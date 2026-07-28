Quién es Anna Possi, la mujer de 101 años que atiende su propio bar en Italia y revela el secreto para mantenerse vital

Las persianas del Bar Centrale en Nebbiuno se levantan temprano. Son las siete de la mañana y la luz pega con fuerza en los edificios del pueblo de 1850 habitantes. Anna Possi ordena las mesas, limpia lo que hace falta, suma provisiones a la cocina y al mostrador del negocio y recibe a los primeros clientes detrás de la barra. Cualquiera puede pensar que tiene 80 años por su agilidad y entusiasmo, pero no. Tiene 101 y desde 1958 es la barista estrella de este lugar en el centro, frente al lago Maggiore, en el norte de Italia.

Anna Possi, la barista más longeva de Italia: tiene 101 y lleva 68 regentando su mismo bar (Fuente: Reuters - Claudia Greco)

El aroma a café inunda cada rincón y las noticias suenan de fondo. A Possi le encanta mantenerse informada, lee sin lentes, hace cálculos mentales sin la ayuda de una calculadora y sigue el movimiento de la bolsa.

Así es el bar Centrale donde Anna atiende de 7.00 a 19.30 todos los días (Fuente: captura de iamgen - google maps/Steffania Massa)

“Ciao, René”, saluda un cliente fiel al ingresar al bar. Ella sabe que así la llaman solo los vecinos y habitués de tantísimos años que conocieron a su esposo y que ahora, a su nombre de pila, le sumaron el de René para no olvidarlo.

Anna Possi en su día a día - @anna.rene

Anna Possi nació el 16 de septiembre de 1925 en el mismo lugar donde vive. A los 18 años, se casó con René y tiempo después fundó el bar Central. Siempre estuvo detrás del mostrador; incluso después de la muerte de su marido en 1974. Anna eligió mantener su legado y continuar con el emprendimiento que ya lleva 68 años en pie. Solo lo cerró para cuidar del padre de sus hijos en ocasiones esporádicas.

Anna Possi abre el bar Centrale a las 7 de la mañana todos los días (Fuente: Foto de turista - Facebook/ Lucrezia L'Abbate)

En 2023 los medios italianos conocieron su historia y rápidamente una ola de periodistas de la región del Piamonte y de toda Italia viajaron a Nebbiuno para entrevistarla. Además, las redes sociales ayudaron a visibilizar su trabajo e historia de vida, gracias a los turistas que visitan el pueblo en verano.

El secreto de Anna Possi para mantenerse vital

“Es una institución”, la describen sus vecinos y amigos. En una entrevista que ofreció en 2024 al programa italiano Tg2000, la barista fue clara con su estilo de vida: “Si Dios quiere que esté acá, estaré acá. Espero a que me llame. Mi secreto es comer poco y trabajar. Tengo siempre la mente ocupada con hacer cosas, no me rindo ante la realidad que tengo”.

Anna Possi, la barista más longeva de Italia

Anna no está sola en el bar, cuenta con la ayuda de su hija Cristina y una de sus dos nietas. Cada mañana se levanta a las seis y prepara su desayuno, que consiste en una porción de torta con manzanas cosechadas en su pueblo. Toma té y luego se dispone a preparar el local. Recibe a los proveedores y lo deja listo para abrirlo al público. En verano cierra a las 19.30 y en invierno a las 21.30.

“Mi dieta es muy limitada”, dijo a La Repubblica un año atrás. “Al mediodía, como 10 gramos de espaguetis con manteca o ajo, aceite y guindilla, y una pieza de fruta o un poco de queso. Por la noche, preparo puré de arvejas y garbanzos porque como muy poca carne, así que intento mantenerme con esta proteína. Y fruta cocida. Pero siempre muy poco de todo”, detalló.

Anna atendiendo el bar (Fuente: Instagram/@anna.rene_)

La rutina de Anna es trabajar. La piamontesa tiene como gimnasio su propia labor. Almuerza de pie y, en sus momentos libres, tiene una computadora de escritorio en un rincón, en la cual se sienta y busca información que le interese, en especial, el estado de la bolsa de comercio de Milán. O más bien, husmea departamentos y casas a la venta, no para comprarlos, solo por curiosidad.

Entre sus pasatiempos, Anna Possi analiza el estado de la bolsa de comercio de Milán (Fuente: Captura de video - vcoazzurra TV)

La barista eterna

La mujer de 101 años es considerada la barista más longeva de Italia por la Confederación General Italiana de Empresas, Actividades Profesionales y Trabajo por Cuenta Propia. También recibió el título de Comandante de la República y es un ícono del esfuerzo y la perseverancia.

Anna Possi fue reconocida como la barista más longeva de Italia en enero del 2024 (Fuente: Confcommercio)

En enero de este año, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán, se proyectó un saludo de Anna para todos los deportistas en el mítico estadio de San Siro. Allí los alentó y sugirió consejos sobre la vida y la competencia.

“No puedo jubilarme ahora porque estoy pagando cotizaciones a la seguridad social que solo podré cobrar cuando cumpla 105 años. Tendré que esperar antes de poder pensar en jubilarme, porque no quiero perder ese dinero”, admitió Anna, por lo que está dispuesta a esperar un mes y tres años para su pensión correspondiente.

Anna cuando cumplió 100 años jutno a su hija y sus dos nietas (Fuente: Instagram/@anna.rene_)

El reloj marca las 19.30, después de una jornada ajetreada entre fotos, saludos y charlas con los turistas y amigos, Anna Possi baja las persianas. Con la ayuda de Cristina limpia el bar Centrale, apaga el televisor, sube lentamente las escaleras al segundo piso, donde está su casa y la del resto de su familia. Cena y, luego de un baño, vuelve a la cama con la gracia de Dios por el día vivido y con la intención de que al siguiente sea de la misma forma.

Italia es uno de los cinco países en el mundo que cuenta con una “Zona Azul”, en la cual su gente es propensa a superar los 90 años de vida, según la investigación del experto de National Geographic Dan Buettner. En Italia, Barbagia, en Cerdeña, es uno de ellos. Sin embargo, existen excepciones a lo largo y ancho de la península, en donde hay pueblos en los que la mayoría de la población se acerca a los 100 años, como es el caso de Anna.