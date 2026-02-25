Barcelona duplica la tasa que le cobra a los turistas y se convierte en una de las más altas de Europa

MADRID.- Los turistas en Barcelona podrían pagar un impuesto de hasta 15 euros (17,70 dólares) por noche después de que la ciudad elevara el miércoles su tasa turística a una de las más altas de Europa, como parte de los esfuerzos para reducir el número de visitantes y ayudar a financiar vivienda asequible.

Millones de turistas llegan cada año a Barcelona para visitar la Sagrada Familia, una de las principales obras de Gaudí en la ciudad NurPhoto - NurPhoto

Las autoridades de Cataluña se han enfrentado a protestas cada vez más fuertes de los residentes por el número excesivo de turistas que, según ellos, están haciendo subir los precios de la vivienda al impulsar un incremento en los alquileres vacacionales de corta duración.

El Parlamento regional aprobó una ley para duplicar el impuesto para los huéspedes de alquileres vacacionales hasta un máximo de 12,5 euros por noche, frente a los 6,25 euros, antes de un plan ya anunciado de prohibir todos los alojamientos de alquiler temporario para 2028.

Cataluña sube la tasa turística a hoteles y pisos y se dobla en Barcelona. El sí del PSC, ERC y Comuns en el Parlament permitirá aumentar la recaudación hasta los 200 millones de euros



https://t.co/YR4QtBUo1u a través de @el_pais — EL PAÍS Catalunya (@elpaiscatalunya) February 25, 2026

Los huéspedes del hotel pagarán un máximo de entre 10 y 15 euros por noche a partir de abril, frente a los 5 euros actuales y los 7,5 euros, dependiendo de la categoría del hotel.

Una estancia de dos noches para una pareja en uno de los hoteles de cuatro estrellas que suponen casi la mitad de todos los hoteles de Barcelona podría costar ahora 45,60 euros más, ya que el ayuntamiento puede cobrar hasta 11,4 euros por noche por persona.

Los huéspedes de hoteles de cinco estrellas podrían pagar hasta 15 euros por noche y los pasajeros de cruceros seguirán pagando alrededor de 6 euros.

Paseo de Gracia, una de las principales avenidas de Barcelona, en el centro del barrio del Eixample Shutterstock

Una cuarta parte de los ingresos recaudados ayudará a abordar la crisis de vivienda de la ciudad, según el texto de la ley.

Irene Verrazzo, una enfermera italiana de 33 años, dijo que Barcelona ya era muy cara y dudaba que regresara. “No me parece justo este gasto extra. Ya ganan dinero con los turistas que gastan en tiendas, visitan sus monumentos, etc.”, dijo.

El aumento de impuestos probablemente no resolvería la crisis de la vivienda, pero el aumento parecía razonable, dijo Ivan Liu, estudiante de 21 años y residente local.

Fachada de un edificio de viviendas, en Barcelona, Cataluña David Zorrakino - Europa Press - David Zorrakino - Europa Press

Antes de la subida de impuestos, Barcelona ocupaba el puesto 11 en la lista de 2025 de la plataforma de alquiler vacacional Holidu, por detrás de Ámsterdam, donde los turistas pagaron más en Europa: 18,45 euros al día.

A los hoteleros les preocupa que la subida de impuestos pueda ahuyentar a demasiados de los aproximadamente 15,8 millones de turistas que visitan Barcelona cada año.

“Será necesario hacer un seguimiento del impacto que esta medida pueda tener sobre la actividad y sobre aquellos segmentos más estratégicos, y evitar que se propicie una caída cualitativa y endémica“, advirtió el presidente del gremio hotelero de Barcelona, Jordi Clos.

Autobús turístico frente a la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona, ​​España Shutterstock - Shutterstock

La ciudad se encuentra entre las cuatro mejores del mundo en cuanto a convenciones, según la oficina local de turismo, y los asistentes no estarán exentos del impuesto.

“Este tipo de decisiones debería haberse aplicado de forma más escalonada y a largo plazo. El problema es que, cuando competimos por grandes eventos - no por el turista de fin de semana, sino por congresos de 20.000 personas -, nos encontramos con ciudades como Madrid o Málaga, que no aplican tasa turística. Eso pesa mucho”, dijo Clos a la Revista Forbes.

Casa Batlló, uno de las atracciones turísticas más emblemáticas de Barcelona Mario Cherrutti

Manel Casals, director general del Colegio de Hoteleros de Barcelona, ​​afirmó que las propuestas de aumentar el impuesto gradualmente para controlar sus efectos fueron ignoradas.

“Un día matarán a la gallina de los huevos de oro“, dijo.

Medidas extremas para una crisis creciente

La resolución adoptada por el Parlamento establece la suba de la tasa con que se grava esa la actividad turística en todo Cataluña, con un nuevo baremo progresivo de acuerdo a las singularidades territoriales.

El cambio legal, que permitirá recaudar 100 millones de euros más - que se suman a los 100 actuales -, ha recibido el apoyo de la mayoría de los partidos políticos, mientras el gremio de hoteleros de Barcelona ha expresado sus dudas sobre el efecto de la medida.

▶️ El Ple del Parlament aprova la Llei que incrementa la taxa turística.



🟢 68 vots a favor (PSC-Units, ERC i Comuns)

🔴 63 vots en contra (Junts, PPC, Vox i AC)

🟡 4 abstencions (CUP-DT) pic.twitter.com/MBj9pehMOg — Parlament de Catalunya (@parlamentcat) February 25, 2026

Barcelona se encuentra en el epicentro de una crisis habitacional sin precedentes, donde el derecho a la vivienda ha chocado frontalmente con un modelo económico fuertemente dependiente del turismo masivo.

En la última década, el precio de los alquileres en la capital catalana ha experimentado un crecimiento desproporcionado en comparación con los salarios locales, impulsado en gran medida por la proliferación de pisos turísticos y la especulación inmobiliaria.

Manifestantes salpican con pistolas de agua durante las protestas contra el turismo masivo en Barcelona, el 15 de junio de 2025 LLUIS GENE� - AFP�

Esta dinámica ha generado un fenómeno de aburguesamiento que desplaza a los residentes históricos hacia la periferia, transformando barrios emblemáticos en zonas exclusivas para visitantes de corto plazo.

Ante esta situación, el descontento social se ha cristalizado en movilizaciones masivas y acciones de protesta que han captado la atención internacional. Los ciudadanos exigen una regulación más estricta de los precios de alquiler y una reducción drástica de las licencias para alojamientos turísticos, argumentando que la ciudad ha alcanzado su límite de carga.

Un grupo de manifestantes marchan para protestar contra el creciente costo del alquiler de apartamentos en Barcelona, España, en noviembre de 2024 Emilio Morenatti - AP

Estas manifestaciones no sólo denuncian la falta de oferta de vivienda asequible, sino también la pérdida de la identidad vecinal y la degradación de los servicios públicos debido a la saturación de los espacios comunes por parte de millones de turistas anuales.

Agencia Reuters y diario El País