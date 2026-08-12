Brasil ordena suspender las transmisiones en vivo de una red social bajo la lupa tras el suicidio de una adolescente

BRASILIA.– Brasil ordenó este miércoles a la empresa Discord suspender sus transmisiones en vivo por supuestas fallas en la protección de menores, tras la muerte de una adolescente que habría sido incitada a suicidarse durante un ‘live’ de esta plataforma de mensajería.

En un caso descrito por la policía como un “verdadero espectáculo de horror”, una chica de 13 años de una pequeña ciudad del centro-oeste de Brasil fue incitada durante una transmisión en directo de 45 minutos en Discord, en julio, a autolesionarse y luego quitarse la vida.

Discord MAURO PIMENTEL - AFP

Cinco adolescentes y un adulto fueron detenidos por el caso y una operación policial salvó “a otra chica que estaba a punto de suicidarse en directo por internet”, según un comunicado de la policía.

Los ‘lives’ de Discord se han utilizado “de forma recurrente” para “prácticas de violencia, asedio, inducción a la automutilación y suicidio” contra menores, según la Agencia Nacional de Protección de Datos (ANPD), que dio tres días hábiles a la plataforma para cumplir con la suspensión, bajo apercibimiento de una multa diaria que podría llegar hasta los 50 millones de reales por infracción.

Lula junto a la primera dama de Brasil, Rosangela da Silva, a la derecha, durante la convención del Partido de los Trabajadores, en San Pablo, Brasil Andre Penner - AP

El organismo público independiente citó “evidencias robustas de que la empresa no adoptó medidas razonables para prevenir y mitigar riesgos (...) de graves violaciones de derechos de niños y adolescentes”.

Tras la reciente muerte, Rosangela “Janja” da Silva, esposa del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reclamó públicamente la semana pasada la clausura en el país de la plataforma de comunicación online muy utilizada por gamers y adolescentes, con sede en Estados Unidos.

En un comunicado, Discord dijo estar decepcionado por la adopción de la medida de “forma prematura”, pero aseguró que “colabora con las autoridades en la investigación” del caso.

La disputa de Brasil con las plataformas digitales

Brasil ha buscado en los últimos meses reforzar la protección de los jóvenes en línea y ahora obliga a las plataformas a vincular las cuentas de menores de 16 años con las de sus padres y a verificar la edad de los usuarios.

Alessandro Barreto, coordinador de una unidad para crímenes cibernéticos del ministerio de Justicia, criticó lo que consideró una “falla terrible en la moderación” por parte de Discord.

Citó como ejemplo que uno de los implicados dijo tener 148 años al completar la autodeclaración de edad que pide la plataforma. Según Barreto, la adolescente fallecida en julio fue incitada a mutilarse y luego a suicidarse, “todo transmitido en vivo”.

“Antes veíamos a adultos manipulando a menores. Ahora vemos a menores manipulando a otros para cometer barbaridades. Se llama esclavitud digital”, agregó el experto.

Uno de los detenidos, un chico de 14 años, estaba “sonriendo como si hubiera pasado de nivel en un juego” cuando lo arrestaron.

“Las madres y los padres fueron tomados completamente por sorpresa” por el caso, detalló Barreto.

La ANPD señaló que, debido a la arquitectura técnica de Discord, la plataforma no puede monitorear ni acceder en tiempo real al contenido audiovisual de las transmisiones de video dentro de servidores cerrados y depende de las denuncias realizadas por los propios usuarios.

Además, la agencia reveló que, a principios de marzo, la plataforma introdujo cambios técnicos en la función ‘live’ que hicieron que Discord ofreciera aún menos protección a niños, niñas y adolescentes.

Discord Shutterstock

No obstante, la medida adoptada el miércoles se centra específicamente en las transmisiones en vivo y el intercambio de videos. El resto de la plataforma –como los mensajes de texto y los chats de voz tradicionales– continúa funcionando con normalidad.

Según comunicó la ANPD, la interrupción de las transmisiones en vivo permanecerá vigente hasta que Discord demuestre la implementación y eficacia de medidas técnicas, de seguridad y de gobernanza adecuadas. La reactivación total o parcial de la función solo podrá producirse con autorización previa y expresa de la agencia.

Con sede en Estados Unidos, Discord afirma tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en el mundo.

Discord

En 2024, la plataforma X fue bloqueada durante 40 días en Brasil por decisión del tribunal supremo, hasta que esta red propiedad del multimillonario Elon Musk acató órdenes judiciales de eliminar cuentas acusadas de desinformación.

El bloqueo empezó a aplicarse durante la madrugada del 31 de agosto y dejó sin acceso a X a millones de brasileños. Musk respondió con el cierre de las operaciones locales de la compañía y denunció que el magistrado que había ordenado el bloqueo, Alexandre de Moraes, había amenazado con arrestar a una representante de la plataforma si no cumplía sus órdenes.

La red social permaneció bloqueada hasta que finalmente cedió ante las exigencias del STF.

Agencias AFP y ANSA y diario O Globo (GDA)