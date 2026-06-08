Quién ganó las elecciones en Perú 2026

Este domingo se celebraron las elecciones en Perú. En un duelo reñido, con muy escasa diferencia en el escrutinio, Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, lleva una leve ventaja de 50,30% contra Roberto Sánchez que llegó al 49,70%. Hasta el momento, la contienda está en un empate técnico con el 91,80% de las mesas escrutadas.

Keiko Fujimori tiene una leve ventaja en el conteo final Martin Mejia - AP

A partir de estos porcentajes, la postura de Keiko y Sánchez fue completamente diferente. Por el lado de la candidata de Fuerza Popular llamó a la tranquilidad, descartó que haya un ganador y pidió que se redoblen los esfuerzos para el conteo definitivo. “Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos y llamo a la otra fuerza a hacer lo mismo”, afirmó.

La declaración de Keiko Fujimori

Por su parte, Sánchez se dirigió a la población y se proclamó ganador. “Pueblo peruano, pueblo profundo... hoy nace el hito histórico para acabar con el pacto mafioso que se apropió de nuestro gobierno“, aclaró Sánchez desde el balcón de la Plaza San Martín de Lima.

La elección en Perú quedó decretada con un empate técnico

Según datos oficiales, Fujimori tiene 8.701,969 votos; mientras que Sánchez reúne 8.601,089. Esta pequeña diferencia de alrededor de 100.000 sufragios hace que la elección ingrese a la recta final sin una clara tendencia.

Quién es Keiko Fujimori

La candidata presidencial Keiko Fujimori Martin Mejia - AP

Keiko Sofía Fujimori Higuchi es la líder de la fuerza política derechista Fuerza Popular y la figura central del fujimorismo en el siglo XXI. En las elecciones de 2026, enfrenta su cuarto intento por alcanzar la presidencia del Perú.

El la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori, que presidió Perú en la década del 90. Keiko se formó académicamente en Estados Unidos, donde se licenció en la Universidad de Boston y obtuvo un Máster en Administración de Empresas (MBA) en la Universidad de Columbia.

Su trayectoria política comenzó de forma prematura en 1994, cuando a los 19 años asumió el rol de Primera Dama tras la separación de sus padres, una posición que mantuvo hasta el final del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000. Tras un periodo de reorganización del movimiento, en 2006 fue elegida congresista, siendo la candidata más votada de esa elección.

Keiko Fujimori se presentó por cuarta vez a las elecciones presidenciales Guadalupe Pardo - AP

Más tarde, en 2010, fundó Fuerza Popular, partido con el que busca preservar el legado de su padre, especialmente en lo referido a la lucha contra el terrorismo y la estabilidad económica.

Se presentó a las elecciones presidenciales cuatro veces y siempre pasó a segunda vuelta. La primera perdió en el balotaje contra Ollanta Humala (2011), en el segundo balotaje contra Pedro Pablo Kuczynski (2016) y, la tercera vez, fue derrotada en segunda vuelta por Pedro Castillo (2021). El domingo 7 de junio disputará su cuarto balotaje en un contexto políticamente incierto.

En estas elecciones, irguió su propuesto bajo el lema “Perú con orden”, y su campaña actual se enfoca en combatir la crisis de inseguridad y extorsión que afecta al país. Sus principales ejes incluyen:

Seguridad y mano dura : propone la militarización temporal de cárceles y fronteras. Ha sugerido la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar sanciones más severas.

: propone la militarización temporal de cárceles y fronteras. Ha sugerido la posibilidad de que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para aplicar sanciones más severas. Economía : promete incentivos fiscales para empresas, reducción de impuestos a los combustibles y exoneraciones tributarias al sector turismo para reactivar el país tras la inestabilidad de la última década.

: promete incentivos fiscales para empresas, reducción de impuestos a los combustibles y exoneraciones tributarias al sector turismo para reactivar el país tras la inestabilidad de la última década. Unidad de derecha: ante el avance de lo que denomina sectores “caviar” o de izquierda radical, hizo llamados a la unidad de las fuerzas conservadoras.

Keiko Fujimori irá a balotaje ERNESTO BENAVIDES - AFP

La figura de Keiko sigue siendo polarizante: mientras sus seguidores valoran la herencia que recibe de su padre (quien estuvo 16 años preso por abusos a los derechos humanos), donde se destaca el orden y la derrota de Sendero Luminoso, sus detractores le cuestionan los antecedentes de autoritarismo del mismo gobierno de los 90 y los procesos judiciales que la propia Keiko enfrentó, incluyendo 16 meses de prisión preventiva por presunta financiación ilegal de campañas que tuvo que servir en 2020.