Bolivia cancela el acuerdo militar con Irán cuestionado por la Argentina

LA PAZ.– El gobierno del centroderechista Rodrigo Paz anunció este miércoles la cancelación del acuerdo de cooperación militar que Bolivia había firmado con Irán hace tres años, durante la gestión del izquierdista Luis Arce, y que había sido duramente cuestionado desde la Argentina.

“Hace aproximadamente cuatro meses ese contrato, ese convenio de cooperación militar, ha sido denunciado de tal manera que ya no existe”, afirmó el ministro de Defensa, Raúl Salinas, en declaraciones a la radio Erbol. Fue la primera confirmación oficial sobre el estado del acuerdo, aunque el funcionario no precisó qué instancias impulsaron su revisión.

El convenio había sido suscripto en julio de 2023, cuando el gobierno de Arce (2020-2025) firmó en Teherán un memorando de entendimiento para ampliar la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa. La decisión despertó críticas internas y pedidos de transparencia en Bolivia, además de inquietud en la Argentina, que en la década de 1990 sufrió dos atentados terroristas que la justicia atribuye a Irán.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en una reunión en el palacio presidencial de Planalto Luis Nova - AP

En ese contexto, el entonces ministro de Defensa, Edmundo Novillo, había señalado que Bolivia tenía particular interés en incorporar drones iraníes para reforzar el control de sus fronteras frente a delitos como el contrabando.

Las repercusiones también se hicieron sentir en Buenos Aires. La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) exhortó al gobierno de Alberto Fernández a condenar el acuerdo y a reclamar a La Paz que revisara su decisión, a la luz de “los dos feroces ataques terroristas” perpetrados en el país en 1992 y 1994. Desde Bolivia, la respuesta oficial fue que “no hay nada firmado que comprometa la seguridad de la Argentina”.

El acercamiento entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y la república islámica, sin embargo, no era nuevo. Se había ido consolidando a lo largo de los años y tuvo un hito en 2011, cuando el entonces ministro de Defensa iraní, Ahmad Vahidi —buscado por Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA en 1994— visitó Santa Cruz de la Sierra. Actualmente, Vahidi es jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, organización que el gobierno argentino designó recientemente como terrorista.

Un giro en política exterior

La decisión de dar por terminado el acuerdo se inscribe en un viraje más amplio de la política exterior boliviana. Desde su asunción en noviembre, Paz comenzó a desmarcarse de la línea que sostuvo el MAS durante casi dos décadas en el poder.

Evo Morales junto al ministro de Defensa de Irán, general Ahmad Vahid, durante una ceremonia militar en Santa Cruz, Bolivia AP - AP

En ese marco, el nuevo gobierno impulsó un acercamiento a Estados Unidos y restableció relaciones con Israel, luego de años de distanciamiento. Bolivia había roto vínculos con Washington en 2008, tras la expulsión del embajador estadounidense en La Paz, y con Israel en 2023, cuando calificó de “desproporcionada” la ofensiva militar en Gaza.

Agencias AP y AFP