La curiosa regla de una playa italiana sobre el uso de las sombrillas

ROMA.– Una de las playas más visitadas de la isla italiana de Cerdeña quedó en el centro de una polémica después de que las autoridades locales impusieran una regla poco habitual: las personas de entre 10 y 65 años ya no podrán instalar sombrillas ni otros sistemas de sombra sobre la arena.

La medida afecta a Punta Molentis, una playa ubicada en el municipio de Villasimius, en la costa sudeste de la isla.

Según informó CNN, la restricción forma parte de un paquete de nuevas normas que permanecerán vigentes desde junio hasta finales de octubre y que también incluyen el cobro de una entrada de 10 euros por visitante.

Punta Molentis, Cerdeña

Las personas con discapacidad y sus acompañantes quedaron exentas de ese pago.

De acuerdo con la normativa, únicamente las familias con niños menores de 10 años y las personas de 65 años o más podrán colocar una sombrilla. Además, cada grupo autorizado tendrá permitido instalar solo una. El reglamento también prohíbe gazebos, carpas y cualquier otra estructura destinada a generar sombra.

Una imagen de Punta Molentis

La decisión provocó una inmediata reacción entre turistas y residentes. Según recogió The Guardian, las redes sociales y los espacios de comentarios de las autoridades locales se llenaron de mensajes irónicos y críticas. Algunos usuarios bromearon con la idea de que ahora sería necesario acudir a la playa acompañado por un abuelo o con un niño pequeño para poder protegerse del sol.

Otros expresaron preocupación por la posibilidad de sufrir quemaduras o problemas derivados de la exposición prolongada a las altas temperaturas.

Sin embargo, las autoridades sostienen que la medida responde a razones de seguridad más que a un intento de restringir el acceso a la playa.

Según explicó un portavoz municipal citado por CNN, la decisión tiene relación directa con un grave episodio ocurrido el año pasado, cuando un incendio forestal obligó a evacuar a decenas de personas que se encontraban en Punta Molentis.

Durante aquella emergencia, muchos visitantes debieron abandonar la zona por mar debido a las dificultades para organizar una evacuación terrestre.

Las autoridades concluyeron que la enorme cantidad de sombrillas instaladas sobre la arena complicó el acceso, redujo el espacio disponible para circular y obstaculizó la salida rápida de los bañistas.

El municipio también señaló que Punta Molentis presenta características particulares. A diferencia de otras playas italianas, allí no operan establecimientos privados con sectores delimitados y ordenados para sombrillas y reposeras.

Como consecuencia, los visitantes suelen colocar sus elementos muy cerca unos de otros, lo que genera congestión y dificulta la visibilidad hacia el mar.

Esta es una de las playas de Punta Molentis, Cerdeña

Según informó The Guardian, la playa además permaneció cerrada desde julio del año pasado después del incendio y de varios fenómenos marítimos que afectaron la zona. Las autoridades argumentan que el objetivo es reducir la presión humana sobre un área considerada de especial valor ambiental y preservar sus condiciones naturales.

La controversia también reavivó un debate más amplio sobre el acceso a las playas italianas. En los últimos años crecieron las críticas por el aumento de los precios en los tradicionales balnearios privados.

Según datos citados por The Guardian, el costo de alquilar sombrillas y reposeras aumentó de forma significativa durante los últimos años, lo que llevó a muchos italianos a optar por las playas públicas.

Las regulaciones costeras tampoco son una novedad en Italia. En distintas zonas de Cerdeña existen multas para quienes se llevan arena de la playa, mientras que algunos destinos limitan el tiempo de permanencia o exigen reservas previas para controlar la cantidad de visitantes.

Ahora, Punta Molentis suma una nueva restricción a esa lista. Para quienes tengan entre 10 y 65 años, disfrutar de uno de los paisajes más emblemáticos de Cerdeña este verano implicará hacerlo bajo el sol y sin sombrilla.

Agencias ANSA y AP