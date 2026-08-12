Un camión de catering y un avión señuelo: paso a paso, así fue la gran huida secreta de Trump

WASHINGTON.– El presidente Donald Trump subió a bordo del Air Force One el 8 de julio como parte de una puesta en escena.

En el último día de la cumbre de la OTAN en Turquía, Trump subió la escalera del avión que debía llevarlo en la primera etapa de su viaje de regreso a casa. Saludó brevemente a las cámaras y desapareció dentro de uno de los emblemáticos Boeing 747 azul celeste que han servido como Air Force One durante décadas. Luego, salió sigilosamente del avión, oculto dentro de un contenedor de catering.

Posteriormente, Trump fue trasladado a un avión militar para un vuelo clandestino desde Turquía. El Boeing 747, repleto de periodistas, funcionarios de la Casa Blanca, asesores y otras personas, despegó a pesar de lo que se consideró una amenaza creíble por parte de Irán contra el Air Force One.

Fue una estratagema extraordinaria, destinada a proteger a un presidente estadounidense que ha estado en el punto de mira de Irán durante años.

Camiones de servicio de catering están estacionados junto al Air Force One en la plataforma antes de la partida del presidente Trump, tras la cumbre de la OTAN en Ankara Alex Brandon - AP

La reciente amenaza surgió cuando Trump comenzaba su último día en Turquía. Según dos funcionarios con conocimiento del episodio, la inteligencia estadounidense obtuvo múltiples flujos de información durante la noche: que los iraníes sabían con precisión dónde se alojaba Trump, incluyendo en qué piso, y que se había visto a alguien en las inmediaciones de la cumbre de la OTAN con un misil portátil.

Los funcionarios estadounidenses comenzaron de inmediato a elaborar un plan. El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue fundamental para evaluar la amenaza y decidir cómo responder. El general Caine no es ajeno a las tácticas de distracción: su último cargo fue el de enlace del Pentágono con la CIA, y ayudó a idear las tácticas de desvío durante la Operación Martillo de Medianoche, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron las instalaciones nucleares de Irán en junio de 2025.

Infografía de The New York Times

No todos los que viajaron en el avión sin Trump desconocían la situación. El secretario de Estado, Marco Rubio, estaba al tanto de la amenaza y voló en el avión después de haber participado en la planificación de la operación para sacar clandestinamente al presidente de Turquía, según dos funcionarios estadounidenses. Estos hablaron bajo condición de anonimato debido a la delicadeza del tema.

Entre los demás altos funcionarios que viajaron en el avión sin el presidente se encontraban el secretario del Tesoro, Scott Bessent; Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca; y Stephen Miller, subjefe de gabinete de Trump; así como otros miembros del personal de la Casa Blanca, según un alto funcionario estadounidense. No estaba claro si todos estaban al tanto de la amenaza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desciende del Air Force One a su llegada a la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 9 de julio SAUL LOEB - AFP

El elaborado engaño, del que informó por primera vez The Washington Post y que terminó sin que ni el Air Force One ni el avión militar que transportaba a Trump sufrieran daños, planteó interrogantes sobre las compensaciones en materia de seguridad que implica proteger al comandante en jefe.

Independientemente de si los pasajeros del avión que Trump dejó atrás conocían o no la amenaza, estuvieron expuestos a riesgos que el Servicio Secreto consideró demasiado grandes como para que el presidente los afrontara.

El martes por la noche, en sus primeras declaraciones públicas sobre la evacuación secreta, Trump dijo que la decisión no había sido suya.

“En realidad, todo depende del Servicio Secreto”, declaró a los periodistas tras regresar de Ohio. “Simplemente sigo sus instrucciones. Así que me guío por el Servicio Secreto y el Ejército. Querían que viajara en un vuelo diferente, en un avión distinto, por motivos de seguridad”.

Esta fue la cronología de los hechos.

Trump anuncia que volará en el antiguo Air Force One

Antes de abandonar la cumbre, Trump publicó en las redes sociales que, “por los viejos tiempos”, volaría en el antiguo Air Force One en lugar del lujoso 747-8 donado por Qatar en el que había llegado.

