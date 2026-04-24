Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 24 de abril
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes del conflicto y las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
Trump anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano
WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano será prorrogado por tres semanas, en un intento por dar margen a las negociaciones en curso y evitar una nueva escalada en la frontera sur, donde las fuerzas israelíes mantienen enfrentamientos con Hezbollah.
“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, escribió Trump en una publicación en redes sociales, mientras mantenía reuniones en la Casa Blanca con enviados de ambos países. El mandatario estadounidense aseguró además que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz este mismo año, en una señal de optimismo que contrasta con la persistencia de enfrentamientos sobre el terreno.
Estados Unidos ofrece una recompensa de US$10 millones por el líder de un grupo vinculado a Irán en Irak
Estados Unidos anunció una recompensa de US$10 millones de dólares por información que conduzca al arresto del líder de un “grupo terrorista” vinculado a Irán en Irak.
Hashim Finyan Rahim al-Saraji es el líder y secretario general de Kata’ib Sayyid al-Shuhada (KSS).
El comunicado del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmaba que el grupo era responsable de la muerte de civiles iraquíes y de los ataques contra instalaciones y personal diplomático estadounidense en Irak y Siria.
Quienes proporcionen información “podrían optar a la reubicación y a una recompensa”, declaró el Departamento de Estado.
Una nueva era y un nuevo liderazgo: los generales que están dirigiendo Irán
NUEVA YORK.– Cuando el ayatollah Ali Khamenei gobernaba Irán como líder supremo, ejercía un poder absoluto sobre todas las decisiones relativas a la guerra, la paz y las negociaciones con Estados Unidos. Su hijo y sucesor no cumple el mismo papel.
El ayatollah Mojtaba Khamenei, su hijo, es una figura esquiva que no ha sido vista ni oída desde que fue designado en marzo. En su lugar, un colectivo de comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) curtidos por la guerra y de quienes están alineados con ellos se ha convertido en el principal tomador de decisiones en materia de seguridad, guerra y diplomacia.
Reportan sirenas antiaéreas y explosiones en Teherán en medio de una tregua incierta
TEHERÁN.– Sirenas antiaéreas se activaron este jueves en la capital iraní ante la detección de “objetivos hostiles”, mientras medios locales reportaron explosiones en distintos puntos de la ciudad. Según la agencia Mehr y otros medios estatales, los sistemas de defensa aérea fueron desplegados en varias zonas, aunque las autoridades no ofrecieron detalles sobre el origen de la alerta ni confirmaron incidentes específicos.
En este contexto, el Canal 12 de Israel, citando a fuentes militares, aseguró que Israel no está llevando a cabo ataques contra Irán en este momento.
Trump invitará a Putin a la cumbre del G20 en Florida: “Sería muy útil”
WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que “resultaría muy útil” que su par ruso Vladimir Putin asistiera a la cumbre de líderes del G20, programada para diciembre en Florida, mientras funcionarios del gobierno afirmaron que prevén enviar la invitación, pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional en contra del líder del Kremlin.
En un comunicado, el Departamento de Estado afirmó que Trump “ha dejado claro que Rusia es bienvenida a todas las reuniones del G20, ya que Estados Unidos se centra en lograr una cumbre exitosa y productiva”.
Trump anunció una prórroga de tres semanas del alto el fuego entre Israel y el Líbano
WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano será prorrogado por tres semanas, en un intento por dar margen a las negociaciones en curso y evitar una nueva escalada en la frontera sur, donde las fuerzas israelíes mantienen enfrentamientos con Hezbollah.
“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, escribió Trump en una publicación en redes sociales, mientras mantenía reuniones en la Casa Blanca con enviados de ambos países. El mandatario estadounidense aseguró además que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz este mismo año, en una señal de optimismo que contrasta con la persistencia de enfrentamientos sobre el terreno.
Además, el mandatario norteamericano declaró que “pronto” habrá una reunión tripartita con el presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, y su par libanés, Joseph Aoun.
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