los reportes sobre los hallazgos en Filipinas, Thomas Markle rechazó las acusaciones en una entrevista concedida al diario británico Daily Mail y las tildó de “un montón de mentiras”.

La pareja de Meghan y Harry abandonó el Reino Unido de forma abrupta en 2020 en medio de choques con la familia real, de la que desde entonces ya no son miembros activos, pero volvieron al país a finales de agosto.

Agencias AP y AFP