Una estudiante de 12 años fue atacada por un enjambre de abejas en Brasil: sufrió múltiples picaduras y quedó en shock

Safira Emanuele, una joven de 12 años, fue atacada por un enjambre de abejas: sufrió múltiples picaduras y quedó en estado de shock. El hecho ocurrió en la puerta de la escuela municipal Jardim Montreal en Ibirité, en el municipio de Belo Horizonte, Brasil. Tras el episodio, la menor fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Minas Gerais.

En el medio del ataque, Safira fue auxiliada por Vinícius Martins de Paulo, un motociclista que pasaba por el lugar, que ayudó a la joven en medio de la desesperación.

La dramática situación que atravesó la joven

En el video donde se ve a la estudiante de 12 años paralizada, aparece De Paulo, quien intenta ahuyentar a las abejas con un desodorante que guardaba en el maletero de su moto. Una vez juntos, ambos empieza a correr en dirección a la escuela al grito de “¡Ayuda!“.

Según el medio g1, a partir de las reconstrucciones del Departamento de Bomberos, la colmena se cayó de un árbol cerca de la entrada de la escuela, lo cual desató la desesperación de Safira.

La joven de 12 años rodeada por las avispas

En la filmación, mientras De Paulo rocía a la menor con su desodorante, entran en escena un grupo de empleados de la escuela, quienes se suman al operativo de ahuyentar al enjambre de avispas. En las imágenes puede verse a Safira agarrándose el cuello en todo momento, en una clara muestra de una complicación respiratoria.

Debido a esos movimientos, otras personas también fueron picadas y necesitaron la asistencia del Servicio Móvil de Atención de Emergencias (Samu).

Según Luciene Gomes dos Santos, madre de la estudiante de 12 años, Safira recibió la mayor cantidad de picaduras en el cuello y la cara. Si bien los médicos declararon en una radio local que la joven fue picada 100 veces, la familia indicó que el número sería más alto.

“Estaba bastante hinchada, muy diferente de la chica que conozco, parecía una persona completamente distinta”, declaró Dos Santos a RECORD Minas, consignó ndmais.

Luego del incidente, el enjambre acabó dispersándose, lo que amplió la zona afectada por el ataque de insectos. Así, se solicitó la intervención de la Policía Militar para ayudar a aislar la zona.

Los Bomberos permanecieron en el lugar hasta que la situación se calmó y los estudiantes fueron liberados de la escuela. En consonancia, las avispas fueron retiradas por la misma dotación. Finalmente, tras las inspecciones realizadas por equipos del Departamento de Medio Ambiente, la institución reanudó sus actividades.

Una vez que recibió asistencia, los médicos determinaron que Safira también sufrió picaduras en la boca y la lengua. Al ver las imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales, Dos Santos, conmocionada, cerró: “No sé qué decirte: es devastador”.