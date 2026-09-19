Bachelet se baja de la carrera a la Secretaría General de la ONU tras volver a quedar lejos en las votaciones

SANTIAGO, Chile.– La expresidenta de Chile Michelle ‌Bachelet anunció este ‌sábado ⁠que decidió no continuar con su candidatura para presidir la Organización de las ​Naciones Unidas (ONU), ⁠sin ⁠especificar los motivos.

Bachelet, dos veces presidenta de ​Chile, se había ubicado en ‌el penúltimo lugar en la ​última votación informal del ​viernes de la ONU. La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan figura como la favorita para convertirse en la décima secretaria general de la ONU.

“Hoy anuncio que ‌he decidido no continuar con la candidatura a la Secretaria General de Naciones Unidas”, dijo Bachelet, de 74 años, en su cuenta de Instagram.

Michelle Bachelet toma la palabra en un diálogo informal en la ONU (Archivo) Yuki Iwamura - AP

“Algunos creerán que no eran los ‌tiempos para una candidatura como la que quise representar, en un momento en que soplan fuertes vientos contra principios como el multilateralismo; contra el derecho internacional, que está siendo violado repetidamente; contra la realidad del cambio climático, que algunos continúan haciendo negar a pesar de la evidencia científica; y contra la democracia y los derechos humanos, que están bajo amenaza”, agregó.

“La próxima ⁠secretaria general debe ser una ⁠mujer de América Latina”, sostuvo Bachelet, quien también fue durante años Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En los más de 80 años de historia de la ⁠ONU nunca ha habido una mujer secretaria general.

Apoyos y rechazos

Bachelet agradeció a los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula Da Silva y de México, Claudia Sheinbaum, por respaldar su candidatura “desde ‌el primer día ​con generosidad y convicción”.

“También quiero dar las gracias al pueblo de Chile, y a los ciudadanos de todo el mundo, que han expresado su cariño y apoyo”, indicó sobre su candidatura, que no fue apoyada por el gobierno chileno del ultraderechista José Antonio Kast. Ocho candidatos compiten por suceder a Antonio Guterres, que dejará el cargo a fines de 2026.

El presidente Kast no respaldó la candidatura de la expresidenta Bachelet para la ONU RAUL BRAVO - AFP

Bachelet señaló que “continuaré, con la misma determinación de siempre, mi trabajo internacional”. “Seguiré participando activamente en la urgente tarea de construir un mundo con mayor paz, seguridad, desarrollo sostenible y respeto de los derechos humanos”, completó.

La tercera ronda de votación en el Consejo de Seguridad para designar al próximo secretario general de la ONU concluyó con 9 votos para Rebeca Grynspan (Costa Rica), 8 para Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), 5 para Rafael Grossi (Argentina) y 5 para Olara Otunnu (Uganda).

Las votaciones realizadas hasta ahora son conocidas como “straw polls” o sondeos informales. No son vinculantes y tampoco constituyen una elección definitiva del próximo secretario general.

La candidata costarricense Rebeca Grynspan asoma entre los líderes de las votaciones Oliver de Ros - AP

El elemento decisivo llegará en las próximas etapas, cuando pueda identificarse si alguno de los votos negativos procede de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña.

Esos países cuentan con poder de veto, por lo que una oposición formal de cualquiera de ellos impediría que una candidatura reciba la recomendación necesaria del Consejo de Seguridad.

Para que una candidatura sea recomendada, se requieren al menos nueve votos favorables de los 15 integrantes del Consejo de Seguridad y ningún veto de los cinco miembros permanentes.

Agencias ANSA y Reuters