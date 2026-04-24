Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, viernes 24 de abril

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el alto el fuego entre Israel y Líbano será prorrogado por tres semanas, en un intento por dar margen a las negociaciones en curso y evitar una nueva escalada en la frontera sur, donde las fuerzas israelíes mantienen enfrentamientos con Hezbollah.

“El alto el fuego entre Israel y Líbano se prorrogará por TRES SEMANAS”, escribió Trump en una publicación en redes sociales, mientras mantenía reuniones en la Casa Blanca con enviados de ambos países. El mandatario estadounidense aseguró además que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz este mismo año, en una señal de optimismo que contrasta con la persistencia de enfrentamientos sobre el terreno.