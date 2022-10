Bloomberg advierten que se están “borrando los últimos rastros de reputación de Chile como el país más estable de América Latina”

SANTIAGO, Chile.- La inestabilidad experimentada durante los últimos meses en los activos chilenos “están borrando los últimos rastros de la reputación del país como el más estable de América Latina”, advirtió Bloomberg.

En su análisis, la agencia indicó que la volatilidad del peso chileno es la más alta del mundo después de la moneda rusa, mientras que las tasas swap locales han oscilado a un ritmo casi sin precedentes. Esa imprevisibilidad ha empujado a muchos inversionistas a quedarse al margen, con la deuda soberana en dólares de la nación ahora cotizando a niveles similares a los de Filipinas, calificados dos escalones por debajo de Chile.

La caída en desgracia de Chile ha tardado mucho en llegar. Comenzó incluso antes del estallido social hace tres años que paralizó gran parte del país y conmocionó a los inversionistas encandilados con una sensación de seguridad por tres décadas de crecimiento constante y baja inflación. Ahora, parece que no hay remedio para el declive. Incluso el rechazo en un referéndum de una nueva Constitución que muchos habían advertido que socavaría la inversión y el crecimiento solo anunció nuevas caídas el mes pasado.

La campaña en rechazo a la nueva Constitución MARTIN BERNETTI - AFP

“Chile solía ser sinónimo de estabilidad y seguridad, pero ahora eso es un recuerdo lejano”, dijo Mario Castro, estratega de renta fija del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA en Nueva York. “Ha habido un cambio estructural en Chile, que implica un deterioro institucional y un giro hacia un Estado de bienestar que aumentará la presión fiscal”.

La volatilidad ha alcanzado nuevos máximos recientemente, ya que las monedas de los mercados emergentes se vieron afectadas por la fortaleza del dólar en un momento en que Chile lucha por financiar uno de los déficits de cuenta corriente más altos del mundo. Eso llevó al peso a mínimos históricos en julio y provocó el mayor programa de intervención en la historia del banco central.

En 2017, Chile obtuvo la calificación AA- de S&P Global, a la par de los favoritos del mercado, como Taiwán y la República Checa. Luego, un creciente déficit fiscal condujo a una rebaja a A+ ese año, seguida de otro recorte a A en 2020.

Ahora, incluso esa calificación parece halagar a Chile, con su deuda en dólares cotizando a rendimientos similares a los de países con una calificación BBB como Filipinas, y muy por encima de Arabia Saudita, según datos compilados por Bloomberg.

“Hay presiones a la baja sobre la calificación de Chile”, aseguró Valerie Ho, gerente de cartera de Doubleline Group LP en Los Ángeles. “Las vulnerabilidades de Chile son una perspectiva de crecimiento más débil, la incertidumbre sobre la política futura en el sector minero y los planes de gasto”.

El Ministerio de Hacienda de Chile no respondió a una solicitud de comentarios.

Lo que realmente sacudió a Chile y a los mercados de su letargo de 30 años, fueron los disturbios de octubre de 2019 que llevaron al ejército nuevamente a las calles y vieron al entonces presidente casi asediado en el palacio de La Moneda. “Nada ha sido igual desde entonces”, resalta Bloomberg.

Un agente de Carabineros con una escopeta antidisturbios en medio de gases lacrimógenos durante una protesta en Concepción en noviembre de 2019

Se cuestionaron las políticas favorables al mercado que han caracterizado al país desde la década de 1980, así como los partidos que han dominado la política desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990.

Ahora, el presidente Gabriel Boric encabeza el gobierno más izquierdista de Chile en medio siglo, impulsando un cambio constitucional, mientras busca aumentar los impuestos a la industria minera, mejorar los derechos laborales y rediseñar un sistema de pensiones basado en ahorros personales. Todo eso en el marco de un crecimiento estancado, la inflación más rápida en tres décadas y un déficit en cuenta corriente vertiginoso.

La brecha de cuenta corriente de Chile se reducirá drásticamente el próximo año a medida que la economía se contraiga, mientras que la inflación se desacelera. Al mismo tiempo, muchos esperan que el precio del cobre, que representa aproximadamente la mitad de las exportaciones, mejore , mientras que la producción del metal debería aumentar.

Además, Chile ya es uno de los pocos países del mundo que se espera que presente un presupuesto casi equilibrado este año.

“Chile mejorará con el tiempo y se verá más cerca de lo que era antes”, dijo Andrés Abadia, economista de Pantheon Economics. “Sin embargo, volver a ser un refugio seguro en América Latina dependerá de cómo se mantengan las reglas del juego en la nueva Constitución”.

Por ahora, los inversionistas están luchando por entender todos los cambios. La volatilidad a 30 días del peso ha superado la del real brasileño y el peso colombiano.

“Durante muchos años, la inflación básicamente no estaba en ninguna parte y las tasas no se movían”, dijo Carlos Fernandez-Aller, jefe global de FX y operaciones macro de mercados emergentes en Bank of America. “Un movimiento de cinco puntos básicos en Chile fue un gran problema. Ahora es una historia completamente, completamente diferente”.

El Mercurio (Chile)