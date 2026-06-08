Petro festejó el triunfo de la izquierda en Perú mientras sigue el recuento y desconoció el resultado en Colombia

BOGOTÁ.– El presidente colombiano, Gustavo Petro, festejó la presunta victoria del candidato de izquierda en el balotaje de Perú –que todavía no ha concluido con el recuento oficial de los votos ni ha anunciado un ganador– mientras sigue desafiando el conteo electoral de los comicios presidenciales de su propio país.

Con el 93% de las mesas escrutadas y un ajustado margen entre la líder de derecha e hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda y seguidor del expresidente Pedro Castillo, Roberto Sánchez, las elecciones peruanas siguen sin arrojar un claro ganador.

El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori.



Ha sido reivindicado Pedro Castillo por el mismo pueblo del Perú.



Restableceré completamente las relaciones diplomáticas… https://t.co/9BNy3clOL2 — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 8, 2026

Sin embargo, Petro insistió el lunes en que Sánchez se había hecho con la presidencia y había frustrado el cuarto intento de Fujimori por llegar a lo más alto de la política peruana.

“El progresismo acaba de ganar la presidencia del Perú y ha derrotado la fuerza más de extrema derecha de ese país, la que representan a la familia Fujimori”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asiste a una ceremonia militar en Bogotá, el 5 de junio de 2026 Fernando Vergara - AP

Petro, que termina su mandato el 6 de agosto, dijo además que buscará reestablecer las relaciones diplomáticas con Perú y que le pedirá “al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur”.

Al mismo tiempo, no obstante, el mandatario colombiano continúa desconociendo los resultados de la primera vuelta presidencial de su país, celebrada el 31 de mayo.

Doble vara

El domingo por la noche, Petro volvió a discutir los números del conteo electoral y dijo que pediría a la justicia que “examine con técnicas informáticas forenses los softwares de conteo y escrutinio”.

“Los estafadores cuentan los votos en Colombia. Y ya se demostró que en 5300 mesas votaron los 600.000 que sobrepasaron a Cepeda en consulados colombianos en EEUU y otras mesas, pero en una cantidad tal que era imposible que humanos pudieran votar en esa cantidad”, escribió Petro, también en X.

Iván Cepeda habla durante un partido de fútbol organizado por su campaña en Bogotá, el 7 de junio de 2026 Ivan Valencia - AP

A diferencia de su padrino político, el candidato oficialista del Pacto Histórico Iván Cepeda reconoció el lunes los resultados de la primera vuelta que lo llevaron al balotaje previsto para el 21 de junio con el 40,9% de los votos, frente al 43,7% del opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria, según certificó el jueves el Consejo Nacional Electoral de Colombia.

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial”, escribió en X el senador de 63 años.

COMUNICADO



Bogotá D. C., 7 de junio de 2026. Desde el comienzo de la campaña electoral, he respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas.



En mi condición de candidato… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 8, 2026

Una semana atrás, al finalizar la primera vuelta de los comicios, Cepeda sembró dudas sobre el conteo provisional de la jornada. Sondeos preliminares le daban la ventaja sobre su rival. Petro no se ha pronunciado luego de que Cepeda reconociera los resultados.

Las autoridades electorales colombianas han defendido la entrega del escrutinio, diciendo que fue transparente y estuvo acompañada por testigos electorales y observadores internacionales.

Desde las elecciones, los dos candidatos finalistas han entrado en constantes disputas, con De la Espriella exigiendo a Cepeda el reconocimiento de los resultados, y el candidato oficialista desafiando al outsider a un único debate público.

Iván Cepeda posa junto a simpatizantes durante un partido de fútbol organizado por su campaña en Bogotá, el 7 de junio de 2026 Ivan Valencia - AP

Los roces mutuos han incluido el debate sobre el uso por parte del candidato de derecha de la indumentaria de la selección de fútbol de Colombia como símbolo de su campaña.

El jueves, un juez emitió una medida provisional en la que ordena a De la Espriella abstenerse de usar la camiseta en su carrera al balotaje.

“La camiseta de Colombia no se censura”, respondió De la Espriella.

Agencias AP y Reuters