Brasil: las autoridades sanitarias piden cuarentenas y toques de queda para frenar el coronavirus

SAN PABLO (AP).- A casi un año de comenzada la pandemia Brasil, el segundo país más afectado por el coronavirus, no encuentra el rumbo para frenar el avance del brote y registra un aumento de casos que encendió el alarma entre los especialistas. Por eso ayer las autoridades de salud hicieron un llamado en reclamo de confinamientos y toques de queda a nivel nacional debido a que los hospitales están quedándose sin espacio en sus unidades de cuidados intensivos.

En promedio, en la actualidad cada día mueren mil personas por Covid-19.

“El repunte en varios estados está llevando al colapso a sus redes de asistencia pública y privada y creó un riesgo inminente de propagarse a todas las regiones de Brasil’', advirtió el Consejo Nacional de Secretarías de Salud en una carta abierta, en la que añadió que la nación atraviesa su peor momento desde que el Covid-19 llegó a su territorio. De hecho la semana pasada fue la de mayor muertos: 8244.

El consejo, que representa a las 27 secretarías de salud, planteó en concreto la idea de que se ordenen confinamientos en ciudades en las que no haya disponibilidad en los pabellones de cuidados intensivos y toques de queda de 8 de la noche a 6 de la mañana en el resto de las localidades, una medida que parece ir en contra de las políticas del presidente Jair Bolsonaro, quien desde marzo del año pasado se mostró en contra de frenar la economía para evitar contagios.

El mandatario, pese a haber contraído el virus, se muestra desde hace meses escéptico de la gravedad de la crisis sanitaria y en más de una oportunidad desató polémicas por sus declaraciones sobre las cuarentenas anunciadas alrededor del mundo para frenar la curva de positivos.

Hasta el momento el país registra más de 10.500.000 infectados, casi 256.000 muertos y menos del 4% de su población (209 millones de personas) vacunada.

Una paciente de Covid-19 de 49 años es trasladada por un equipo médico especial de emergencia en helicóptero en el municipio de Prainha do Itaituba, estado de Pará, Brasil Tarso Sarraf - AFP

Más problemas

Al tiempo que avanza la campaña de vacunación en varios países, las nuevas variantes encontradas tanto en el Reino Unido como Sudáfrica y Brasil generan preocupación por la eficacia de las dosis al tiempo que brindan nueva información sobre las mutaciones del virus.

De acuerdo con una investigación, la llamada P.1 surgió en noviembre en Manaos y después entonces es una de las principales responsables del aumento de casos en el país debido a su mayor contagiosidad.

Pero no es esa la única preocupación que provocó. De acuerdo con una nota publicada por el diario The New York Times, es capaz de infectar a algunas personas que tenían inmunidad por ya haber contraído Covid-19 porque.

Además varios experimentos de laboratorio sugieren que la P.1 podría debilitar el efecto protector de la vacuna china que ahora se usa en Brasil.

Si bien aún no fueron publicados en revistas científicas, los autores de estas investigaciones advierten que los hallazgos sobre las células en los laboratorios no siempre se traducen al mundo real.

“Es correcto estar preocupado por la P.1 y estos datos nos dan la razón”, dijo William Hanage, epidemiólogo de Harvard sobre la variante que ya está presente en 24 países.

LA NACION