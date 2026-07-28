Una adolescente de 13 años mató a su abuela en Uruguay: confesó que siguió las órdenes de un videojuego

Un crimen conmocionó a Uruguay. Una adolescente de 13 años mató a su abuela y confesó que para hacerlo siguió las órdenes de un videojuego. La joven permanece a disposición de la Justicia y su celular fue secuestrado, junto al arma blanca que fue presuntamente usada para el crimen.

El cuerpo de la mujer de 81 años fue hallado el pasado martes en su vivienda en un complejo ubicado en las calles Aparicio Saravia y San Martín del barrio Cerrito de Montevideo. Tenía diez puñaladas a lo largo de su cuerpo, reportó el medio local El País Uruguay. Algunas de las heridas fueron en la zona del cuello y del tórax, detalló Montevideo Portal.

El complejo en el barrio Cerrito de Montevideo, Uruguay Google Maps

La policía se trasladó al lugar luego de recibir varios llamados de vecinos, que afirmaban haber escuchado gritos provenientes de la casa de la mujer. La nieta de la víctima también llamó al 911 y afirmó que la mujer se había suicidado.

Sin embargo, cuando los efectivos arribaron, descartaron esa posibilidad. Al lado del cuerpo se encontraba una cuchilla, que había sido limpiada, y un trapo con manchas de sangre dijeron en Telenoche de Canal 12.

La víctima estaba cuidando de su nieta cuando ocurrió el homicidio. En tanto, familiares de la agresora reportaron a El País Uruguay que la menor padece de esquizofrenia y que recientemente había sido internada.

Telenoche de Canal 12 sostuvo que la joven se había retirado de la internación sin el alta médica y que, tras esa fuga, habría quedado a cargo de su abuela. Había tenido tres internaciones previas antes del homicidio.

La niña dijo recibir órdenes de un videojuego con un chat internacional

Más tarde, la madre de la adolescente sostuvo que llegó al hogar y encontró a su hija recién bañada e intentando lavar la cuchilla presuntamente usada en el ataque en la pileta, reportó el canal local.

Poco después de que la Policía llegara al domicilio, la joven cambió su historia y se confesó como autora del crimen. Luego dijo que había seguido las indicaciones de un videojuego con un chat internacional, pero no brindó más detalles, ya que dijo no recordar nada de ese momento.

Debido a la confesión, la joven fue sometida a diversas pericias, entre ellas psiquiátricas, para determinar si es consciente de sus actos y, por lo tanto, las responsabilidades correspondientes. La Policía Científica, el Departamento de Homicidios de Montevideo y la Guardia Republicana trabajaron en el lugar.

El pasado lunes la Fiscalía dispuso una pericia al celular de la adolescente, quien permanece a disposición de la Justicia.