Avanza la jornada electoral en Bolivia, y reportan incidentes y una explosión de baja intensidad en el feudo de Evo

LA PAZ.- En un clima de relativa calma, Bolivia lleva ya más de media jornada de votación para elegir al presidente y los legisladores que buscarán sacar al país de la peor crisis económica de los últimos 40 años.

En la mayor parte del territorio los votantes acuden a las urnas sin demasiadas complicaciones. El único foco de tensión se registró en la región oriental que se conoce como “el Trópico de Cochabamba”, donde tiene su bastión el expresidente Evo Morales -prófugo de la Justicia que lo acusa de trata de menores- que llamó a anular el voto en estas elecciones.

En esa misma región, en el municipio de Entre Ríos, emitió su voto el presidente del Senado y candidato presidencial de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, un líder cocalero que en el pasado fue aliado de Morales.

El diario El Deber reportó que luego de la votación del candidato se produjeron choques entre los seguidores de Rodríguez y los de Morales.

“De golpe empezaron a tirar piedras, todo fue muy rápido y violento. Estoy buscando a nuestro fotógrafo, que por todo este lío quedamos separados”, logró relatar el corresponsal de El Deber en la zona.

Más temprano, Edson Claure, comandante departamental de la Policía de Cochabamba, también reportó esta mañana “una explosión” en ese mismo municipio.

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), se acercan a la zona de la explosión en el municipio de Entre Ríos, en Cochabamba (Juan Carlos Torrejón, Diario El Deber)

Un estruendo fue escuchado por vecinos y testigos que se encontraban en inmediaciones del colegio José Carrasco, quienes señalaron que se trató de un artefacto explosivo de bajo alcance.

Esa localidad está a 154 kilómetros del Chapare, el feudo de Morales. El expresidente acusó en su momento a Rodríguez de reunirse en Santa Cruz de la Sierra con el empresario argentino Marcos Bulgheroni, socio del empresario boliviano Marcelo Claure (aliado de Samuel Doria Medina) en proyectos de explotación de litio en otros países, un tema muy sensible en este país.

En el resto de Bolivia, la jornada viene transcurriendo en calma.

Al emitir su voto, el empresario Samuel Doria Medina de Alianza Unidad -que según los sondeos comparte el liderazgo en las preferencias junto al expresidente Jorge “Tuto” Quiroga de Alianza Libre- se mostró esperanzado.

“Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podremos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática”, dijo Doria Medina a la prensa tras votar en un colegio de La Paz.

Quiroga, por su parte, salió a trotar temprano por la ciudad oriental de Santa Cruz y llamó a votar de forma pacífica “para cambiar la historia del país”.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) que es uno de los cuatro poderes independientes -junto al Ejecutivo, Legislativo y Judicial- ordenó la paralización total del transporte -aéreo y terrestre- para evitar cualquier intento de boicot o, por el contrario, de votantes que sean trasladados a la fuerza a los centros de votación.

Elecciones en Bolivia. LA NACION

El TSE tomó todas las medidas necesarias para evitar la repetición de lo que ocurrió en octubre de 2019, al finalizar el gobierno de Evo Morales, cuando las elecciones en las que supuestamente se había impuesto el oficialismo tuvieron que ser anuladas ante la abrumadora cantidad de denuncias de fraude.

Un artículo particular de la resolución del TSE es el que prohíbe, por ejemplo, el transporte de personas a los centros de votación. Sólo lo pueden hacer los taxis debidamente habilitados y para personas con discapacidad. La medida rememora un hábito muy común en Venezuela donde, mediante los colectivos chavistas, suben a los ómnibus a los votantes rezagados para llevarlos a la fuerza a los centros de votación.

En la Escuela de la Santa Cruz, en el centro de La Paz, el fiscal David Junik explicó a LA NACIÓN otra de las medidas que apunta a evitar el fraude. Antes de dar la papeleta a los votantes, los vocales deben mostrarla a todos los presentes y decir en voz alta “Papeleta en blanco”, para demostrar que no tiene ninguna marca.

Explicación a votante del sistema electoral

También está prohibido ingresar con teléfonos celulares al lugar de votación ante los rumores de que en algunas regiones se obligaba a los votantes a tomar fotos en el cuarto oscuro con la papeleta marcada con determinado candidato. Si bien un celular se puede esconder en cualquier bolsillo la prohibición serviría para desalentar la coerción.

El mismo fiscal señaló que cuando finalice la votación a las 16 (17 en la Argentina), para el sistema de conteo rápido (Sirepre) que permitirá dar una proyección inicial de los resultados a las 21 locales, cada mesa de votación envía las actas mediante fotografías. Las papeletas se mandan más tarde para el cómputo definitivo.

Fiscal explica el sistema de votación

En las afueras de los lugares donde emitieron su sufragio, algunos votantes hablaron con LA NACIÓN, sobre la situación de Bolivia. Graciela Mamani consideró que “la situación es crítica, especialmente por el alza de precios”

La opinión sobre el sistema electoral

En tanto Julio César Sosa atribuyó la falta de estabilidad económica y la escasez de alimentos “al modelo económico de los últimos veinte años” y a la “ignorancia de la gente” que lo apoyó.