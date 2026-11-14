Así se veía el espacio aéreo de Estados Unidos en medio de la suspensión de todos los vuelos

WASHINGTON.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dictó ‌el viernes por la noche la suspensión ‌nacional ⁠de todas las salidas de vuelos, tras un fallo en las comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico ​aéreo en ⁠todo ⁠el país, lo que provocó la interrupción de miles de desplazamientos.

El anuncio significó ​que los vuelos que se encontraban en el aire podían aterrizar, ‌pero los que estaban en tierra no ​podían despegar. Esa situación se pudo ver en la página de seguimiento de vuelos Flight Radar 24, que rastrea a todos los aviones en el aire de forma satelital.

El sitio publicó en las redes sociales cómo, tras el anuncio, el espacio aéreo de Estados Unidos tenía cada vez menos aviones. El video que subió Flight Radar 24 impactó a los usuarios por la poca cantidad de aviones que había en el aire, sobre todo porque el país es conocido por la gran conectividad nacional e internacional aérea.

Así se vio el espacio aéreo de Estados Unidos tras la suspensión de todos los vuelos

Muchos incluso lo comparaban al cierre del espacio aéreo del 11 de septiembre del 2001, cuando Al Qaeda ejecutó el peor atentado terrorista contra el país. Y es que fue el cierre más prolongado desde esos ataques.

La única otra suspensión de vuelos a nivel nacional desde los atentados se produjo en enero de 2023, cuando la FAA detuvo las salidas nacionales durante unos ​90 minutos por una falla en el sistema de Avisos a las Misiones Aéreas, un sistema informático crítico que envía información de seguridad y alertas esenciales antes de despegar.

En paralelo, en las últimas horas el servicio de seguimiento ​Flight Aware informó que cerca de 7000 vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones debido a esta paralización a escala nacional.

La FAA levantó el viernes por la noche la suspensión en medio del caos en los ‌aeropuertos estadounidenses. El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que el espacio aéreo estadounidense se reabrió pero advirtió que las salidas se reanudarían de forma gradual y que las aerolíneas tardarían en restablecer la normalidad en sus ​operaciones.

A las 23.30 (a la 1 hora argentina), se habían cancelado casi 10.000 vuelos, incluidos más de 2200 tanto de Delta Air Lines como de American Airlines, y 1800 ​de United Airlines, según Flightradar24. La página web de seguimiento de vuelos indicó que algunas aeronaves en los principales aeropuertos habían esperado más de cinco horas para acceder a una ‌puerta de embarque.

Pasajeros en el aeropuerto internacional de Orlando, durante la suspensión de salidas dictaminada por la FAA el 13 de noviembre FINN GOMEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aunque se levantó la suspensión, las molestias para los pasajeros estaban lejos de haber ⁠terminado. Desde Boston hasta Seattle y desde Nueva York hasta Los Ángeles, los pasajeros abarrotaban las salas de salidas y los mostradores de las ⁠aerolíneas a medida que se acumulaban los retrasos y las cancelaciones y los aviones permanecían estacionados en las puertas de embarque.

Pasajeros varados en Washington ZINA DESMAZES - AFP

Esta interrupción es la muestra más reciente de la presión que soporta el sistema de control de tráfico aéreo de Estados Unidos, el cual se vio afectado por fallos en los equipos, problemas de comunicación y escasez de controladores, todo ello mientras la FAA intenta renovar una infraestructura ‌obsoleta.

Aviones de American Airlines en sus puertas tras la suspensión de todos los despegues ADAM GRAY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El año pasado, el Congreso aprobó US$12.500 millones para esta modernización, y ⁠este viernes, la FAA y la Casa Blanca solicitaron a los ‌legisladores otros US$30.100 millones adicionales.

“Es mi primera vez”

En medio del caos, salió a la luz un audio del control de tráfico aéreo que captó a un piloto novato que quería aterrizar su avioneta en un aeródromo de Texas. En la grabación, obtenida por CNN, se puede escuchar al controlador preguntándole al piloto dónde quiere aterrizar y a este que responde que no sabe qué hacer.

“Hay una prohibición de vuelos en todo el país. Le recomiendo que aterrice su aeronave. ¿Dónde le gustaría aterrizar?”, preguntó el controlador de tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Fort Worth Meacham en Texas.

Student pilot gets caught in the air mid-outage 😬😬 pic.twitter.com/teLabecQ3h — ATC (@theATCapp) November 13, 2026

Con un pánico notable en su voz, respondió: “Señora, soy un estudiante de piloto. Sinceramente, es la primera vez que hago un vuelo de larga distancia en solitario y no sé qué hacer”.

En ese contexto, el controlador le indicó que regresara y aterrizara en la misma pista que despegó: el aeródromo de Hicks. El controlador también advirtió sobre la presencia de varias aeronaves en las cercanías, incluidos dos helicópteros.

Según FlightAware, la aeronave aterrizó en el aeródromo de Hicks varios minutos después.

Agencias Reuters y AP.