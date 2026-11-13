Suspenden todos los vuelos de salida en EE.UU. por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad”

WASHINGTON.– La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes la suspensión a nivel nacional de todos los vuelos de salida por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad”, luego de que el organismo informara previamente sobre graves problemas en las comunicaciones del control del tráfico aéreo.

La medida implica que los aviones que ya están en el aire pueden aterrizar, pero las aeronaves que se encuentran en tierra no pueden despegar.

Poco antes del anuncio, la FAA había suspendido el tráfico aéreo en Chicago debido a problemas en las comunicaciones del control del tráfico aéreo. El organismo indicó que “todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso”.

“La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy en X.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

La FAA señaló que los vuelos internacionales serán gestionados caso por caso.

El organismo no respondió de inmediato a un pedido de comentarios.

Este viernes se produjo la segunda suspensión a nivel nacional de todos los vuelos de salida desde los atentados del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA paralizó todos los despegues de vuelos domésticos durante menos de dos horas.

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizar el obsoleto sistema de comunicaciones de la FAA. Este viernes, el organismo y la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros 30.100 millones de dólares para resolver otros problemas.

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Agencia Reuters