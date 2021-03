Avanza el juicio por George Floyd con un dramático relato del testigo que lo vio morir

MINNEAPOLIS.- El estremecedor video de la agonía de George Floyd bajo la rodilla de un policía durante un procedimiento de detención en Minneapolis, Estados Unidos centró ayer la apertura de los argumentos en el juicio por una muerte que sacudió al país y fue transmitido nuevamente hoy durante la reanudación de las declaraciones de los testigos.

Donald Wynn Williams II, cuyo testimonio fue interrumpido ayer por un dificultades técnicas que impidieron la retransmisión de video en otras salas de la corte donde la familia de Floyd seguía el caso, reanudó su declaración hoy.

Williams testificó ayer que presenció la muerte de George Floyd y que vio a Chauvin utilizando una maniobra conocida como “estrangulamiento de sangre”. Explicó que practica de forma profesional artes marciales y que además había trabajado con oficiales de policía en su empleo de seguridad.

“Llamé a la policía por la policía”, dijo Williams hoy. “Creo que soy testigo de un asesinato”, añadió en la llamada que hizo al 911 en el momento en que Floyd era asfixiado en el suelo por Chauvin. Fue la segunda persona que llamó a emergencias para advertir el comportamiento del policía.

Mientras el video era reproducido en la sala de audiencias, Williams señaló que el policía “estaba intentando balancear su rodilla sobre el cuello para hacer el agarre más estable”.

Seguidamente, Darnella Frazier, la adolescente reconocida internacionalmente por haber filmado y compartido el video de la muerte de Floyd y que se volvió viral y generó protestas multitudinarias en rechazo al racismo a nivel mundial en las calles de Nueva York, Seattle, París o Sydney, también testificó hoy.

La adolescente, que fue identificada en la corte solo con su nombre de pila, declaró que se encontró con el arresto mientras iba a Cup Foods. Su exposición no fue transmitida por televisión ya que en el momento de los hechos, en mayo del año pasado, todavía era menor de edad.

“Saqué mi celular, grabé y capturé lo que estaba viendo”, dijo en su testimonio. “Escuché a George Floyd diciendo ‘no puedo respirar, por favor suéltame. No puedo respirar’ mientras lloraba por su madre. Estaba sufriendo. Parecía que él sabía que ese era su final”, describió.

Hoy el fiscal Jerry Blackwell dijo que el policía utilizó fuerza de manera excesiva sin razón cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, y corrigió la cifra que se manejaba hasta ahora, 8:46 y utilizada como símbolo durante las protestas contra el racismo CNN

La joven dijo que vio a su padre negro, hermanos, primos y amigos reflejados en Floyd. “Lo veo y lo vuelvo a ver y pienso que se pudo haber tratado de cualquiera de ellos”, dijo entre lágrimas. “He pasado noches disculpándome con George Floyd por no hacer nada, por no intervenir y no salvar su vida. Pero no se trata de lo que yo debí hacer, se trata de lo que debería haber hecho él [Chauvin]”.

Otra chica de nueve años también testificó -fuera de cámara- por haber presenciado la muerte de Floyd. Dijo que Chauvin no soltaba a Floyd incluso cuando los paramédicos se lo habían pedido de forma cortés.

Los testimonios en el juicio a Chauvin comenzaron ayer luego de diez meses de su asesinato. Durante ese tiempo han sucedido protestas, disturbios y ajustes de cuentas en relación al racismo y violencia policial excesiva en el pasado y presente de Estados Unidos.

Durante el inicio de la sesión de hoy, el fiscal Jerry Blackwell dijo que Chauvin utilizó fuerza de manera excesiva sin razón cuando se arrodilló sobre el cuello de Floyd durante 9 minutos y 29 segundos, tiempo que difiere de los 8:46 que se convirtieron en símbolo de brutalidad policial. La corrección fue aceptada por la defensa del exoficial de policía.

Ayer declararon Jenna Scurry, la trabajadora de la línea 911 quien envió a Chauvin y otros oficiales a Cup Foods, el lugar donde supuestamente Floyd habría intentado pagar con un billete falso de 20 dólares para comprar cigarrillos; Alisha Oyler, trabajadora de la tienda Speedway al otro lado de la calle y quien habría grabado siete videos de lo ocurrido, y Williams, quien expuso de forma parcial debido a problemas técnicos.

