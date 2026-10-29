Brutal y masiva pelea en el parlamento de Armenia: gritos, insultos, golpes y un diputado con hemorragia nasal

Una sesión del parlamento de Armenia terminó en una brutal pelea este jueves en medio de un acalorado debate entre el oficialismo y la oposición por una designación a un organismo del país. Tras el fuerte altercado, que terminó en un escándalo internacional, incluyó gritos, insultos y golpes, una ambulancia se acercó a la sede del Legislativo para atender a los heridos.

La sesión tuvo lugar este jueves en el marco del debate entre legisladores del partido oficialista, Contrato Civil, y el principal bloque opositor, Armenia Fuerte, para avanzar con el nombramiento del miembro del organismo encargado de supervisar el gasto público: la Cámara de Cuentas.

Batalla campal en el parlamento de Armenia

Mientras hablaba el diputado oficialista Taron Chakhoyan el escenario se tensó. Le recordó al jefe opositor, Narek Karapetyan, que su primo todavía no había pedido disculpas por una declaración que había hecho hace algunos días: prometió que, si el partido Armenia Fuerte llegaba al poder, iba a crear un ministerio para satisfacer a las mujeres. Y es que no hablaba de una cartera convencional: la propuesta era crear un organismo que se ocupara de que ninguna mujer quedara insatisfecha sexualmente.

Ya en la sesión, tras el discurso de Chakhoyan, Karapetyan comenzó a hablar y luego se acercó a la tribuna. El presidente del Parlamento, Ruben Rubinyan, permitió que la sesión continuara pese al acalorado debate. Las idas y vueltas verbales y las interrupciones hicieron estallar, de un segundo a otro, una pelea física. En ese contexto, Rubinyan finalmente suspendió la sesión y solicitó la intervención de las fuerzas de seguridad para disolver la confrontación, publicó el medio Armen Press.

Escandalosa pelea en el Parlamento de Armenia

El video del momento de la pelea dio la vuelta al mundo y fue transmitido por los canales oficiales. Incluso quedó registrado cuando el vicepresidente del Parlamento, el oficialista Vahagn Aleksanyan, lanzó una silla contra miembros de la oposición. De acuerdo al informe policial posterior, el enfrentamiento siguió fuera del recinto.

El momento en que el vicepresidente del parlamento armenio lanza una silla a legisladores opositores

Una ambulancia se acercó al edificio gubernamental y atendió a varias personas, entre ellas, al legislador opositor de Armenia Fuerte Andranik Gevorgyan, que presentó una hemorragia nasal.

Por otro lado, el primer ministro del país, Nikol Pashinyan, señaló a la oposición por haber iniciado la escandalosa pelea, si bien, según las primeras versiones, fueron miembros del oficialismo quienes iniciaron el altercado físico.

El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan Anthony Pizzoferrato - AP

“Condeno la violencia, pero apoyo las medidas adoptadas hoy por Contrato Civil, porque si alguien es opositor, eso no significa que deba comportarse de manera insolente. Cuando un miembro de Armenia Fuerte se comportó de manera insolente desde la tribuna y, pese a las exhortaciones, peticiones y llamados, no pidió disculpas, estaba claro que eso terminaría así”, apuntó.

Fue así que luego defendió al vicepresidente de la Asamblea que arrojó una silla: “Atribuyo toda la responsabilidad de lo ocurrido a la oposición y apruebo las acciones de los diputados de Contrato Civil. Ya sea con una silla o con cualquier otra cosa, es proporcional y correcto”.