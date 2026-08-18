Detuvieron a Fernando Cerimedo en Bolivia: investigan al exasesor de Milei por el atentado a una activista política

LA PAZ.- El exasesor de Javier Milei Fernando Cerimedo fue detenido este martes por la madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, investigado tras un ataque a balazos contra una abogada y activista boliviana, Nadia Beller, señalada por los medios como su expareja.

Según consignaron los diarios locales La Razón y El Deber, Cerimedo fue interceptado cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Buenos Aires y posteriormente trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).

La detención de Cerimedo El Deber

“Está ​arrestado, estamos viendo si tiene algún tipo de participación. Nosotros manejamos varias hipótesis; la primera ⁠es que la Beller había tenido algún problema de carácter sentimental ‌con Cerimedo”, dijo a periodistas el comandante de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

El ataque contra la activista boliviana Nadia Beller en Santa Cruz de la Sierra

Beller recibió tres disparos el lunes por la noche en un hotel ubicado en la zona del Canal Isuto. Los dos presuntos autores materiales del ataque quedaron registrados por las cámaras de seguridad del establecimiento, según publicó El Deber.

La abogada y activista Nadia Beller sobrevivió a un ataque armado registrado la noche de este lunes en un hotel de Santa Cruz. Según la Policía, dos delincuentes en motocicleta dispararon contra ella. El comandante departamental, coronel David Gómez, confirmó que la víctima… pic.twitter.com/CVAzzMU0cR — Brújula Noticias (@BrujulaNoticias) August 18, 2026

De acuerdo con la información preliminar, los autores materiales del ataque llegaron vestidos como repartidores de delivery, con cascos y chalecos azules. Al llegar a bordo de una moto robada, interceptaron a la mujer: uno le disparó y el otro le robó la cartera y el celular. Luego, se dieron a la fuga en una moto diferente a la que habían utilizado para llegar al hotel.

Beller resultó herida de bala en Santa Cruz El Deber

En imágenes difundidas a través de las redes sociales se observa el momento en que Beller es trasladada en una camilla hasta una ambulancia. La activista permanece internada en un centro de salud de la zona. Hasta el momento, no se difundió un parte médico oficial con precisiones sobre su estado.

Nadia Beller, la abogada que fue atacada Facebook

Por su parte el diario La Razón indicó que semanas atrás había trascendido que Cerimedo y Beller mantenían una relación de pareja y que, tras una discusión, habían realizado acusaciones de violencia.

El 25 de julio, Cerimedo había publicado un descargo en sus redes sociales luego de que se lo acusara de violencia contra Beller. “En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...En honor a la verdad, ese hecho jamás ocurrió”, señaló.

En las últimas semanas comenzaron a circular, a través de páginas sin ninguna credibilidad y con una manifiesta filiación a Evo Morales, publicaciones completamente falsas sobre un supuesto hecho de violencia de pareja que se me atribuye, orden de aprensión, fuga...



En honor a… — Fernando Cerimedo (@FerCerimedo_ok) July 25, 2026

Aseguró además que “no existe denuncia, orden de aprehensión, investigación ni prueba alguna que respalde” la acusación.

Quién es Fernando Cerimedo

El argentino figura como asesor presidencial en Bolivia vinculado al gobierno del presidente Rodrigo Paz y tomó relevancia en el país vecino por sus enfrentamientos en redes sociales con activistas y seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo histórico líder es el expresidente Evo Morales.

El salto de Cerimedo como figura pública se dio durante la campaña presidencial de Milei en 2023. Cerimedo es dueño de un conjunto de empresas, entre las que están Uprod SRL, Academia Numen, Numen Publicidad y Sondeos y American Apps SA. También dirigió La Derecha Diario, un sitio de noticias que sintoniza con la agenda del gobierno libertario; ahora figura como socio del portal. Antes había trabajado en el gobierno de la Ciudad, en Digital House y en Europ Assistance, entre otros lugares.

Durante la campaña, recayó sobre él la responsabilidad de organizar los grupos de fiscales que necesitaba desplegar Milei a lo largo y a lo ancho del país. En aquel entonces admitió que utilizaba trolls con inteligencia artificial para “intervenir en los algoritmos” y hacer que determinados temas se vuelvan relevantes. En una entrevista con LA NACION, mencionó su participación como organizador de la Juventud Peronista de La Matanza y su trabajo para Mauricio Macri durante su intento de reelección, en 2019. Tras asumir la Casa Rosada, Milei desvinculó a Cerimedo en un momento en el que el Presidente se deshizo de colaboradores cuando formaba el gobierno.

Fernando Cerimedo

En 2016, Cerimedo fue condenado la Justicia penal por estafa y defraudación por haberle vendido a dos personas un mismo departamento en Mar del Plata. Fue penalizado con dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional.

En los últimos años, su estrecho vínculo con el brasileño Eduardo Bolsonaro se convirtió en su principal activo. El consultor asegura que conoció al hijo del expresidente del país vecino durante un posgrado de Comunicación Política en la Universidad de Harvard, en 2010. Aunque no figura ningún registro del paso de ambos por los pasillos de esa institución.

Fernando Cerimedo y Eduardo Bolsonaro, durante una visita a la Argentina del hijo del expresidente brasileño Tw: @FerCerimedo_ok

Cerimedo denunció una supuesta manipulación de las máquinas de votación electrónica en los comicios del 2021 que volvieron a llevar al poder a Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Cuando se abrió una investigación en Brasil por los disturbios del 8 de enero del 2022 tras la victoria de Lula por sobre Jair Bolsonaro, la policía federal brasileña puso bajo la mira a Cerimedo. El empresario argentino fue identificado como miembro del “núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral”, uno entre los varios que se dividieron tareas como la cooptación de militares para fines antidemocráticos, según consta en la decisión firmada por el juez del STF Alexandre de Moraes.

Causa ANDIS

El exasesor de comunicación declaró el año pasado ante la Justicia como testigo en la causa en la que se investiga al extitular del Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo por unos audios en los que el exfuncionario admite presuntas coimas.

Fernando Cermiedo y Diego Spagnuolo X.com

En su declaración, dijo que Spagnuolo le había comentado acerca de un circuito de compra de medicamentos donde supuestamente se pagaban coimas que terminaban en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

Agregó, además, que fueron varias conversaciones, a lo largo de 2024, sobre situaciones relacionadas con retornos o pagos indebidos en la Andis. Ambos eran amigos.