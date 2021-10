El explosivo mensaje de la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi: “A ella le están pagando con la misma moneda”

Tras los rumores de separación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la exempleada de la pareja, Analía Alvarado, habló sobre cómo era trabajar con ellos. “A ella le están pagando con la misma moneda”, consideró la mujer.

Este domingo, durante la última emisión de El show de Los Escandalones (América TV), Analía contó: “Yo empecé cuando ella se estaba separando de Maxi, en pleno quilombo. Después se casó con Mauro y estuve en el casamiento y todo, me fui a Italia con ellos. Me pareció de terror el casamiento, una película de terror”. La mujer dejó de trabajar para los Icardi hace cinco años y en la actualidad mantiene un juicio con la familia.

Habló la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi: “Les daba un año juntos”

“Era tener miedo estar ahí. Vi cosas que no me imaginé ver en mi vida”, siguió Analía y consideró que Wanda y Mauro “duraron mucho tiempo en pareja”, porque ella “les daba un año” solamente

Sin dar mayores detalles de a qué se refería con la “película de terror”, la mujer siguió: “Yo dije: ‘La vida es una rueda, todo llega’, y le llegó. Pasó un tiempo, pero le llegó porque ella hizo casi lo mismo, y le están pagando con la misma moneda. Ella destruyó una familia también”, consideró Analía respecto del primer matrimonio de Wanda con Maxi López, con quien tuvo tres hijos.

“Ella se portó mal conmigo y con mi compañera, y Mauro también. No me maltrataban, pero tenían actitudes... querían que dijéramos cosas feas de Maxi, que no eran verdad. Lo querían meter preso a Maxi y que no viera más a sus hijos por nada”, recordó la exempleada de la empresaria.

“Eso era injusto y ahora le llegó a ella. Lo está pagando con la misma moneda, Maxi sufrió. Maxi quería hablar con sus hijos y ella no los dejaba”, completó Analía.

Qué pasó entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Este sábado la empresaria compartió en sus stories Instagram un mensaje que generó sospechas de una posible separación del futbolista. “Otra familia más que te cargaste por zorra”, expresó en un textual que puso con letras blancas en un fondo negro. Si bien a los pocos minutos borró el posteo, luego volvió a subirlo. Asimismo, la mediática dejó de seguir a Mauro Icardi en la red social.

El posteo de Wanda Nara que desató el escándalo (Foto: Captura Instagram/@wanda_icardi)

En medio del caos que generó su mensaje en redes, Wanda le respondió a Keren Weinstein, más conocida en sus redes sociales como @chismesdeker, y le habría confirmado que ya no está en pareja con Mauro. “Me separé”, fue el textual de la modelo.

Muchos usuarios apuntaron a María Eugenia “China” Suárez como la “tercera en discordia”. Además, Wanda de seguir a la actriz en Instagram, cuando horas atrás le había likeado varias publicaciones.

Sin dar explicaciones de lo que sucedió entre ambos, este domingo Mauro le dedicó un mensaje por el Día de la Madre y publicó una foto junto a ella en Milán. “Feliz día mamucha”, escribió Icardi en Instagram arrobando a Wanda. Junto al mensaje compartió dos postales que muestran a la pareja abrazada y a una tercera en la que la modelo está junto a sus cinco hijos, las dos niñas que tuvo con él y los tres varones fruto de su matrimonio anterior con Maxi López.

El mensaje que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara por el Día de la madre Instagram: @mauroicardi

Pero esa publicación no fue la única que hizo Icardi, el futbolista compartió una story en la que se lo puede ver con su cabeza apoyada en el hombro de Wanda y mirándola fijamente. En la imagen hay dos datos que llamaron la atención: los dos emojis de corazones, que indicarían que continuaría intacto el amor entre ambos, y la locación “Milán, Italia”, ya que Wanda viajó a ese lugar con sus hijas este domingo pero se presumía que el futbolista se había quedado en Francia.

Mauro Icardi compartió una foto junto a Wanda Nara en Milán y desconcertó a sus seguidores Instagram: @mauroicardi

Para sumar más enigma a la relación, este lunes, Wanda posteó en Instagram una foto de su mano, sin alianza de casamiento, en la que escribió: “Me gusta más mi mano sin anillo”.