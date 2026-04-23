Chocaron un avión de Aerolíneas Argentinas y uno de Latam en la pista del aeropuerto de Santiago

SANTIAGO, Chile.- Dos aviones, entre ellos uno de Aerolíneas Argentinas, chocaron este miércoles en plena pista del aeropuerto internacional de Santiago, un incidente que alteró durante algunas horas el normal funcionamiento de la principal terminal aéreo de Chile.

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante maniobras en tierra, cuando una aeronave que se preparaba para despegar en el aeropuerto Arturo Merino Benítez con destino a Brasil colisionó con las alas de otro avión que se encontraba en la pista.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) precisó que el incidente involucró a un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y a un Airbus A321 de Latam Airlines, y confirmó que no se registraron personas lesionadas.

“Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados”, indicaron, luego de que los vuelos fueran cancelados.

“La DGAC realizará la investigación respectiva”, agregó el organismo.

📍 #Santiago | Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La @DGACChile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados. pic.twitter.com/VPYIk5w69S — DGAC Chile (@DGACChile) April 23, 2026

De acuerdo con un testimonio recogido por Radio ADN, uno de los pasajeros del vuelo afectado relató que la aeronave se encontraba en pleno carreteo previo al despegue cuando se sintió “un golpe muy fuerte” en la parte trasera.

El mismo testigo señaló que, minutos antes del impacto, algunos ocupantes ya habían advertido la cercanía inusual con otra aeronave.

Tras la colisión, el piloto informó de inmediato la suspensión del despegue. Al tratarse de una maniobra a baja velocidad, el episodio fue catalogado como menor y no dejó heridos, aunque generó momentos de tensión entre los pasajeros.

El logotipo de Latam cubre la pared en el área de facturación de la aerolínea en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago de Chile, el miércoles 12 de noviembre de 2025 Esteban Felix - AP

El pasajero entrevistado por Radio ADN advirtió además sobre el riesgo potencial de la situación: “Pudo haber sido más grave, porque si esto ocurría cuando el avión tomaba mayor velocidad, podría haber sido mucho peor”.

Según consignó ADN, los pasajeros, en su mayoría de nacionalidad brasileña, expresaron su sorpresa y cuestionaron cómo dos aviones modernos pudieron chocar de esa manera en la pista.

El vuelo, que tenía como destino San Pablo, fue finalmente reprogramado para cerca de las 00.30 de este jueves.

Diario El Mercurio/GDA y agencia AFP