Posteriormente, declaró a los periodistas que enviaría el avión donado a Europa, a “dos o tres de las bases más importantes”, para exhibirlo ante los militares de allí.

Trump anuncia que utilizará el antiguo Air Force One

Sube al antiguo Air Force One y aparece el catering

Trump subió al avión, el más antiguo, por la parte delantera, a la vista de las cámaras y los medios de comunicación. Los periodistas que viajaban con él, entre ellos el fotógrafo del New York Times, Doug Mills, subieron por la parte trasera y recibieron instrucciones de mantener las persianas de las ventanillas bajadas.

Lo que se desconocía en aquel momento es que, al parecer, Trump fue evacuado rápidamente de ese avión mediante un contenedor de catering situado en el lado opuesto. Posteriormente, fue trasladado a un tercer avión, con el que voló en secreto hacia Gran Bretaña. Este tercer avión parece haber sido una variante militar del Boeing 757, conocida como C-32A, que se encontraba estacionada junto al 747 Air Force One en la pista de aterrizaje de Turquía.

How the Secret Service hid Trump in Turkey from the Iran threat step by step:



1. Credible Iranian assassination threat detected during the NATO summit.



2. Trump boards the legacy Air Force One in full view of cameras and waves goodbye.



3. Minutes later, he and aides exit… — Vantage Point (@VPNewsHQ) August 11, 2026

El vídeo del proceso de despegue muestra un contenedor de catering en un camión al otro lado del antiguo Air Force One alejándose y luego circulando junto al C-32 A. Las imágenes revisadas por The New York Times no ofrecen una vista clara y continua del contenedor de catering, pero parece que el contenedor es trasladado en camión desde la parte delantera del antiguo Air Force One hasta la parte trasera del C-32 A.

En la parte trasera del antiguo Air Force One también se observa un segundo contenedor de catering, pero las imágenes muestran cómo lo alejan del avión.

No parece interactuar con el C-32 A. El antiguo Air Force One despega antes que el C-32 A.

Los aviones llegan a Inglaterra

El nuevo Air Force One de Trump, el avión donado por Qatar, llegó horas antes que los otros dos aviones a la base militar de Mildenhall en Inglaterra. Según las transmisiones en directo y las fotografías de esa noche capturadas por aficionados a la aviación y revisadas por The Times, llegó a las 18:26 (hora local). El C-32A llegó a las 22:20 y el antiguo Air Force One llegó nueve minutos después, a las 22:29.

No existen datos de vuelo registrados para este C-32 A, ya que sus transmisores no emitían su trayectoria ni sus coordenadas. Los observadores de vuelo que escucharon las transmisiones del control de tráfico aéreo esa noche notaron en un foro de monitoreo de vuelos y en las redes sociales que el avión utilizó el indicativo RCH18 (Reach 18).

00:48 REACH 18 x1 USAF C-32

Airborne from RAF Mildenhall after a short stop (discretely) supporting POTUS's visit to EGUN.#RCH18 (No mode-s) wkg London Control 133.705. pic.twitter.com/Qj1a07YYxf — Andy (@Andyyyyrrrr) July 8, 2026

Harry Moulton, fotógrafo de aviación que se encontraba en Mildenhall y escuchaba las transmisiones de control de tráfico aéreo el 8 de julio, declaró a The Times que el Air Force One dio instrucciones a los controladores aéreos para que el C-32A aterrizara primero.

Tras su llegada a Mildenhall, Trump fue trasladado discretamente de vuelta al antiguo Air Force One. Según un funcionario estadounidense, el lunes, Trump fue llevado en vehículo desde el avión en el que había llegado hasta el antiguo Air Force One. Luego, abordó el avión por una entrada diferente y desembarcó a la vista de los periodistas, como solía hacer.

Se le pudo ver caminando por la pista de aterrizaje, donde abordó el avión donado por Qatar y voló de regreso a Washington.