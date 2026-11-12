Quién es la nueva CEO interina de Nvidia y el nombre que suena para suceder a Jensen Huang tras el escándalo

SAN FRANCISCO.- El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, no había designado a un sucesor antes de presentar su renuncia este jueves tras el escándalo por su romance, pero Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la empresa, fue designada en el cargo interinamente.

Así lo comunicó el Consejo de Administración de Nvidia, que indicó que Kress “continuará desempeñando sus funciones como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera mientras ejerce como directora ejecutiva interina hasta que se nombre a su sucesor permanente”.

Colette Kress, nombrada directora ejecutiva interina tras la dimisión del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang

El anuncio llega después de que se confirmara la renuncia de Jensen Huang del puesto de director ejecutivo de Nvidia, gigante del sector de la inteligencia artificial, tras revelarse que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales, incluida una con una mujer acusada de espiar para China.

“El Consejo de Administración ha iniciado la búsqueda de un director ejecutivo”, agregó el texto oficial.

Kress, de 59 años, se unió a Nvidia en 2013 tras una larga trayectoria en otros gigantes de la industria tecnológica, como Microsoft, Cisco y el fabricante de chips Texas Instruments. Trabajó estrechamente con Huang durante la transición de la empresa, que pasó de ser un fabricante especializado en procesadores gráficos para videojuegos a una compañía clave en el auge de la inteligencia artificial.

Es licenciada en finanzas por la Universidad de Arizona y posee un MBA de la Universidad Metodista del Sur.

El Consejo de la empresa tiene “plena confianza en Colette y en el equipo directivo”, dado que Kress “ha contribuido a liderar Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, clientes, operaciones y situación financiera”, declaró Harvey Jones, presidente de este grupo.

Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, interviene durante la Reunión Anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el miércoles 21 de enero de 2026. Markus Schreiber - AP

En una nota dirigida a los empleados de Nvidia el jueves, Kress expresó su profunda convicción en la empresa y en cada uno de sus empleados. “Esta empresa ha logrado tanto gracias al trabajo que todos ustedes realizan a diario”, afirmó.

“Colette Kress es la opción obvia para estabilizar la situación. Ha sido directora financiera durante 13 años y participa en todas las conferencias telefónicas sobre resultados junto a Huang, por lo que es una voz familiar y de confianza para el mercado en un momento en que la necesita urgentemente”, dijo Josh Gilbert, analista principal de la plataforma de negociación eToro.

Durante su primera semana en el puesto, Kress le preguntó a Huang -que entrevistó a 22 candidatos en el proceso de selección al cargo- cuánto tiempo pensaba que la querría en el cargo. “Le respondí: ‘Mientras vivamos y la muerte nos separe’“, dijo Jensen en una entrevista para un podcast este año.

Durante su gestión como directora financiera, Kress manifestó su preocupación por el impacto financiero de las políticas del gobierno de Estados Unidos que restringen las ventas de Nvidia en China. En 2023, en una conferencia telefónica con analistas financieros, afirmó que China representaba entre el 20 y el 25 por ciento de los ingresos de la compañía por centros de datos. Además de la pérdida de ventas, señaló que estas políticas podrían fortalecer a los competidores de Nvidia en China.

Esta captura de pantalla de un video de CTI obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026 muestra a Alice Huang, una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo de Nvidia, en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. - - CTI/AFPTV

Una de las principales responsabilidades de Kress como directora financiera de la empresa era comunicarse con Wall Street y los inversores de Nvidia. En las teleconferencias trimestrales sobre resultados, Kress transmitía un mensaje optimista, ya que los ingresos y el precio de las acciones de Nvidia se dispararon. En 2013, las ventas de Nvidia alcanzaron los 4280 millones de dólares. En el último ejercicio fiscal, sus ventas anuales llegaron a los 215 900 millones de dólares.

Kress se ha beneficiado del vertiginoso aumento del precio de las acciones de Nvidia. Poseía aproximadamente 4,44 millones de acciones, según el informe anual más reciente de Nvidia, con un valor aproximado de 772 millones de dólares.

El puesto a largo plazo

Muchos analistas e inversores veían a Kress como candidata probables, al menos a corto plazo. También barajaban la posibilidad de que asumiera el puesto temporalmente el ingeniero estrella de Nvidia, Ian Buck.

En ese sentido, Gilbert señaló que “el puesto permanente es otra historia, porque la ventaja de Nvidia reside en su tecnología, y es probable que la junta directiva quiera a un ingeniero en el cargo. Alguien como Ian Buck, quien dirigió la plataforma de software que mantiene a los desarrolladores vinculados a los chips de Nvidia, es el tipo de nombre interno que cabría esperar”.

Ian Buck es vicepresidente de computación hiperescalable y de alto rendimiento en NVIDIA Raymond_Yuen

El ingeniero Buck, que se unió a la compañía en 2004, ayudó a lanzar la IA en los chips de Nvidia y fue un líder en el desarrollo del sistema de software CUDA. Su destreza para resolver problemas técnicos extremadamente complejos podría ser crucial para guiar el desarrollo de Nvidia, independientemente de quién sea el director ejecutivo.

“Mi mayor preocupación es la próxima década, porque Jensen no es solo el CEO de Nvidia, sino la persona que ha identificado consistentemente hacia dónde se dirige la informática”, dijo Shay Boloor, estratega jefe de mercado de Futurum Equities.

“La opción más realista es un líder interino del círculo interno de larga trayectoria, posiblemente con una estructura de codirector ejecutivo: un líder para estabilizar el negocio y las finanzas, como Colette Kress, junto con un líder de producto y tecnología, como Ian Buck”, dijo por su parte Armina Rosenberg, gestora de cartera y cofundadora de Minotaur Capital en Sidney, propietaria de acciones de Nvidia.

Agencias Reuters, AP, AFP y diario The New York Times