Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: al menos un muerto

Un recital de la banda de cumbia argentina Damas Gratis que iba a concretarse este miércoles por la noche en la ciudad de Bogotá, Colombia, terminó con al menos una persona fallecida luego de que varios asistentes se enfrentaran violentamente tanto dentro como fuera del recinto donde iba a realizarse el espectáculo y a minutos de que comenzara el show de la banda liderada por Pablo Lezcano, que finalmente se suspendió. Fue el alcalde de la ciudad quien confirmó el deceso de una persona en las inmediaciones del Movistar Arena local.

“Según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, escribió el intendente Carlos Fernando Galán en sus redes sociales. El funcionario local repudió los incidentes y consideró que “este tipo de violencia no puede ser pasado por alto, ni aceptado como normal”.

Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación.



Por otra parte, los hechos violentos sucedidos en el Movistar Arena antes de un… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) August 7, 2025

Debido a los incidentes, que de acuerdo a los medios colombianos habría sido protagonizado por barrabravas de equipos de ese país, el recital fue suspendido. “Desde el Movistar Arena lamentamos profundamente los hechos ocurridos durante el evento de hoy [por ayer]. La administración del espacio tuvo como prioridad proteger a los asistentes y colaboradores, y suspender el espectáculo para que las autoridades pudieran intervenir y recuperar el orden. Por motivos de seguridad y debido a actos violentos presentados por algunos asistentes, nos hemos visto en la obligación de cancelar el concierto”, se informó en un comunicado.

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto. @movistararenaco

Las escenas de violencia, tanto dentro como en los alrededores del estadio, se volvieron virales en las últimas horas. En ella se ve cómo volaban elementos contundentes de un lado a otro y de hecho hubo quienes se trenzaron a golpes de puño.

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto

“Es una tristeza que hoy cuando se cumplen los felices 487 años de Bogotá y supimos que vamos a tener nuevo Estadio El Campin para 2027, unos malditos ñeros barristas se metieron a la fuerza al Movistar Arena para el concierto de Damas Gratis y lo dañaron”, dijo en un video uno de los asistentes al evento.

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto

Batalla campal y descontrol en un recital de Damas Gratis en Colombia: hay al menos un muerto

Qué dijo el líder de Damas Gratis

Pablo Lezcano no fue ajeno a lo sucedido previo al recital y en una historia de su cuenta de Instagram escribió: “Chau Bogotá, Colombia. Me rompiste el corazón. Muy triste por todo lo sucedido”. El músico sumó capturas de pantallas de fanáticos apenados por la situación.

El comunicado de Pablo Lezcano tras los incidentes ocurridos previos al inicio de un recital de Damas Gratis en Colombia. @pablitolescanook

Reunión de emergencia

El alcalde de Bogotá informó que se desarrollará en las próximas horas una reunión con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá “para obtener un informe completo de lo sucedido y poder así establecer las responsabilidades a que haya lugar”.

La Policía Metropolitana de Bogotá publicó un comunicado a través de un video en el que explicó que “en la parte interna, la organización logística y de seguridad fue desbordada por el mal comportamiento de los asistentes”.

#ÚltimaHora | Frente a los hechos registrados en el Movistar Arena, evento que requirió el despliegue de unidades especialidades para restablecer el orden público, de manera preliminar nos permitimos informar: pic.twitter.com/jGPm9V8g1g — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 7, 2025

“Fue necesario el ingreso de la Policía Nacional con capacidades especializadas, con el fin de controlar la situación y permitir la salida de los asistentes. Tenemos el reporte de cinco personas heridas con armas cortopunzantes que están siendo atendidas en distintos centros asistenciales”, informaron.